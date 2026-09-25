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Ardahan Üniversitesi'nde akademik yıl açılış dersinde 'Terörsüz Türkiye' anlatıldı

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Ardahan Üniversitesi'nde akademik yıl açılış dersinde 'Terörsüz Türkiye' anlatıldı
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Ardahan Üniversitesi'nde yeni akademik yıl düzenlenen törenle başladı; açılış dersini Çanakkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu verdi. Erenoğlu, 'Terörsüz Türkiye' ifadesini akademik ve insani çerçevede okumak istediklerini söyledi.

Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) 2025-2026 Akademik Yılı düzenlenen törenle başladı. Açılış dersini Çanakkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, ' Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye, Akademinin Küresel Vizyonu' başlığıyla verdi.

Aşık Şenlik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Ardından program açılış konuşmalarıyla devam etti. Törende, Çanakkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu ilk dersi verdi. Erenoğlu, açılış dersinde, "Türkiye Yüzyılı'nı bir akademisyen ve bir yönetici olarak uzun vadeli ve kapsayıcı bir tasavvufu şeklinde okuyorum" dedi.

Erenoğlu, "Terörsüz Türkiye ifadesini akademik ve insani bir çerçevede okumak istiyoruz. Bu noktada herkesin yarından emin olduğu, hiçbir gencimizin hayallerinin, hedeflerinin yarıda kalmadığı bir coğrafya. Bu noktada bir öğrencimizin, bir çiftçimizin, bir öğretim üyemizin sabah evden çıkarken geri döneceği evine emin olması ve akademik sistemde de üretken olması gerekiyor. Tabii ki önemli olan bu ortak zeminlerin akademinin karşılı ve biraz önce bahsettiğimiz 3 koşul, kesintisiz süre tabiki güven ve dikkat çok önemli" dedi.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu ise, "Yeni akademik yılı kararlılıkla ve umutla başlıyoruz. Ardahan Üniversitesi Kafkasya coğrafyasında bilim, kültür ve sanat alanında bölgesel kalkınmaya katkı sunan merkezlerden biridir. Amacımız net; Kaliteli eğitim, nitelikli bilim insanları yetiştirmek ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaktır. Gençlerimizi sadece bilgi ile donatmıyoruz, onları milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmek için çabalıyoruz" dedi.

Törene Ardahan Vali vekili Mehmet Sert, Çanakkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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