Haberler

BUÜ'nün kalitesi bir kez daha tescillendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen tetkikler sonucunda TSE ISO EN 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini bir kez daha yeniledi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kalite yönetimi çalışmalarında sürekliliğin esas olduğunu vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) eğitim-öğretim ve idari birimlerindeki hizmet sunum kalitesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen tetkikler sonucunda bir kez daha onaylandı. Yapılan incelemeler neticesinde üniversitenin sahip olduğu TSE ISO EN 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, bir dönem daha yenilendi.

Saha tetkikleri iki gün sürdü

Belge yenileme süreci kapsamında 8-9 Nisan tarihleri arasında BUÜ'yü ziyaret eden TSE heyeti, ilgili birimlerdeki işleyişi yerinde inceledi. Tetkik sürecinde; TSE Bursa Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev, Belgelendirme Müdürü Burak Tuna, Baş Tetkikçi Alp Kerem Küleri ile tetkikçiler İlknur Öztürk ve Fatma Nur Tuna yer aldı.

"Kalite çalışmalarında süreklilik esastır"

Tetkik kapsamında düzenlenen açılış toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kurumun toplam kalite yönetimi yolculuğundaki kararlılığına değindi. 2019 yılında başlatılan çalışmaların 2021 yılında başarıyla sonuçlandığını hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz, tüm üniversiteyi kapsayan bu belgenin ilk kez o dönemde kurumsal yapıya kazandırıldığını ifade etti. Rektör yardımcılığı görevini üstlendiği önceki yönetim döneminde de sürecin son derece sağlıklı bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, devlet yönetiminde sürekliliğin temel ilke olduğunu belirterek önceki yönetimden devralınan kalite vizyonunu aynı titizlikle sürdüreceklerini kaydetti.

Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. Yılmaz, "Özellikle Kalite Koordinatörlüğümüzün gösterdiği üstün hizmetlerden dolayı başta Öğr. Gör. Yasemin Özdemir hocamız ve tüm ekibi olmak üzere, burada görev alan tetkikçilerimize teşekkür ediyoruz. Üniversitemizin kalite çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi ve çok daha üst seviyelere getirilebilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

