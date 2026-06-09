BUÜ ve JLU'nün düzenlediği 7. Akademik Günler tamamlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Almanya Justus Liebig Üniversitesi (JLU) Giessen ve Türk-Alman Sağlık Vakfı ortaklığında 7. Akademik Günler 2026 programı gerçekleştirildi. Otuz yıla yaklaşan köklü bir geçmişe sahip olan üniversitelerin iş birliği, veteriner hekimlik ve tıp alanındaki ortaklıklarına ek olarak bu yıl hukuk ve iktisat alanlarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

BUÜ Yönetimi, Giessen Justus Liebig Üniversitesi'nden gelen veteriner, tıp, iktisat ve hukuk alanlarındaki akademisyenler ile Hessen eyalet yetkililerini ağırladı. Çok sayıda akademik ve idari yetkilinin bulunduğu heyet, BUÜ akademisyen ve yöneticileri ile 2 gün boyunca farklı konularda görüş alışverişinde bulundu. Alanında uzman çok sayıda akademisyenin yaptığı sunumları içeren programda Almanya'dan gelen Prof. Dr. Martin Schneider tarafından genel cerrahi anabilim dalında 3 günlük uygulamalı eğitim ve seminerler verildi.

Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 1998 yılından bu yana sürdürülen ortaklığın akademik dayanışmanın güçlü örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Günümüzde üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma yapan kurumlar olmadığını belirten Yılmaz, küresel sorunların çözümünde bilimsel iş birliklerinin ve uluslararası diyaloğun büyük önem taşıdığını ifade etti.

BUÜ-JLU Ortaklık ve Alman Üniversiteleri Akademik İşbirliği Koordinatörü Doç. Dr. E. Sinem Özdemir Salcı ise iki üniversite arasındaki iş birliğinin tarihi sürecine değinerek, kendisinin de yirmi yıl önce Giessen'e giden bir değişim öğrencisi olduğunu aktardı. Kurulan köklü dostluk ve akademik güven ilişkisine vurgu yapan Doç. Dr. Salcı; projenin sürdürülmesinde katkı sağlayan tüm herkese teşekkür etti.

Justus Liebig Üniversitesi Giessen ve Türk Üniversiteleri Koordinatörü Prof. Dr. Dr. Martin Kramer de otuz yılı aşkın bir süredir BUÜ ile yakın temas halinde olduğunu belirterek akademik bilgi birikimi ve ortak çalışma iradesiyle küresel sorunlara doğru çözümler üretilebileceğini, tüm paydaşların "Tek Sağlık ve Tek Dünya" ideali doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin, 7. Akademik Günler etkinliklerinin her iki üniversite arasındaki iş birliğine yeni bir soluk, dinamizm ve güçlü fikirler kazandırmasını temenni ettiğini ifade etti. Başkanlığını yürüttüğü vakfın, iki köklü eğitim kurumu arasında tıp başta olmak üzere eğitim, kültür ve araştırma alanında atılacak adımlara destek vermeye devam edeceğini belirten Prof. Dr. Bilgin, ev sahipliği ve bilimsel ortaklığa olan sadakatleri için tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Lucas Schmitz, akademik günlere katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bursa'da yürütülen iş birliğinin dünyaya örnek olabilecek nitelikte olduğunu söyledi. Bursa ile Hessen arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi için destek vermeye devam edeceğini belirten Schmitz, emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

Programın bilimsel oturumlarında üniversiteler arası ortak AB projeleri ve küresel fon mekanizmaları üzerine kapsamlı sunumlar yapıldı. Tıp ve veteriner hekimlikteki son klinik gelişmelerin yanı sıra, bu yıl ilk kez programa dahil edilen iktisat ve hukuk fakülteleri arasında da fakülteler arası ortak çalışma alanları ve kıyaslamalı akademik faaliyetler değerlendirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı