Öğretmenler cuma günü iş bırakıyor

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın 5 ay önce okuldan atılan Irak uyruklu bir öğrenci tarafından dün silahla öldürülmesi gündeme bomba gibi düştü. Türk Eğitim-Sen sendikası, iş bırakma kararı aldı. Karara göre, sendikaya bağlı öğretmenler yarın ilk derse girmeyerek okullarda basın açıklaması yapacak. Cuma günü ise tam gün iş bırakma kararı alan öğretmenler, il mili eğitim müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaparak "Öğretmene şiddete hayır" diyecek.

ADALET BAKANLIĞI ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Eğitim sendikaları, üyelerine ve meslektaşlarına çağrıda bulunarak bugün için siyah giyinmelerini ve siyah kurdele takmalarını, 10 Mayıs'ta da iş bırakmalarını istedi. Sendikalar, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde, diğer illerde de adliye binalarının önünde basın açıklaması yapacaklarını da duyurdu.

Öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan

"ARTIK YETER YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Eğitim İş tarafından yapılan açıklamada, "Eğitim emekçileri olarak kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz! Artık yeter! Yaşamak istiyoruz! Eğitimde şiddete karşı çıkmak için, 8-9 Mayıs tarihlerinde iş yerlerimize siyah giyerek ve kokartlarımızla gidiyoruz,10 Mayıs Cuma günü iş bırakıyor ve Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde Genel Merkez düzeyinde, illerde şube ve temsilcilikler düzeyinde adliye binalarının önünde basın açıklaması yapıyoruz. Eğitim iş kolunda örgütlü tüm sendikaları ve kamuoyunu birlikte şiddete karşı daha yüksek tepki göstermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"CAYDIRICI CEZALAR BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Türk Eğitim ise, eylem planları hakkında, "Yaşanan vahşeti protesto etmek amacıyla Türk Eğitim-Sen olarak 09.05.2024 Perşembe günü ilk derse girmeme kararı aldık. 10.05.2024 Cuma günü de tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamalarıyla öğretmene şiddete hayır diyoruz! Ayrıca okullarımızda bir hafta süresince siyah kokart/kurdele ile derslere gireceğiz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemeler için ne bekliyorsunuz? Sendikamızın 2019 yılında eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve failler hakkında caydırıcı müeyyideler getirilmesi amacıyla hazırladığı ve milletvekilleri aracılığıyla TBMM'ye ilettiği kanan teklifimiz bir an önce hayata geçirilmelidir." paylaşımını yaptı.