Batman'da okullarda boğulma vakalarına karşı bilinçlendirme çalışması

Batman'da Valilik öncülüğünde Devlet Su İşleri (DSİ) 103. Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışma kapsamında okullar ziyaret edilerek öğrenciler riskli alanlarda suya girmemeleri konusunda bilgilendiriliyor.

Yaz aylarında sulama kanallarında boğulma vakalarının yaşandığı Batman'da Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla boğulma vakalarına karşı okullarda bilinçlendirme çalışması yapılıyor.

DSİ ekiplerinin okul ziyaretleriyle yaptığı bilgilendirmenin yanı sıra bazı okullarda da hazırlanan sunumlarla riskli alanlarda suya girilmesi halinde karşılaşılacak tehlikelerle ilgili uyarılar yapılıyor.

Kent merkezi ve ilçeler ile köylerde 727 okulda öğrencilere riskli alanlarda suya girilmesi halinde karşılaşılacak tehlikelerle ilgili bilgi verildi.

"Bu yıl hedefimiz sıfır boğulma, sıfır can kaybı"

DSİ 103. Şube Müdürü Mehmet Eşref İnal, AA muhabirine, sulama kanalları çevresinde fiziksel bütün tedbirleri aldıklarını ayrıca da okullarda bilinçlendirme çalışması yürüttüklerini söyledi.

Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Batman'daki tüm okullarda aynı anda bilgilendirme çalışması yürüttüklerini ifade eden İnal, "Bu çalışma kapsamında aynı gün aynı saatte olmak üzere bütün sınıflardaki akıllı tahtalarda, konferans salonlarında ve video gösterimi şeklinde bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada öğrencilerin suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğuyla ilgili bilinçlenmesi sağlandı. Bizler fiziksel tedbirleri alıyoruz ancak bundan daha önemli olan kişinin bilinçlenmesi." dedi.

İnal, daha önce de Batman Barajı ve Batman Çayı çevresindeki 113 köyün tek tek gezilerek hem vatandaşların hem de köylerde yaşayan gençlerin boğulma vakalarına karşı uyarıldığını belirtti.

Batman'da 2021'de 11, 2022'de 8 kişinin sulama kanallarında boğulduğunu kaydeden İnal, "Bu yıl hedefimiz sıfır boğulma, sıfır can kaybı. Bununla ilgili DSİ olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sayın Valimizin de çok güzel teşvikleri var. Milli Eğitim Müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.