Ankara Üniversitesi Rektörü Senegal'de Temaslarda Bulundu

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Senegal'de Yükseköğretim Bakanı Moussa Balde ile görüştü, Türk kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Senegal'de Yükseköğretim Bakanı Moussa Balde ile görüştü, Türk kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Senegal temaslarına Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğini ziyaret ederek başlayan Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Büyükelçi Nur Sağman'a, Ankara Üniversitesi rozeti, eğitim dönemine ait transkripti ile diplomasını takdim etti.

Rektör Ünüvar, daha sonra Yükseköğretim Bakanı Balde ile bir araya geldi.

Büyükelçi Sağman'ın da hazır bulunduğu görüşmede Ünüvar, birçok uluslararası işbirliğine imza atan Ankara Üniversitesi'nin, Senegal ile de eğitim noktasında ilişkileri geliştirmek istediğini aktardı.

Ünüvar, "Ülkeler arasında ticari ve diplomatik ilişkiler elbette çok önemli, ancak eğitim kurumları arasındaki işbirlikleri olmazsa ilişkiler biraz eksik kalıyor. Dolayısıyla uzun vadede ülkeler arasındaki en değerli ilişki, eğitim kurumları arasındaki ilişkidir. Bu yönde adım atmak adına bugün buradayız." diye konuştu.

Bakan Balde de Türk üniversiteleri ile her türlü işbirliğine açık olduklarını belirterek, Türkiye ile Senegal'in eğitim diplomasisini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Rektör Ünüvar, akabinde Senegal İdari Bilimler Okulu, Senegal Bilim ve Teknoloji Ulusal Akademisi, Yüksek Teknoloji Okulu, Ahmadou Makhtar Mbow Üniversitesi, Cheikh Ante Diop Üniversitesi ve Numerique Üniversitesi yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.

Yükseköğretim kurumlarındaki temaslarını tamamlayan Ünüvar, Dakar'daki Türk kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Ünüvar, Dakar Yunus Emre Enstitüsünü gezdi ve Koordinatör Vekili Halil İbrahim Efe'den Türkçe öğretimi çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Burada Anadolu Ajansı Temsilcisi ile de bir araya gelen Ünüvar, Senegal temaslarına ilişkin gözlem ve değerlendirmelerini paylaştı.

Türkiye Maarif Vakfı Dakar Temsilciliğinde Koordinatör Vekili İsmail Enes Yörük ve Eğitim Danışmanı Ahmet Sall ile istişarelerde bulunan Ünüvar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Dakar ofisini ziyaret etti.