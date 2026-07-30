Eşi 5 metrelik kuyuya düştü! Yaptığı hareket görenleri hayrete düşürdü

Çin'de ağustos böceği toplamak için dışarı çıkan bir çiftin gezisi, sıra dışı bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen eşini yalnız bırakmak istemeyen adam, yardım gelmesini beklemek yerine aynı kuyuya atladı. Çift, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

AĞUSTOS BÖCEĞİ TOPLARKEN KAZA GEÇİRDİLER

Olay, Çin'in Shandong eyaletine bağlı Dongying kentinde meydana geldi. Yerel halkın yaz aylarında sıkça yaptığı ağustos böceği toplama etkinliği için dışarı çıkan çift, yağış sonrası kayganlaşan ve yeterince aydınlatılmayan yeşil alanda dolaşırken talihsiz bir kaza yaşadı. Kadın, otların arasında fark edilmeyen yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

EŞİNİ YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN KUYUYA ATLADI

Düşme sonucu yaralanan ve kendi imkanlarıyla çıkamayan kadını gören eşi, yardım ekiplerini yukarıda beklemek yerine onun yanına inmeye karar verdi. Adam, eşini yalnız bırakmamak için aynı kuyuya atladı ve ikili cep telefonuyla itfaiyeden yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, karanlık ve nemli kuyuda mahsur kalan çifte ulaştı. Bir itfaiye eri önce yaralanan kadına emniyet kemeri bağladı. Kadın yüzeye çıkarıldıktan sonra eşi de güvenli şekilde kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kurtarma operasyonuna ait görüntüler Çin'de kısa sürede geniş ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı, adamın eşini yalnız bırakmamak için kuyuya inmesini fedakârlık örneği olarak yorumladı