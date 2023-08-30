Eğitim-İş ve ÇYDD Eskişehir şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Eğitim-İş Sendikası ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir şubeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vilayet Meydanı'nda tören düzenledi. Eğitim-İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, 'Bizler, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk'e, O'nun devrim ve ilkelerine, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne, onun değerlerine ve kazanımlarına her şeye rağmen sahip çıkacağız' dedi.

MELTEM KARAKAŞ

Eğitim-İş Sendikası ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir şubeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vilayet Meydanı'nda tören düzenledi. Eğitim-İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, "Bizler, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk'e, O'nun devrim ve ilkelerine, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne, onun değerlerine ve kazanımlarına her şeye rağmen sahip çıkacağız" dedi.

Eğitim-İş Sendikası ve ÇYDD Eskişehir Şubesi tarafından 30 AĞustos Zafer Bayramı dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

"30 AĞUSTOS MAZLUM ULUSLARA ÖRNEK OLDU"

Törende açıklama yapan Eğitim-İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, " Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile yurdumuz düşman işgalinden kurtarılmış, ulusumuz özgür ve bağımsız yaşama onuruna kavuşmuştur. Türk Ulusu birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyen emperyalist güçlere gereken dersi vermiş, 30 Ağustos Zaferi'yle tüm mazlum uluslara da örnek olmuştur" dedi. Yurtman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 AĞUSTOS MUAZZAM BİR ESERDİR"

"Atatürk, Büyük Taarruzun ve 30 Ağustos Zaferi'nin önemini, 'Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun Başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur.' Sözüyle dile getirmiştir.

"CUMHURİYET FELSEFESİNE BAĞLI KALINMALI"

Ancak bugün hukuk tanımaz, baskıcı iktidar, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi taçlandıran, aydınlanma devrimimiz Cumhuriyet'in kazanımlarını yok etmek için her türlü çabayı göstermektedir. Üniter devlet yapısı hedef alınmakta; Lozan Antlaşması'yla elde edilen kazanımları pervasızca yok etmeye çalışmaktadır. Türkiye'nin aydınlık ve çağdaş yarınlara mutlaka ulaşabilmesi için Cumhuriyet felsefesine bağlılıkla hareket edilmeli, devletin Anayasa'da saptanan temel yapısı korunarak geleceğe yönelinmelidir. Varlığımızı, bizlere, haklı ve onurlu direnişiyle Cumhuriyet'i kurarak çağdaş bir devlet bırakanlara borçlu olduğumuz hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bizler, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk'e, O'nun devrim ve ilkelerine, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne, onun değerlerine ve kazanımlarına her şeye rağmen sahip çıkacağız."