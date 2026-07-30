BEUN’un projesine TÜBİTAK’tan destek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), bilimsel proje üretme kültürünü eğitim süreçleriyle buluşturan örnek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Bayram Gökbulut'un yürüttüğü "Proje Yönetimi" yüksek lisans dersi kapsamında geliştirilen "Tekno Ekolojik Köy Laboratuvarı" başlıklı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından ilk kez çağrıya çıkılan 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Doç. Dr. Bayram Gökbulut ile BEUN Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencileri Şifanur Karakılçık, Zeynep Vural, Salih Danışmaz, Umut Topuz ve Selma Kazkondu tarafından ders kapsamında yürütülen ortak proje geliştirme ve yazım süreci sonunda hazırlanan proje önerisi, lisansüstü eğitimde uygulamalı öğrenmenin nitelikli bir çıktısı olarak değerlendirilerek desteklenmeye layık görüldü.

BEUN'da geliştirilen proje, köy okullarındaki öğrencilerle buluşacak

Projenin yürütücülüğünü Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Serkan Çakır üstlenecek. Projede Ereğli Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Bayram Gökbulut araştırmacı ve uzman olarak görev alırken, BİLSEM Kimya Öğretmeni Gürol Keserci eğitmen, BEUN Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu ise konuşmacı olarak katkı sunacak. Yüksek lisans öğrencileri Salih Danışmaz, Şifanur Karakılçık ve Zeynep Vural da eğitmen olarak proje uygulamalarında aktif rol üstlenecek.

16-18 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek proje kapsamında köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin bilim ve teknolojiye erişimlerinin güçlendirilmesi, öğrencilerin dijital teknolojileri yalnızca kullanan değil; tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bilim, teknoloji ve doğa aynı projede buluşacak

"Tekno Ekolojik Köy Laboratuvarı" projesi kapsamında öğrenciler; yerel kültürden ilham alan etkileşimli elektrik devreleri tasarlayacak, blok tabanlı kodlama uygulamalarıyla tarımsal bilgileri dijital ortama aktaracak, üç boyutlu kalemlerle doğadaki matematiksel örüntüleri modelleyecek, artırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirecek, STEAM etkinliklerine katılacak, planetaryum gösterimlerini izleyecek ve dijital teleskoplarla gökyüzünü gözlemleme fırsatı bulacak. Projeyle birlikte öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme, problem çözme, mühendislik tasarım becerileri, uzamsal düşünme yetkinlikleri ve bilimsel farkındalıklarının geliştirilmesi; aynı zamanda doğaya duyarlı, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

BEUN ile Milli Eğitim arasında güçlü işbirliği

2026 yılında ilk kez çağrıya açılan TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı; bilimsel bilgi ve teknoloji kültürünün köy okullarında öğrenim gören öğrenciler ile bölge halkına ulaştırılmasını, bilim okuryazarlığının artırılmasını ve uygulamalı öğrenme ortamlarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Bu yönüyle proje, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları arasında kurulan güçlü iş birliğinin de başarılı örneklerinden biri olarak öngörülüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu sözleri dile getirdi:

"Üniversitemizde yürütülen lisansüstü eğitim faaliyetlerinin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmayıp toplumsal fayda üreten projelere dönüşmesini son derece kıymetli buluyoruz. Doç. Dr. Bayram Gökbulut hocamızın yürüttüğü yüksek lisans dersi kapsamında hazırlanan bu projenin, TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanması oldukça kıymetlidir. Bu başarı, öğrencilerimizin proje geliştirme süreçlerine aktif katılımının ve uygulama odaklı eğitim anlayışımızın önemli bir sonucudur.

Bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçlayan bu proje sayesinde köy okullarımızdaki öğrencilerimizin bilime olan meraklarının güçleneceğine, üretme ve araştırma becerilerinin gelişeceğine yürekten inanıyorum. Üniversite olarak eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında toplumsal katkı sağlayan nitelikli projelerde yer almaya ve bu anlayışı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı