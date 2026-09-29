Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunu sarsan "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamındaki dev operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada; hakem atamalarında sahte evrak düzenlendiği, sınav ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği gerekçesiyle 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

"SINAVLARA VE ATAMA SÜREÇLERİNE MÜDAHALE EDİLDİ"

Bakan Gürlek, soruşturmanın temelinde yatan usulsüzlük iddialarını açıklayarak, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama, atama süreçleri ile kural sınavlarına dışarıdan müdahale edildiğine yönelik tespitlerin titizlikle incelendiğini belirtti. Operasyonun müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade eden Gürlek, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve ofislerinde adli aramaların yapıldığını duyurdu.

Futbolun vatandaşların ortak tutkusu ve önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Gürlek, "Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir" dedi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER VE UNVANLARI AÇIKLANDI

Gözaltı kararı uygulanan şüphelilerin unvanlarını tek tek paylaşan Bakan Gürlek; TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, MHK Üyesi Sebahattin Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk ile Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alındığını doğruladı.

"TEMİZ FUTBOL MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Sporseverlerin adalet beklentisine dikkat çeken ve hukuk vurgusu yapan Bakan Gürlek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz."