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Antalya'da eğitime 1 gün ara

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu yağış uyarısı yaptığı Antalya'da Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde cuma günü sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarı yapmasının ardından Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

METEOROLOJİ'DEN ANTALYA'YA TURUNCU KODLU UYARI

Şiddetli sağanak yağış ve soğuk hava dalgası yurt genelini esir alırken, ilk tatil haberi de geldi. Her kış şiddetli yağışların yaşandığı Antalya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu yağış uyarısının ardından taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

6 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün turuncu kodlu yağış uyarısı üzerine; Serik Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş 22 Kasım Cuma Günü 6 ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Antalya'da eğitime 1 gün ara

Antalya'da eğitime 1 gün ara

TURUNCU UYARI NEDİR?

Turuncu kod 'hava durumunun tehlikeli' olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.

Antalya'da eğitime 1 gün ara
Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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