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EduTalks Etkinliği 6 Ocak'ta Marmara Üniversitesi'nde!

EduTalks Etkinliği 6 Ocak'ta Marmara Üniversitesi'nde!
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Branding Türkiye ve 1Fikir1Marka partnerliğiyle hazırlanan ve "Üniversite Buluşmaları" ana temasına sahip olan EduTalks etkinlik serisinin dördüncüsü 6 Ocak'ta Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında sektör profesyonelleri, uzmanlar ve yöneticiler ile üniversite öğrencileri ve girişimciler buluşacak.

Bütünleşik Pazarlama Mecrası Branding Türkiye ile Deneyimsel Pazarlama Ajansı 1Fikir1Marka partnerliğiyle hayata geçirilen ve "Üniversite Buluşmaları" ana temasıyla düzenlenen EduTalks etkinlik serisinin dördüncüsü, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde gerçekleştirilecek.

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EDUTALK 6 OCAK'DA

Bütünleşik pazarlama çatı kavramının içerisinde yer alan 100+ olgu, kavram ve konuya dair fikir, fayda ve farkındalık odaklı üniversite etkinlikleri düzenleme ve bu bağlamda topluluk oluşturma misyonuyla kurulan EduTalks'ın 4.'sü, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde düzenlenecek.

6 Ocak 2025 tarihindeki etkinlikte, alanında uzman isimler konferans ve panel aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. Ayrıca bir startup tarafından girişim sunumu yapılacak. Etkinliğin son kısmında ise serbest networking imkânı sunulacak.

KONUŞMACILAR

Üniversiteli gençlere iş dünyasına dair bilişsel farkındalık kazandırmayı hedefleyen bir vizyona sahip olan EduTalks'ın 6 Ocak 2025 tarihindeki dördüncü etkinliğinde konuşma yapacak isimler şunlardır:

Mürsel Ferhat Sağlam (Branding Türkiye – Kurucu)

Ercan Ulusoy (1Fikir1Marka – Kurucu)

Prof. Dr. Ebru Özgen (Marmara Üniversitesi – İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı)

Eymen Namazcı (Find & Study – Kurucu)

Alpaslan İlhami Motur (Turadent – Genel Müdür)

Dr. Özgenur Reyhan Güler (Akademisyen)

Zübeyde Ağsakallı (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi – İş Geliştirme Uzmanı)

Yağız Türkoğlu (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi – Görsel Tasarım Uzmanı)

Mert Güler (Teknevia – Kurucu)

Etkinlikte konferans ve panele ek olarak bir de girişim sunumu yapılacak. Türkiye'nin ilk anında rezervasyon yapılabilen tekne kiralama platformu Teknevia CEO'su Mert Güler, hem girişimcilik hikâyesini hem de kurduğu girişimin gelecek vizyonunu üniversitelilerle paylaşacak.

KATILIMCI PROFİLİ

Üniversite öğrencilerinin genel katılımına açık olan EduTalks etkinliklerine, başta İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı önlisans, lisans ve lisansüstü bölümlerinde (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Girişimcilik, İşletme, Pazarlama, İktisat, Endüstri Mühendisliği vb.) öğrenim gören öğrenciler olmak üzere; marka yönetimi, iletişim, pazarlama, girişimcilik, dijital markalaşma, kurumsal iletişim, içerik pazarlaması, marka iletişimi, yapay zeka ve dijital pazarlama alanlarına ilgi duyan tüm üniversiteliler ve girişimciler katılabilir.

EduTalks Etkinliği 6 Ocak'ta Marmara Üniversitesi'nde!

DESTEKÇİLERİ

Ekosistem paydaşları tarafından desteklenen EduTalks'ın 4. etkinliğine, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliği yapacak. Branding Türkiye ve 1Fikir1Marka organizasyonuyla gerçekleşecek olan bu etkinliğin stratejik partneri Marmara Üniversitesi olurken, etkinliği destekleyenler arasında Turadent, Mornin Coffee, Reis Gıda, Find & Study, Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği (MÜMDER), Teknevia, Goog Digital, Youthside, Fikirleri Dönüştürme Atölyesi, KIPS Türkiye ve Badi Etkinlik yer aldı.

6 Ocak 2025'teki etkinliğin medya ve destek partnerleri arasında ise Haberler.com, TechInside, BiHaber.tr, Medya Takip Merkezi, SonDakika.com, StartupTeknoloji, Franchise Market Türkiye, TeknoTalk, Hani Kurumsaldık, Haber Galerisi, Technologic, Medya Bilgi Rehberi, Goog Digital, Startup Gazetesi, Imesta Coffee, KIPS, 6N Magazine, PR Atölye Dergisi, Öğrenci Kariyeri ve 9 Eylül Gazetesi yer aldı.

BİLGİ VE KAYIT

Etkinlik, başta üniversite öğrencileri ve girişimciler olmak üzere genel katılıma açık ve ÜCRETSİZ olarak gerçekleşecektir. Etkinlik sınırlı kontenjana sahip olduğundan kayıt zorunludur.

  • Tarih ve Saat: 6 Ocak 2025 – 11.00 – 14.00
  • Mekan: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü
  • Salon: İletişim Fakültesi Konferans Salonu
  • Adres: Göztepe, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy/İstanbul
  • Ulaşım: Söğütlüçeşme Metrobüs durağında indikten sonra İETT ile ulaşım mümkündür. Yerleşkeye yakın duraklardan geçen otobüslerin listesini görmek ve alternatif ulaşım yöntemlerini incelemek için Marmara Üniversitesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Ücret: Ücretsiz

NOTLAR:

  • Kayıt zorunludur.
  • Kontenjan sınırlıdır.
Betül Cirit
Betül Cirit
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