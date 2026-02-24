Bolu okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Bolu'da okul yok mu (BOLU VALİLİĞİ)?

Bolu'da okul yok mu, 25 Şubat Çarşamba eğitime ara mı verildi? Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı kentte, haftanın ilk günü için kar tatili iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı durma noktasına getiren hava şartları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından yapılacak duyuru büyük bir merakla bekleniyor. 25 Şubat Çarşamba Bolu okul tatili haberlerine ilişkin resmi açıklamalar ve meteorolojik tahminlerin detayları içeriğimizde yer alıyor.

BOLU HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre Bolu'da 25 Şubat günü hava çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmurlu olacak. Gün içerisinde hava sıcaklıklarının 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde yağışların kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunurken, sürücülerin özellikle Bolu Dağı geçişinde dikkatli olmaları isteniyor. Rüzgârın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yetkililer, olası olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.