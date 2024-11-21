Antalya'da eğitime 1 gün ara

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarı yapmasının ardından Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

METEOROLOJİ'DEN ANTALYA'YA TURUNCU KODLU UYARI

Şiddetli sağanak yağış ve soğuk hava dalgası yurt genelini esir alırken, ilk tatil haberi de geldi. Her kış şiddetli yağışların yaşandığı Antalya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu yağış uyarısının ardından taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

6 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün turuncu kodlu yağış uyarısı üzerine; Serik Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş 22 Kasım Cuma Günü 6 ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

TURUNCU UYARI NEDİR?

Turuncu kod 'hava durumunun tehlikeli' olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.