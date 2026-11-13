Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ünlü oyuncu Ester Expósito, İspanya'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı sokağa çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü oyuncu Ester Expósito, İspanya'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı sokağa çıktı Haber Videosunu İzle
Ünlü oyuncu Ester Expósito, İspanya'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı sokağa çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Ester Expósito'nun, ülkesinde giderek büyüyen konut krizi ve düşük maaşlara karşı düzenlenen protestolara katıldı. Halkla birlikte sokaklara çıkan ünlü oyuncunun ekonomik sorunlara karşı sergilediği dayanışma dikkat çekti.

  • İspanyol oyuncu Ester Expósito, İspanya'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı düzenlenen protestolara katıldı.
  • Ester Expósito, Netflix dizisi Elite'de canlandırdığı Carla Rosón Caleruega karakteriyle dünya çapında üne kavuştu.
  • 2018'de yayınlanmaya başlayan Elite dizisinin ilk üç sezonunda rol aldı.

İspanyol oyuncu Ester Expósito'nun, ülkesinde yaşanan konut krizine ve düşük maaşlara karşı düzenlenen protestolara katıldı. Dünyaca ünlü oyuncunun vatandaşlarla birlikte eylemlerde yer alması dikkat çekti.

KONUT KRİZİNE KARŞI SOKAĞA ÇIKTI

İspanya'da artan konut maliyetleri ve düşük maaşlar nedeniyle düzenlenen protestolara ünlü isimlerin de destek verdiği belirtiliyor. Bu isimlerden birinin de oyuncu Ester Expósito olduğu ifade edildi. Expósito'nun, barınma sorununa ve ekonomik koşullara tepki gösteren vatandaşlarla birlikte protestolara katıldığı aktarıldı.

ELITE DİZİSİYLE DÜNYA ÇAPINDA ÜNE KAVUŞTU

İspanyol oyuncu Ester Expósito, Netflix'in dünya çapında büyük ilgi gören gençlik dizisi Elite ile şöhrete kavuştu. Dizide canlandırdığı Carla Rosón Caleruega karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Expósito, kısa sürede İspanya'nın uluslararası alanda tanınan genç oyuncularından biri haline geldi. 2018 yılında yayın hayatına başlayan dizinin ilk üç sezonunda rol alan güzel oyuncu, kariyerindeki yükselişle birlikte dünya çapında tanınan bir isme dönüştü.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalarda 13 aydır böylesi yaşanmadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı
Çamura basmamak için attığı adım felaket oldu! Boğaziçi öğrencisi bina boşluğuna düştü

Çamura basmamak için attığı adım felakete döndü! Yoğun bakımda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, ardından ölüm saçtılar
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor

Milli futbolcuyla aşk yaşadığını itiraf etti
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları

10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! Çalışanlara ilk mesajı dikkat çekti
66 yıl önce bugünü işaret etmişti! Kıyamet kehanetinde beklenen gün geldi

Bugün kıyamet mi kopacak? 66 yıl önce verilen tarih geldi çattı