Bartın Üniversitesi (BARÜ), TÜBİTAK 2026 Yılı Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi'nde değerlendirmeye alınan araştırma alanı sayısını 85'e yükseltirken iki alanda Türkiye birincisi oldu, altı alanda ise ilk beşte yer aldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yükseköğretim kurumlarının bilimsel araştırma performanslarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyan "Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi"nin 2026 yılı sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında 200 üniversite, 20 ana ve 134 alt araştırma alanında "Kalite" ve "Hacim" boyutlarında 11 gösterge üzerinden değerlendirildi. Bilimsel yayınlar için Scopus, proje verileri için TÜBİTAK veri tabanının esas alındığı çalışmada Bartın Üniversitesi (BARÜ) farklı disiplinlerdeki araştırma yetkinliğiyle öne çıktı.

BARÜ, iki araştırma alanının kalite boyutunda Türkiye birincisi oldu

TÜBİTAK 2026 Yetkinlik Analizi'nde BARÜ, Mimarlık ile Raylı Sistemler ve Araç İmalatı alanlarında kalite boyutunda Türkiye birincisi oldu. BARÜ, bu yıl 129 üniversitenin yer aldığı Mimarlık değerlendirmesinde 2023'teki birinciliğini korudu. Raylı Sistemler ve Araç İmalatı alanında ise 54 üniversite arasında ilk sıraya yerleşti. Kalite boyutunda Enerji Depolama'da Türkiye üçüncüsü, Enerji Verimliliği'nde dördüncü oldu. BARÜ, İnşaat Mühendisliği ve İnorganik Kimya alanlarında da beşinci sırada yer alarak altı araştırma alanında Türkiye'nin ilk beş üniversitesi arasına girdi.

BARÜ, eğitimden mühendisliğe 85 alt alanda değerlendirildi

2023 yılında 61 araştırma alanında değerlendirmeye alınan BARÜ, 2026 yılında bu sayıyı 85'e yükseltti. Bu alanların 33'ünde hem kalite hem hacim bakımından Türkiye'de karşılaştırılan üniversitelerin ortanca değerlerini aştı. BARÜ'nün kendi araştırma alanlarını karşılaştıran yetkinlik haritasında Enerji Depolama, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği kalite boyutunda ilk 3 sırada yer aldı. Hacim boyutunda ise ilk 3'ü Ormancılık, Eğitim ve Fizik alanındaki Yüzey ve Arayüz aldı.

BARÜ'nün ihtisaslaşma alanındaki yetkinliği TÜBİTAK raporuna yansıdı

"Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" alanında ihtisaslaşan BARÜ'nün Raylı Sistemler ve Araç İmalatında Türkiye birincisi olması yürütülen çalışmaların önemli bir çıktısı oldu. BARÜ, Ulaştırma ve Lojistik alt alanında da hem kalite hem hacim bakımından karşılaştırılan üniversitelerin ortanca değerlerinin üzerinde yer aldı. Ayrıca BARÜ, geleceğin stratejik araştırma alanları arasında yer alan Bulut Bilişim, Yapay Zeka ve Siber Güvenlikte kalite boyutuyla öne çıktı.

Rektör Akkaya: "TÜBİTAK Yetkinlik Analizi, farklı disiplinlerdeki gelişimimizi gösteriyor."

TÜBİTAK 2026 Yetkinlik Analizi hakkında değerlendirmelerde bulunan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan EngiRank 2026'da İnşaat Mühendisliği alanında Avrupa'da 32'nci sırada olmamız, URAP Türkiye Sıralaması'nda elde ettiğimiz başarı ve THE 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda dünyada ilk 350 üniversite arasına yükselmemiz, araştırma odaklı gelişimimizin önemli göstergeleridir. TÜBİTAK 2026 Yetkinlik Analizi'nde de farklı disiplinlerde bilimsel kalite ve araştırma hacmi bakımından ortaya koyduğumuz performans, bu başarılarımızı destekler niteliktedir. Üniversitemizin bilimsel araştırma kapasitesini güçlendirmeye, stratejik alanlarda uzmanlaşmaya ve disiplinler arası çalışmaları teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu başarılarda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı