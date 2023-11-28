Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi (WISE) 11 Katar'da Başladı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi (WISE) 11, Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Zirve, eğitimin geleceğini inşa etme konusunda yaratıcı düşünme, tartışma ve amaçlı eylem için uluslararası ve çok sektörlü bir platform olup Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi (WISE) 11", Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

İşbirliği yoluyla eğitimin geleceğini inşa etme konusunda yaratıcı düşünme, tartışma ve amaçlı eylem için uluslararası ve çok sektörlü bir platform olup Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen iki günlük zirvenin açılış oturumunda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin annesi Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır konuştu.

Nasır, "İsrail'in Gazze'ye yönelik mevcut savaşının" başlangıcından bu yana El Fakura programı tarafından desteklenen 36 okul ve üniversitenin tamamen veya kısmen yıkıldığını belirtti.

El Fakura programının başardıklarının çoğunun yok edildiğini kaydeden Nasır, şiddet nedeniyle okulların ve üniversitelerin yıkılmasıyla çocukların eğitimden mahrum bırakıldığını vurguladı.

Uluslararası toplumun eğitimi koruma çabalarının zayıf olduğuna işaret eden Nasır, bu yılki WISE zirvesinin odak noktasının, eğitimden uzak olmamak ve yapay zekanın yeteneklerini ve olanaklarını kullanma yollarının nasıl geliştirilebileceği olduğunu dile getirdi.

Katar Vakfı Başkanı Nasır, "Gazze'deki savaş sırasında yapay zekanın nasıl sahte gerçekler yaratmak için kullanıldığını, blog yayınlarını, İsrail işgal güçlerinin Gazze halkına ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği zulmü içeren fotoğraf ve videoları gördük." dedi.

"En derin teknolojik değişimlerden birinin eşiğindeyiz"

Tamang Ventures Limited'in kurucusu Nina Schick de yapay zekanın yeteneklerinin katlanarak arttığını söyledi.

"Genel teknolojinin" giderek çoğaldığını ve bu trendin sürdüğünü kaydeden Schick, "Bu genel teknolojiler sadece araç ve ürün değildir, aynı zamanda bizler bizzat teknolojinin araçları ve ürünleri haline geliriz. Çünkü bizi biyolojik, anatomik düzeyde değiştirirler ve insan olmanın ne anlama geldiğine dair deneyimimizi değiştirirler." ifadelerini kullandı.

Schick, "Şu anda insanlık tarihinde deneyimlediğimiz en derin teknolojik değişimlerden birinin eşiğindeyiz ve muhtemelen yaşamlarımızda tüm insanlığın yaşadığından daha fazla teknoloji liderliği değişimi deneyimleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Gazetecilik, Gazze'de saldırıya uğrayan isimsiz binlerce hayata odaklanmaya çalışmalı"

Londra merkezli Etik Gazetecilik Ağı (EJN) kurucusu Aidan White ise ileri teknolojiyle Ukrayna ve Filistin'de bilginin çarpıtılıp anlatıldığını gördüklerini belirterek "Gazetecilik yapan insanlar, özellikle ağır bedeller ödeyerek propagandaya ve önyargıya karşı koymaya çalışıyorlar. Birçoğu özellikle hedef alınan 50'den fazla gazeteci çatışmaların başlangıcında öldürüldü." diye konuştu.

Gazeteciliğin bir savaşın şiddetini daha iyi anlamaya yardımcı olduğunu ve anlattığı hikayenin "dokunaklı" olduğunu kaydeden White, "Bu nedenle gazetecilik, teknolojinin en iyisini kullanarak Gazze'de saldırıya uğrayan isimsiz binlerce hayata odaklanmaya çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.

White, ancak bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda farklı fikirlerin olduğuna işaret ederek "Tekno iyimserlerinin amansız kar arayışı, açgözlülüğü, kişisel çıkarı ve bencilliği karşısında nasıl adım atacağımıza dair tartışmayı sürdürmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Şunu da anlamamız gerekiyor ki, yapay zeka ve sorunlar hakkındaki tartışma şu anda büyük ölçüde Küresel Kuzey'deki siyasi ve kurumsal güç merkezlerinden gelen büyülenmiş bir liderler çevresinin kontrolü altında." diyen White, bu tartışmayı kapsayıcı, çeşitli ve herkesle alakalı hale getirerek ve insanları merkeze koyarak toplumsal eşitsizlikleri azaltmanın kapısını açmaları gerektiğini dile getirdi.

Katar Vakfı (QF) Başkan Yardımcısı ve CEO'su Şeyha Hind bint Hamad Al Sani, Educate Girls Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Safeena Husain'e 2023 WISE Eğitim Ödülü'nü takdim etti.

Daha sonra 15 yaşındaki Gazzeli rapçi MC Abdul, Gazze ve eğitim temalı şarkılar söyledi.

WISE Zirvesi hakkında

Katar Vakfının girişimi olan ve bu yıl "Yaratıcı Akıcılık: Yapay Zeka Çağında İnsanın Gelişmesi" temasıyla gerçekleştirilen WISE 11, yapay zeka çağında insan yaratıcılığını ve değerlerini geliştirmeye odaklanıyor.

Zirve, kültür ve dilin eğitim sistemleri üzerindeki etkisi, yapay zeka odaklı bir dünyada gezinmek için pratik çözümler, nöro eğitim, geleceğe yönelik becerilerin geliştirilmesi, yenilikçi eğitim modellerinin uygulanması ve ölçeklendirilmesi için en iyi uygulamalar gibi çok çeşitli konuları kapsıyor.

Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede eğitim, iş ve akademik alanda dünyadan 300'den fazla konuşmacı yer alırken yerel, bölgesel ve uluslararası uzmanlar görüşlerini paylaşıyor.

Zirvede, eğitim sorunlarına çözüm bulmak için çeşitli konularda 3 tematik alanda 200'den fazla oturum yapılacak.