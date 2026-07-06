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ERÜ İlahiyat Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

ERÜ İlahiyat Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
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Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 58. dönem mezuniyet töreninde 242 öğrenci diploma alarak mezun olma sevinci yaşadı. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, törende yaptığı konuşmada üniversitenin ülke ve şehir için lokomotif olma hedefini vurguladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 242 öğrenci mezun olma sevinci yaşadı.

ERÜ İlahiyat Fakültesi 58. Dönem mezuniyet töreni; Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Erciyes Üniversitesi tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Mezuniyet töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, tek amaçlarının Türkiye'ye ve Kayseri'ye lokomotif olabilmek olduğunu ifade ederek; "Erciyes Üniversitemizin temelleri tabii ki İlahiyat Fakültemizin varlığı, kuruluşu ile 208 Türkiye'deki üniversite arasında yer almaktadır. Tabii biz her daim ülkesi için, dünya insanlığı için hizmet etmeye çalışan ve bu uğurda gayretler içerisinde olan bir kurumuz. Özellikle aşı ihtiyaç olduğunda aşı geliştiren, sağlık dışında son dönemde mühendislik fakültesinde yapay zekada ve özellikle de çevreci yaklaşımlarda, yazılım süreçlerinde, bunun dışında ziraat fakültesinde tarımsal alanlardaki faaliyetlerimiz ve Türkiye'de ihtisas projeleri arasında yer almamız da, bunun dışında baktığımızda İlahiyat Fakültemizi zaten biliyorsunuz ama sosyal alanlarda da 19 fakültesi ile çok güçlü bir ekosisteme sahip olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii bunları yaparken yegane amacımız, arzumuz, isteğimiz ülkemize ve bulunduğumuz şehre yön vermek, lokomotif olabilmektir. Çünkü üniversiteler bu manada itici güç olmak zorundadır. Teknolojinin, bilimin konuşulacağı ortamda üniversitelerin özellikle ön plana çıkması hem şehri için hem ülkesi için son derece vazgeçilmez bir öneme sahiptir" dedi. Mezun olan öğrencileri de tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun; "Tabi saygıdeğer velilerimiz, bugün haklı gurur sizlere aittir. Gençlerimizi bu günlere gelmesi için yetiştirdiniz, emekler verdiniz. İnşallah bundan sonra da sağlık ve afiyet içerisinde birlikte bir ömür geçirmeniz söz konusu olur. Tabii mezunlarımız, gençlerimiz, meslektaşlarımız, onlar da bilmeliler ki öğrenme her daim devam etmektedir. ve özellikle kendinizi geliştirmek için sadece diplomayla yetinmemelisiniz. Son dönemlere baktığınız zaman dünyadaki gelişmelere, sizler daha güçlü bir şekilde var olabilmeniz için mesleki olarak birçok meziyetlerinizi kazanmaya ve bunları artırmaya bence mecbursunuz. Onun için lütfen nasıl ki ilk gün kaydolduğunuz günler aklınıza geliyor, biz ne zaman mezun olduk diyorsunuz, hayatta da hep bunları söyleyeceksiniz. Daha dün mezun olmuştuk, 10 yıl, 20 yıl ne zaman geçti diyeceksiniz. Biz durmadan çalışmak zorundayız. İki günümüzün bir olmasını hiçbir zaman arzu etmiyoruz. Her daim kendinizi yenilemek durumundasınız. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah sağlık, sıhhat içerisinde güzel bir yaşam geçirmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri; dönem birincisi Sümeyye Aydın ile diğer derecelere giren öğrencilerin diplomalarını takdim etti. Törende 242 öğrenci, diplomalarını alarak mezun olma sevinci yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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