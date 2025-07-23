Ersan Bilgin, Birikim Eğitim Grubu'nun Yeni Genel Müdürü Oldu

Birikim Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ersan Bilgin, Birikim Eğitim Grubu Genel Müdürü oldu.

Genel Müdürlük devir teslim programı Birikim Eğitim Grubu Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Yeni Genel Müdür, Birikim Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necip Katırağ tarafından ilan edildi. Katırağ, yaptığı konuşmada; "Birikim markasını Türkiye'nin en kaliteli eğitim markası haline getirmek için güçlü genel müdürlük yapımızla çalışmalarımız devam ediyor. 30 yıl boyunca köklerimizden güçlenen eğitim modelimizle, mücerret kılavuz olarak nitelendirdiğimiz öğretmenlerimizle Gelecek Vizyonumuzu oluşturduk ve bugün yeni genel müdürümüzün ilanı ile birlikte bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz." dedi. Ardından Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Bilgin'in yeni Genel Müdür olduğunu ilan ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Katırağ, eski ve yeni genel müdürleri sahneye davet ederek kendilerine teşekkür etti ve devir teslim ritüeli olan kalem devrini gerçekleştirdi.

Genel Müdürlük görevini alan Ersan Bilgin, konuşmasında "Birikim, sesini yükselterek değil, derinleştirerek duyuran; gürültüyle değil sükûnetle iz bırakan; yönünü ve kökünü unutmadan yürüyen bir yapı olmuştur. Bu görev benim için yalnızca bir yöneticilik değil, geçmişte bırakılan bir izi bugüne taşıma gayretidir. Birikim'in kurucu aklını, bu kurumun ilk adımlarını, alın teriyle yoğrulmuş emeklerini unutmadan ilerleyeceğim. Hayat Denge Modeli, yalnızca bir eğitim modeli değil, bir bakış biçimidir. Zihni büyütürken kalbi de beslemeyi, düşünceyle birlikte iradeyi de inşa etmeyi hedefleyen bütünsel bir yaklaşımdır. İşte bu yaklaşımı istikrarla sürdüren bir anlayıştan bu bayrağı devralmanın onurunu taşıyoruz. Birikim yalnızca bir okul değil, bir kültür taşıyıcısı, bir düşünce merkezi, bir şahsiyet inşası mekânı olmaya devam edecektir. Nice 30 yıllara yürürken bu ruhu yaşatacağız. Yönetim Kurulu Başkanımız Necip Katırağ hocamıza ve görevi devraldığımız Genel Müdürümüz Salih Eren hocamıza ve Birikim'in ruhunu yaşatan herkese en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. " ifadelerine yer verdi.

Genel Müdürlük görevini devreden Salih Eren, Birikim Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alacak.

Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Başkanının, Ersan Bilgin ve Salih Eren'e hediye takdimleri gerçekleşti. Program, aile fotoğrafı ile sona erdi.

Ersan Bilgin Kimdir?

1978 yılında Antalya'da doğmuştur. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Üniversite yıllarından itibaren eğitim ve toplumsal gelişime yönelik çalışmalarda aktif rol almış, üniversite döneminde öğrenci organizasyonları ve sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak yer almıştır. Eğitimin yalnızca sınıflarda sınırlı kalmaması gerektiğine inanarak, gençlerin akademik, manevi ve sosyal gelişimlerini destekleyen projelerde öncü roller üstlenmiştir.

Bu misyon üzerine MİLDER (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Derneği) kuruculuğunu ve başkanlığını yapmış, iki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclis Üyeliği, Birikim Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur.

Ersan Bilgin, eğitim başta olmak üzere ülkenin temel sorunlarına yönelik toplumsal çalışmalar yürütmüş, çeşitli kuruluşlarda üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunarak önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

İnsani yardım ve toplumsal dayanışma konularına odaklanarak yurtiçi ve yurtdışı organizasyonları olan sivil toplum kuruluşunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almış, bireyin ve toplumun faydasına katkı sağlamayı kendisine ilke edinmiştir.

Evli ve 5 çocuk babası olan Bilgin, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

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