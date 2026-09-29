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Derya Uluğ'dan düğün öncesi radikal değişiklik! Uzun saçlarına veda etti

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Derya Uluğ'dan düğün öncesi radikal değişiklik! Uzun saçlarına veda etti
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Asil Gök ile evlilik hazırlığında olan Derya Uluğ, düğün öncesi imajını yeniledi. Yıllardır kullandığı uzun saçlarına veda ederek kısa ve küt bir model tercih eden ünlü şarkıcı, yeni haliyle ilk kez sahneye çıktı. Uluğ'un bu değişikliği yaklaşık üç yıldır düşündüğü ortaya çıktı.

Asil Gök ile evlilik hazırlığı yapan Derya Uluğ, yıllardır alışılan görünümünü değiştirdi. Uzun sarı saçlarını kestirerek kısa ve küt bir model tercih eden ünlü şarkıcı, yeni imajıyla ilk kez hayranlarının karşısına çıktı. Uluğ, saçlarını kestirme fikrinin ise yeni olmadığını, bu değişikliği yaklaşık üç yıldır düşündüğünü söyledi. 

YENİ İMAJIYLA SAHNEYE ÇIKTI

Yoğun konser programını sürdüren Derya Uluğ, görünümünde dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Uzun süredir kullandığı uzun saçlarını kestiren şarkıcı, kısa ve küt saç modeliyle sahneye çıktı.

Yeni tarzıyla objektiflerin karşısına geçen Uluğ, saçlarını kestirme kararını uzun zamandır düşündüğünü anlattı. Ünlü şarkıcı, değişiklik için farklı zamanları değerlendirdiklerini ancak sonunda karar vererek saçlarını kestirdiğini belirtti. 

ÜÇ YILDIR BU DEĞİŞİKLİĞİ DÜŞÜNÜYORDU

Uluğ'un yeni imajının arkasından ilginç bir detay da çıktı. Şarkıcı, kısa saç fikrinin yaklaşık üç yıldır gündemlerinde olduğunu açıkladı. Uzun sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Uluğ'un yeni görünümü sosyal medyada da dikkat çekti. 

ASİL GÖK İLE EVLİLİK HAZIRLIĞINDA

Derya Uluğ'un hayatındaki değişiklik yalnızca imajıyla sınırlı değil. Uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile nişanlı olan şarkıcı, evlilik hazırlıklarını da sürdürüyor. Çift, bir aksilik yaşanmaması halinde yıl bitmeden nikâh masasına oturmayı planladıklarını açıkladı.

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