Bahçelievler'de Güvenli Okul ve Oyun Sokağı Projesi Açıldı

Marmara Belediyeler Birliği ve Superpool iş birliği ile gerçekleştirilen 'Güvenli Okul ve Oyun Sokağı' projesi kapsamında Bahçelievler Belediyesi, oyun sokağının açılışını gerçekleştirdi. Zafer Mahallesi'nde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokulu'nun yanında yer alan oyun sokağı, çocukların güvenli bir şekilde oyun oynamasını sağlayacak. Proje, çocuk nüfusunun en yoğun olduğu mahallede hayata geçirildi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Superpool iş birliği ile gerçekleştirilen 'Güvenli Okul ve Oyun Sokağı' projesinde yer alan Bahçelievler Belediyesi, oyun sokağının açılışını gerçekleştirdi.. Projenin uygulama bölgesi olarak 0-14 yaş nüfusun en yoğun olduğu Zafer Mahallesi ve ebeveynlerin çocuklarını tek başına okula göndermekten endişe duydukları Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokulu seçildi. Zafer Mahallesi'ne oyun sokağı açılırken okul yolu da güvenli okul sokağına dönüştürüldü.

Bahçelievler'de artık oyun sokağı bulunan ilçeler arasında yer almaya başladı. Marmara Belediyeler Birliği ve Superpool iş birliği ile gerçekleştirilen 'Güvenli Okul ve Oyun Sokağı' projesi için yapılan açık çağrı sonrasında ön eleme ile seçilen 8 belediyeden birisi Bahçelievler'di. Projenin uygulama bölgesi olarak Zafer Mahallesi, Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokulu belirlenmişti. Çalışmalarını tamamlayan belediye 18 Eylül'de, 'Güvenli Okulu' tanıttı, 'Oyun Sokağının' açılışını gerçekleştirdi. Açılışa İstanbul İl Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentürk, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır katılım sağladı.

ÇOCUK NÜFUSUN EN FAZLA OLDUĞU MAHALLE SEÇİLDİ

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, tarafından açılışı yapılan oyun sokağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Proje hakkında bilgi veren Başkan Bahadır, 'Projenin uygulama bölgesi olarak Zafer Mahallesi ve Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokulu'nu seçtik. Bu bölgeyi seçmemizde eğitim tesis ve konut alanlarının yoğunlukta olması, ortaöğretim ve anaokulu seviyesinde öğrenim gören çocukların aktif olduğu bir bölge olması etkili oldu. Zafer Mahallesi en yoğun ikinci mahallemiz olmakla birlikte 0-14 yaş aralığı en fazla olan mahallemiz' açıklaması yaptı.

'EBEVEYNLERİN TALEPLERİ DİKKATE ALINDI'

Bölgedeki eksiklikler nedeniyle belediyenin çözüm arayışına girmesinin de bölgenin tercih edilmesinde etkili olduğunu ifade eden Dr. Hakan Bahadır şöyle devam etti:

'Bölgede eskiden gelen yoğun yapılaşma sonucu kamusal boşluğun az olması, alandaki park oluşumunda zorluk çekilmesine neden olmaktaydı. Ayrıca Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokulu'na gelirken dar kaldırımlar nedeni ile okula erişimde güçlük çekildiğini tespit ettik. Uygulama öncesinde bölgede yapılan görüşmelerde ebeveynler çocuklarını okula yalnız gönderemediğinden bahsetmişti.'

BÖLGEDEKİ YAYA VE ARAÇ SAYISI ÖLÇÜLDÜ

Uygulama öncesinde bölgede yaya kullanımına ve araç geçişine ilişkinde ölçümler yapıldı. Alanda uygulama öncesi yapılan ölçümlerde Emir Sultan Sokak'la Bahariye Sokak arasında kalan yolda, 27 Nisan 2023 tarihinde saat 14.45'te yapılan sayımda yoldan 82 yaya ve 12 araç?, 28 Nisan 2023 tarihinde saat 15.00 ise yoldan 133 yaya ve yalnızca 13 araç? geçtiği tespit edildi. Bu da yaklaşık 10 çocuğa karşın 1 araca tekabül ediyor.

'PİLOT PROJE YAYGINLAŞTIRILACAK'

Çözüm olarak araç kullanım yoğunluğu düşük olan okul yanını oyun sokağı, okul yolu ise güvenli okul sokağına çevrildi. Böylece bölgede yaşayan çocuklar için oyun alanı, çevrede oturanlar için sosyalleşme alanı kazandırmış olduklarını belirten Başkan Bahadır son olarak şunları söyledi:

'Geçen hafta uygulaması başlayan proje daha şimdiden son derece aktif kullanımı olan bir yer haline dönüştü. Araç trafiğinden arındırılmış oyun sokağında koyduğumuz banklarda vatandaşımız sosyalleşiyor, çocuklarımız bu alanda bisikletlerini sürüyor, ebeveynleri ise onları rahatça gözlemleyebiliyor. Bu proje 1 aylık prova çalışması olarak hayata geçmiştir. Beğenilmesi ve istenmesi halinde geliştirilerek kalıcı hale getirilmesi hedeflenmektedir. Pilot uygulama başarılı geçerse, ilçemize daha fazla güvenli sokak ve oyun sokağı kazandırmayı hedefliyoruz.'