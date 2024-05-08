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Öğretmenler cuma günü iş bırakıyor

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İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılan yabancı uyruklu bir öğrencisi tarafından öldürülmesi sonrası Türk Eğitim-Sen, iş bırakma kararı aldı. Sendikaya bağlı öğretmenler yarın ilk derse girmeyecek, cuma günü ise tamamen iş bırakacaklar. Öğretmenler perşembe günü okullarda, cuma günü ise il milli eğitim müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak.

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın 5 ay önce okuldan atılan Irak uyruklu bir öğrenci tarafından dün silahla öldürülmesi gündeme bomba gibi düştü. Türk Eğitim-Sen sendikası, iş bırakma kararı aldı. Karara göre, sendikaya bağlı öğretmenler yarın ilk derse girmeyerek okullarda basın açıklaması yapacak. Cuma günü ise tam gün iş bırakma kararı alan öğretmenler, il mili eğitim müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaparak "Öğretmene şiddete hayır" diyecek.

ADALET BAKANLIĞI ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Eğitim sendikaları, üyelerine ve meslektaşlarına çağrıda bulunarak bugün için siyah giyinmelerini ve siyah kurdele takmalarını, 10 Mayıs'ta da iş bırakmalarını istedi. Sendikalar, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde, diğer illerde de adliye binalarının önünde basın açıklaması yapacaklarını da duyurdu.

Anne-babalar dikkat! Öğretmenler cuma günü iş bırakıyorÖldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan

"ARTIK YETER YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Eğitim İş tarafından yapılan açıklamada, "Eğitim emekçileri olarak kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz! Artık yeter! Yaşamak istiyoruz! Eğitimde şiddete karşı çıkmak için, 8-9 Mayıs tarihlerinde iş yerlerimize siyah giyerek ve kokartlarımızla gidiyoruz,10 Mayıs Cuma günü iş bırakıyor ve Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde Genel Merkez düzeyinde, illerde şube ve temsilcilikler düzeyinde adliye binalarının önünde basın açıklaması yapıyoruz. Eğitim iş kolunda örgütlü tüm sendikaları ve kamuoyunu birlikte şiddete karşı daha yüksek tepki göstermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anne-babalar dikkat! Öğretmenler cuma günü iş bırakıyor

"CAYDIRICI CEZALAR BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Türk Eğitim ise, eylem planları hakkında, "Yaşanan vahşeti protesto etmek amacıyla Türk Eğitim-Sen olarak 09.05.2024 Perşembe günü ilk derse girmeme kararı aldık. 10.05.2024 Cuma günü de tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamalarıyla öğretmene şiddete hayır diyoruz! Ayrıca okullarımızda bir hafta süresince siyah kokart/kurdele ile derslere gireceğiz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemeler için ne bekliyorsunuz? Sendikamızın 2019 yılında eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve failler hakkında caydırıcı müeyyideler getirilmesi amacıyla hazırladığı ve milletvekilleri aracılığıyla TBMM'ye ilettiği kanan teklifimiz bir an önce hayata geçirilmelidir." paylaşımını yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim

Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Sendika Irak Eğitim Toplum Güncel Haberler

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Yorumlar (64)

HAYRETTİN KAYA:

Ya her gün asker polis şehit oluyor ne o zaman işi bıraksınlar grev yapsınlar.. Nasıl bir zihniyetsiniz bu cesareti kimden alıyorsunuz. Yani kim öldürmüş ise Hukuki haklarınız var onu arayın cezasız kalmasın. Bunun cezasını neden diğer öğrencilere kesiyorsunuz ? Zaten bir yılda 10 defa tatil yapıyorsunuz en az mesai yapan devlet memurusunuz daha neyin peşindesiniz...

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Ercan cıftcı:

Tamam da diğer çocukların suçu ne? Onlar neden eğitimden geri kalıyor? Kendi tatilinizden feragat edip Basın açıklamanızı Cumartesi yapın,

246
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Güven önemlş:

öğretmenimizin çoçuğu eşi dostu kahroldu, suçu ne öyleyse. bu infial yaratan olayı görmezden mı geliyorsunuz, merhametiniz nerde

yanıt149
yanıt64
fatih aydın:

görmezden gelme değil bu acı olay tabikide bunu tatile dönüştürmek nedir onu soruyoruz güven kardeş neden cuma bu gün yada perşembe değil 2 saat eylem yapcak ondan sonra evlerine geri döncekler bu kadar sonra ne olcak herkes pikniğe biz onu soruyoruz arkadaşım kötü bir olayı bahane ederek tatil düşünmek çok saçma değilmi ayrıca hafta sonu yapsınlar öğrencilerin günahı nedir burda ?

yanıt21
yanıt21
RAMAZAN KOZANHAN:

Anlamadığınız aslında öğretmen de bir anne baba. Benim de 3 çocuğum okula gidiyor. Bizim çocuklar da dersten geri kalacak diye düşünmedik. Burda öğretmenlere öğrenci ve velilerden çok fazla şiddet duymaya başladık. Bu hafta iki ilde silahla okul basıldı. Bir insan öldürüldü. Bu olaya meslektaşlarım tepki veriyor. Toplumda farkındalık oluşturuyor. Mesele zaten okul zamanı eylem yapacaksın ki duyulsun. Yoksa hafta sonu önemli değil.

yanıt15
yanıt3
Turhan Salman:

Her öğretmen öldürüldüğünde yada dövüldüğünde eylem yapmiyoruz. Artik bir ses getirmek için bu eylem yapiliyor. ülkedeki adalet sistemi bozuk olduğu için artik sosyal baskı ile istenilen adalet sağlanabiliyor. 1 yil içinde kac tane öğretmen mağdur çıkmış arastirin bakalim. Bu sorunlu olan çocuğumsularida elbet bir aile yetistiyor.

yanıt3
yanıt1
Doğrucu deli:

Sağlıkçılara mı özendiniz bir ara onlarda ha bire canları sıkıldı mı iş bırakma eylemi yapıyordu iş bırakma eylemi yapana ceza uygulanmalı kimse devlete kafa tutamaz

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Güven önemlş:

sussunlar mı, ucuz mu insan canı

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Mustafa TekkaleMMM:

Yabancılar gitmeden huzur yok demekki.

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JokerAllame:

tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok kimin umrumda ki çözüm bulunmadıkça

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