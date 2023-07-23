Deprem Bölgelerinde KPSS Sınavı Başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te KPSS sınavı başladı. Adaylar sınav merkezlerine erken saatlerde gelerek belge ve güvenlik kontrollerinden geçti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

Deprem bölgelerindeki illerde sınava girecek adaylar, aile ve yakınlarıyla sınav merkezlerine erken saatlerde geldi.

Adaylar bina girişlerindeki belge ve güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı.

Bazı aileler sınavın yapıldığı okullar önünde veya bahçesinde bazıları da kafeteryalarda veya parklarda yakınlarının sınavdan çıkmasını bekledi.