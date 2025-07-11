Depremde evi yıkılan Şevval Ece Kılınçer, LGS'de Türkiye birincisi oldu

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'daki evleri yıkılan ve babasını kaybeden Şevval Ece Kılınçer, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında 500 tam puan alarak birinci oldu. Şevval, depremden önce babasına 'birinci olacağım' sözünü verdiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde Malatya'daki evleri yıkılan ve babasını kaybeden Şevval Ece Kılınçer, ailesiyle Elazığ'a yerleşti. Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokulda eğitim gören Kılınçer, LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak birinci oldu. Galatasaray Lisesi'ni kazanmak istediğini belirten Kılınçer, babasına ölmeden önce 'birinci olacağım' sözünü verdiğini ifade ederek, "Bir senelik süreçte konuları tamamen öğrenerek ilerledim. Birçok farklı kaynakla çalıştım. Babama verdiğim bir söz vardı, o yüzden bu başarı benim için çok anlamlı" dedi.

'BAŞARISI, BABASININ HATIRASI'

Kılınçer'in annesi Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Kılınçer ise kızının başarısından duyduğu gururu dile getirerek, "Bu yıl çok büyük emek verdi. Hocalarının çok büyük destekleri oldu. Babasına verdiği sözü tuttu. Bu başarı onun aziz hatırasınadır" diye konuştu.

Okul Müdürü Ahmet Üşen de, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şevval Ece Kılınçer 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Kendisi öz disiplini yüksek, hedefini bilen bir öğrencimizdi. Başarılarının devamını diliyorum."