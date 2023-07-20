Amasya'da yapımı devam eden anaokulu inşaatında inceleme yapıldı

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Merzifon ilçesinde yapımı devam eden 8 derslikli anaokulu inşaatında inceleme gerçekleştirdi. Türkmen, Yeni Mahalle'de devam eden anaokulu inşaat çalışmalarında incelemede bulunarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat'tan bilgi aldı. Türkmen, Amasya'nın eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak için çaba gösterdiklerini belirtti. Çocukların kişisel, sosyal ve kültürel yönde gelişimiyle topluma faydalı birer fert olarak kazandırılmasında eğitim camiasına büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Türkmen, eğitim ve öğretim kalitesinin artmasına katkı sunacak yeni dersliklerin yapımının devam ettiğini söyledi. Okulun 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Merzifon ilçesinde yapımı devam eden 8 derslikli anaokulu inşaatında inceleme gerçekleştirdi.

Türkmen, Yeni Mahalle'de devam eden anaokulu inşaat çalışmalarında incelemede bulunarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat'tan bilgi aldı.

Türkmen, Amasya'nın eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Çocukların kişisel, sosyal ve kültürel yönde gelişimiyle topluma faydalı birer fert olarak kazandırılmasında eğitim camiasına büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Türkmen, şunları kaydetti:

"Eğitime yapılan yatırım, bireye ve sosyal sorumluluk gereği topluma yapılan yatırımdır. Bu doğrultuda ilimizin ihtiyaçları ve okullarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak bakanlığımızın desteğiyle eğitim ve öğretim kalitesinin artmasına katkı sunacak yeni derslikler, spor salonları, atölyeler ve pansiyonların yapımı devam etmektedir. Mevcut olanların ise fiziki imkan ve kapasitesinin iyileştirilmesi yönünde faaliyetlerimiz sürmektedir. Bizler de yeni yatırım çalışmalarını, güçlendirme ve onarım faaliyetlerini sahada takip etmekteyiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sürekli iyileştirmeyi kendimize görev edindik. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimiz ve bölgemizin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında aynı çabayı göstermeye devam edeceğiz."

Türkmen, okulun 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.