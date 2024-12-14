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Ataşehir Belediyesi'nden 7 bin öğrenciye eğitim desteği

Ataşehir Belediyesi'nden 7 bin öğrenciye eğitim desteği
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Hem akademik hem de sanatsal alanda Ataşehirlilere ücretsiz eğitim programları sunan Ataşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim yılında 7 binin üzerinde öğrenciye destek sağlayarak büyük bir başarıya imza atıyor.

Belediye bünyesinde hayata geçirilecek olan "Akademi Ataşehir" projesiyle; yeni kariyer merkezi, kültürel gelişim merkezi ve çocuk kütüphanesi gibi projeler için de planlamalar yapıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise eğitime her alanda tam destek verdiklerini ve bu destekleri daha da arttırmayı planladıklarını ifade etti.

Kapsamlı eğitim programlarıyla, ilçedeki çocuk ve gençlerin eğitimlerine destek olan Ataşehir Belediyesi, 2023 - 2024 eğitim yılı boyunca 7 binin üzerinde öğrenciye hizmet veriyor. Farklı alanlarda sunulan eğitimler, sadece öğrencilerin derslerdeki başarılarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda onların kişisel gelişimlerine de önemli katkılarda bulunuyor.

LGS ve YKS Hazırlık Kursları: 900'ün Üzerinde Öğrenciye Eğitim Desteği

Lise ve üniversite sınavlarına girecek olan öğrencilere, sınavlara hazırlık süreçlerinde destek olan Ataşehir Belediyesi, LGS ve YKS hazırlık kursları ile büyük bir başarıya da imza atıyor.

Belediye bünyesinde hayata geçirilen LGS hazırlık programından 2023 - 2024 eğitim yılı boyunca 548 öğrenci, YKS hazırlık programından ise 346 öğrenci faydalandı. Üniversite ve lise hazırlık eğitimleri kapsamında gerçekleştirilen 54 deneme sınavına ise toplam 3 bin 864 öğrenci katılırken, gerçekleştirilen denemeler öğrencilerin sınav kaygıları azaltmalarına yardımcı oldu ve sınav stratejilerini geliştirmelerine olanak tanıdı.

Akademik başarılarını artırmalarına ve sınavlarda kendilerine güvenmelerine de büyük katkı sağlayan eğitimler sayesinde öğrenciler, sınav kaygısıyla başa çıkma, zaman yönetimi ve etkili çalışma alışkanlıkları da kazanıyor.

Ataşehir Belediyesi'nden 7 bin öğrenciye eğitim desteği

Tasarım Okulu'nda 229 Çocuğa Sanat Eğitimi Sağlandı

Öte yandan Ataşehir ve Almanya'nın Monheim am Rhein belediyeleri arasındaki kardeş şehir protokolü çerçevesinde kurulan Ataşehir Monheim Tasarım Okulu ise 5-16 yaş arasındaki çocuklara sanat ve tasarım eğitimi sunuyor.

Bu yıl 229 öğrenci; moda tasarımı, animasyon, karikatür ve oyuncak yapımı gibi atölyelere katılarak sanatsal yeteneklerini geliştirdi. Bu tür sanatsal eğitimler, çocukların hayal gücünü genişletmelerine, problem çözme becerilerini geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına olanak tanıyor. Çocuklar, eğlenceli bir şekilde sanatla tanışarak yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebiliyorlar.

Ataşehir Belediyesi'nden 7 bin öğrenciye eğitim desteği

Kış Sanat Eğitimleri: 5.980 Öğrenciye Sanat Desteği

Ataşehir Belediyesi kış dönemi boyunca sunduğu Kış Sanat Okulu'nda; bale, perküsyon, bağlama, piyano, keman, gitar, dans, tiyatro, drama ve halk oyunları gibi derslere katılan 5 bin 980 öğrenciye sanatsal eğitim verdi. Sanat eğitimlerine katılan öğrenciler, duygusal zekalarını geliştirerek, estetik değerleri öğreniyor ve topluluk önünde performans sergileme becerilerini kazanabiliyorlar. Ayrıca, sanat eğitimi, öğrencilerin stresle başa çıkmalarına ve kendilerini ifade etme biçimlerini de geliştirmelerine olanak sağlıyor.

Ataşehir Belediyesi'nden 7 bin öğrenciye eğitim desteği

Başkan Adıgüzel: Desteğimiz Artarak Devam Edecek

Ataşehir Belediyesi olarak eğitime her alanda tam destek verdiklerini ve bu destekleri daha da arttırmayı planladıklarını ifade eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Hayata geçirdiğimiz eğitimlerle, öğrencilerin yalnızca akademik gelişimlerine değil, kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Sanatla tanışan bir öğrenci, yalnızca teknik beceriler kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel değerleri anlamaya ve bunları hayatına entegre etmeye de başlıyor.Bu sayede daha özgüvenli, yaratıcı, problem çözme yeteneği ve sosyal becerileri yüksek gençler yetiştirme hedefimize ulaşacağız" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nden 7 bin öğrenciye eğitim desteği

Eğitimde Yeni Projeler: Akademi Ataşehir

Eğitim alanındaki hedeflerini büyütmeye devam eden Ataşehir Belediyesi,2024 - 2029 dönemi için planlanan Akademi Ataşehir projesiyle; yeni kariyer merkezi, kültürel gelişim merkezi ve çocuk kütüphanesi gibi projeleri hayata geçirecek. Bu projeler, öğrencilere sadece akademik başarı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onları profesyonel hayata da hazırlayacak.

Haberler.com / Ayça Elal - Eğitim
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