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EduTalks Serisinin İkincisi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Gerçekleşti!

EduTalks Serisinin İkincisi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Gerçekleşti!
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Bütünleşik pazarlama mecrası Branding Türkiye ve Deneyimsel Pazarlama Ajansı 1Fikir1Marka iş birliğiyle hayata geçirilen EduTalks etkinlik serisinin ikincisi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. "Üniversite Buluşmaları" ana teması altında düzenlenen etkinlik, 4 Kasım 2024'te uzman isimlerin katılımıyla yapıldı.

Etkinlikte, iş dünyası ve akademi çevrelerinden çeşitli konulara dair bilgi ve deneyim paylaşımları gerçekleşti. Teknoloji girişimi PitGrowth tarafından yapılan bir "girişim case" sunumunun ardından öğrenciler ve sektör profesyonelleri networking etkinliğinde bir araya geldi.

EDUTALKS'DA ALANINDA UZMAN İSİMLER YER ALDI

EduTalks, gençlere bilişsel farkındalık kazandırma vizyonuyla 100'ün üzerinde olgu, kavram ve konuya dair üniversite etkinlikleri düzenlemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ikinci etkinlikte; Branding Türkiye Kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam, 1Fikir1Marka Kurucusu Ercan Ulusoy, Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Akbulut, PitGrowth Kurucu Ortağı Özkan Yağız ve Nalia Karadeniz Mutfağı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Tarakçı gibi isimler konuşmacı olarak katıldı.

DİJİTAL MARKALAŞMA VE İMAJ YÖNETİMİ ÜZERİNE KONUŞULDU

Etkinlik Branding Türkiye Kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam'ın "Dijital Markalaşma 1.0" temalı konuşmasıyla başladı. Sağlam, dijital markalaşmanın hem iş dünyasında hem de akademide tüm sistemi nasıl değiştirdiğini anlattı. Ardından sahneye çıkan 1Fikir1Marka Kurucusu Ercan Ulusoy, bir markanın kuruluş süreci ve marka oluşturma adımlarıyla ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Akbulut ise imaj yönetiminin önemine değinerek dijital çağda bu sürecin dijital mecralarda nasıl sürdüğünü anlattı.

EduTalks Serisinin İkincisi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Gerçekleşti!

MEDYA VE YAPAY ZEKA ÜZERİNE TESPİTLER

Etkinliğin ikinci kısmında, Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur "Yeni Medya" ana temalı bir konuşma yaptı. Medya dünyasındaki değişimleri ve yapay zekanın etkisini anlatan Teymur, gelecekteki kariyer fırsatlarına dair öğrencilere önerilerde bulundu. Ardından sahneye çıkan Nalia Karadeniz Mutfağı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Tarakçı, yöresel mutfakların markalaşması konusunda tecrübelerini ve markalaşmada farklılaşmanın önemini paylaştı.

GİRİŞİM CASE SUNUMU: PİTGROWTH

PitGrowth'un kurucu ortağı Özkan Yağız, şirketin kuruluş misyonunu ve gelecek hedeflerini anlattığı sunumunda, teknoloji startuplarının PitGrowth'ta nasıl yer alabileceğini açıkladı ve PitStop serisine dair detaylar verdi.

EduTalks Serisinin İkincisi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Gerçekleşti!

ETKİNLİĞE DESTEK VERENLER

EduTalks'ın 2. etkinliğine İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Bu bağlamda Branding Türkiye ve 1Fikir1Marka organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğin stratejik partneri İstanbul Aydın Üniversitesi olurken etkinliği destekleyenler arasında İstanbul Aydın Üniversitesi TEKMER, İstanbul Aydın Üniversitesi SEM, İAÜ Kalite Ve Girişimcilik Kulübü, Fikirleri Dönüştürme Atölyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ve Proje Yönetim Ofisi, Tuana Projects, PitGrowth, Seolog, Nalia Karadeniz Mutfağı yer aldı. 4 Kasım'daki etkinliğin medya ve destek partnerleri arasında ise Haberler.com, BiHaber.tr, Medya Takip Merkezi, SonDakika.com, StartupTeknoloji, Franchise Market Türkiye, Techinside, TeknoTalk, Hani Kurumsaldık, Haber Galerisi, Technologic, Medya Bilgi Rehberi, Goog Digital, Startup Gazetesi, Imesta Coffee, KIPS ve 9 Eylül Gazetesi yer aldı.

EduTalks Serisinin İkincisi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Gerçekleşti!

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Eğitim
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