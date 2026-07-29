DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi sanayiye nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor

Denizli Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeye yönelik eğitim faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin ilk özel mesleki eğitim merkezi olma özelliğini taşıyan DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi, eğitim, üretim ve istihdamı aynı çatı altında buluşturuyor.

Denizli OSB Yönetim Kurulu'nun insan kaynağını güçlendirmeye yönelik vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren DOSTEM, uygulamalı eğitim modeli ve sektör odaklı programlarıyla kursiyerlerini doğrudan üretim süreçlerine hazırlıyor. Eğitim içerikleri, Denizli OSB'de faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç analizleri doğrultusunda oluşturularak sanayinin beklentilerine uygun şekilde hayata geçiriliyor.

Dijital dönüşüme uygun teknik eğitimler

Sanayide dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte teknik personel ihtiyacına cevap veren DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi, Otomasyon Teknolojileri alanında PLC-HMI, PLC Programlama ve Elektrik Kumanda eğitimleri düzenliyor. Katılımcılar, endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumu, programlanması ve işletilmesine yönelik uygulamalı eğitimler alarak modern üretim tesislerinde görev alabilecek bilgi ve beceriye sahip oluyor.

Tekstil sektörüne istihdam garantili destek

Denizli'nin önde gelen sektörlerinden tekstilde de önemli eğitim programları yürüten DOSTEM; İstihdam Garantili Düz Dikiş Makineci Eğitimi, Bilgisayarlı Kalıp Hazırlama, Nakış Operatörlüğü, İplik Operatörlüğü, Dokuma Operatörlüğü ve Tekstil Boya Laborantlığı eğitimleriyle sektörün ara eleman ihtiyacını karşılıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerde istihdam edilerek üretime kazandırılıyor.

Kadınların sanayideki rolü güçleniyor

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında, CNC Operatörlüğü Eğitimi gerçekleştiriliyor. Program sayesinde kadınlar teknik alanlarda uzmanlaşarak sanayide daha etkin görev alma fırsatı yakalıyor. DOSTEM, Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Tasarım, 3 Boyutlu Modelleme, 3Ds Max, Fusion 360 ve CAD/CAM CNC eğitimleriyle katılımcılara tasarımdan üretime kadar uzanan süreçlerde ihtiyaç duyulan teknik yeterlilikleri kazandırıyor. Metal Teknolojileri alanında düzenlenen Kaynak Robot Eğitimi ve Kaynakçılık Eğitimleri ise robotik üretim sistemleri ve modern kaynak teknolojileri konusunda uzman personel yetiştirilmesine katkı sağlıyor.

Merkezde ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Usta Öğreticilik Belgesi eğitimleri ve sınavları da gerçekleştiriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen programlar sayesinde katılımcılar hem mesleki yeterliliklerini artırıyor hem de eğitim verme yetkinliği kazanarak MEB onaylı Usta Öğreticilik Belgesi almaya hak kazanıyor.

Eğitim ve üretim aynı hedefte buluşuyor

Kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları ve sektör temsilcileriyle yürütülen iş birlikleri sayesinde DOSTEM, yalnızca meslek kazandıran bir eğitim merkezi olmanın ötesinde, bölgesel kalkınmaya katkı sunan stratejik bir yapı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar hayata geçirilen eğitim projeleri ve istihdam odaklı kurs programlarıyla yüzlerce kişinin meslek sahibi olmasına öncülük eden merkez, Denizli sanayisinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, nitelikli insan kaynağının güçlü sanayinin temel unsuru olduğuna dikkat çekerek, "Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi, teknolojik dönüşüme uyum sağlayabilecek donanımlı insan kaynağıyla mümkündür. DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi, yalnızca meslek kazandıran bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda üretimin geleceğine yatırım yapan stratejik bir eğitim kurumudur. Yönetim olarak eğitim, üretim ve istihdamı birbirinden ayrı düşünmüyor; sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Her yıl yüzlerce vatandaşımızın meslek sahibi olarak üretime katılması hem bölgemiz hem de ülke ekonomimiz adına büyük bir kazanımdır. Bu vizyon doğrultusunda DOSTEM'i daha da güçlendirerek Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı