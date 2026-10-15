Bartın Üniversitesi zeytin ve fındık budama atıklarını kağıt ve lignine dönüştürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK 1002-A kapsamında desteklenen projesiyle zeytin ve fındık ağacı budama atıklarının alternatif ham madde olarak değerlendirilmesi ve katma değerli ürünlere dönüştürülme potansiyeli araştırılacak.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Sezgin Koray Gülsoy'un yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. "Zeytin ve Fındık Ağacı Budama Atıklarının Derin Ötektik Çözücü ile Fraksiyonlanarak Kağıt Hamuru ve Lignin Üretiminde Değerlendirilmesi" başlıklı projeyle tarımsal budama atıklarının katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Çalışmada araştırmacı olarak Dr. Özge Özgürlük ve Dr. Avni Yıldızbaş görev alırken Bartın Orman Fakültesinden Arş. Gör. Elanur Kalkan doktora bursiyeri olarak katkı sağlayacak.

Zeytin ve fındık budama atıkları farklı yöntemlerle incelenecek

Proje kapsamında zeytin ve fındık ağacı budama atıkları, kolin klorür ve laktik asit esaslı derin ötektik çözücü (DES) kullanılarak bileşenlerine ayrıştırılacak. Farklı işlem sıcaklıkları ve sürelerinin fraksiyonlama performansı üzerindeki etkileri incelenerek elde edilen kağıt hamurlarından laboratuvar ölçeğinde deneme kağıtları üretilecek. Üretilen kağıtların fiziksel, mekanik ve optik özellikleri araştırılacak. Ayrıca geri kazanılan ligninler kimyasal, yapısal, termal ve antioksidan açıdan karakterize edilecek. Çalışmada derin ötektik çözücü esaslı fraksiyonlama yönteminin teknik performansı geleneksel soda yöntemiyle karşılaştırılarak her iki yöntemin kağıt hamuru, kağıt ve lignin üretimi açısından avantaj ve sınırlılıkları ortaya konulacak.

Tarımsal atıklardan katma değerli ürünlere

Projeden elde edilecek sonuçlarla zeytin ve fındık ağacı budama atıklarının kağıt üretimi ve lignin bazlı ürünlerde kullanılabilecek alternatif ham maddelere dönüştürülmesi bekleniyor. Ayrıca tarımsal atıkların farklı ürünlere dönüştürülerek daha verimli kullanılmasına ve yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarımsal atıkların bilimsel çalışmalarla yeniden değerlendirilmesinin sürdürülebilir üretim ve kaynakların verimli kullanımı noktasında önemli olduğunu belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, proje yürütücüsü Doç. Dr. Sezgin Koray Gülsoy ile proje ekibini tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı