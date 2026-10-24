Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, Manila'da AAOU konferansında konuştu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Filipinler'de düzenlenen 39'uncu AAOU Yıllık Konferansı'nda uluslararası katılımcılara seslendi.

Asya Açık Üniversiteler Birliği (Asian Association of Open Universities - AAOU) tarafından 22-24 Ekim tarihleri arasında Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 39'uncu AAOU Yıllık Konferansı farklı ülkelerden üniversite yöneticilerini, akademisyenleri ve açık ve uzaktan öğrenme uzmanlarını bir araya getirdi. Filipinler Politeknik Üniversitesi (Polytechnic University of the Philippines) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt katıldı. AAOU Genel Kurulunda da yer alan Rektör Adıgüzel eğitimde fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve dijital dönüşüm konularında önemli mesajlar verdi.

"Eğitim sınır tanımamalı, kimseyi geride bırakmamalı "

Konferansta "Açık ve Uzaktan Öğrenmede Eşitliğin, Kapsayıcılığın ve Sürdürülebilir Erişimin Geliştirilmesi" (Advancing Equity, Inclusion and Sustainable Access in Open Distance and eLearning) başlıklı davetli konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel yükseköğretimin geleceğinde açık ve uzaktan öğrenmenin üstlendiği kritik role dikkat çekti. Eğitime erişimin tek başına yeterli olmadığını, asıl hedefin her bireye başarılı olabileceği adil öğrenme fırsatları sunmak olduğunu belirten Rektör Adıgüzel öğrenci odaklı yaklaşımın ve insan desteğinin önemini vurguladı. Anadolu Üniversitesinin 1982 yılından bu yana açıköğretim alanında yürüttüğü çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Adıgüzel yaklaşık 1 milyon aktif öğrenciye, 5 milyonu aşkın mezuna ve 120'den fazla ülkede öğrenciye ulaşan Açıköğretim Fakültesinin eğitimde fırsat eşitliğine sunduğu katkıları anlattı. Rektör Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinin eğitim yaklaşımını "Amacımız yalnızca öğrencileri üniversiteye getirmek değil, üniversiteyi öğrencilerin bulunduğu yere ulaştırmaktır." sözleriyle özetledi.

"Yapay zeka insan odaklı eğitimin hizmetinde olmalı"

Konuşmasında yapay zekanın yükseköğretimde dönüşüme de değinen Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel yeni teknolojilerin öğrenmeyi kişiselleştirme, öğrenci destek hizmetlerini geliştirme ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarını yaygınlaştırma açısından önemli imkanlar sunduğunu ifade etti. Yapay zekanın eğitimcilerin yerini almak yerine onları destekleyen bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Adıgüzel teknolojinin etik, güvenli ve kapsayıcı biçimde kullanılmasının önemine dikkat çekti. Yaşam boyu öğrenmenin geleceğin yükseköğretim sisteminde giderek daha önemli hale geleceğini belirten Rektör Adıgüzel üniversitelerin kısa süreli eğitimler, dijital öğrenme olanakları ve mikro yeterlilikler aracılığıyla bireylerin değişen beceri ihtiyaçlarına yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

Rektör Adıgüzel AAOU Genel Kuruluna katıldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel konferans kapsamında gerçekleştirilen Asya Açık Üniversiteler Birliği Genel Kurul Toplantısına (AAOU General Assembly) da katıldı. Açık ve uzaktan öğrenme alanında faaliyet gösteren üye üniversitelerin üst düzey temsilcilerini bir araya getiren Genel Kurulda birliğin faaliyetleri, yükseköğretimde güncel gelişmeler ve uluslararası iş birliği olanakları ele alındı.

Anadolu Üniversitesinin AAOU bünyesindeki kurumsal temsili, üniversitenin Asya-Pasifik bölgesindeki yükseköğretim kurumlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve uluslararası akademik ağlardaki etkinliğinin artırılması açısından önem taşıdı.

Anadolu Üniversitesinden uluslararası iş birliklerine yeni adım

AAOU kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmeler Anadolu Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefleri açısından önemli kazanımlara sahne oldu. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt konferans süresince üniversite yöneticileriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerde Anadolu Üniversitesinin açıköğretim alanındaki deneyimini paylaşarak sürdürülebilir uluslararası ortaklıkların geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı