Üye Girişi
Haberler

Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Türklerin okulları çok kötü durumdayken MEB, Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" iddiası kamuoyunda infiale neden oldu. Bazı haber sitelerinde de yer alan iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarında söz ettiği 30 bin temizlik personeli istihdamı, okullarda temizlik hizmetinin daha başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilecektir" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı katıldığı internet yayınında "Türklerin okulları çok kötü durumdayken MEB, Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İDDİALAR ASILSIZDIR

Altaylı'nın gündeme getirdiği iddia kısa sürede kamuoyunda infiale neden olurken İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama geldi. İletişim Başkanlığı'nın hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarında söz ettiği ilave 30 bin temizlik personeli istihdamı, MEB'e bağlı okullarda temizlik hizmetinin daha başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilecektir. Bahse konu personel alımının, "yabancı öğrencilerin okuduğu okullar için" yapılacağı iddiası asılsızdır.

"DAİMİ BİR KADRO TAHSİSİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bu alımın haricinde, AB fonlarıyla desteklenen PIKTES Projesi kapsamında yabancı uyruklu çocukların da eğitim gördüğü 29 ildeki okullarda kullanılmak şartıyla ve AB fonundan karşılanmak üzere 1 Ekim 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında 3 bin 117 Malzemesiz Genel Temizlik Personeli Hizmet Alımı yapılacaktır.

Proje kapsamındaki alım proje bazlı (süreli - 1 Ekim 2024 ile 31 Ocak 2025) bir alım olup daimi bir kadro tahsisi söz konusu değildir. Bakan Tekin'in bahsettiği 30 bin temizlik personeli alımının PIKTES Projesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu provoke etmek amacıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Fatih Altaylı Yusuf Tekin Politika Gündem Eğitim Toplum Altay

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500

Yorumlar (5)

Iskender:

Bu herif kendini gazeteci zanediyor. Ülkede görevini hakıyla yapan kaç kişi var.

6
12
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

O asılsız bu asılsız tek gerçek sizin söyledikleriniz:)))

5
3
yanıtYanıtla
AbduLSameD Yildirim:

İyice zulüm boyutuna uzandı yeter artık. Ülkelerine gitmiyorlar göndermiyorsunuz bari bu kadar inisiyatif el insaf

4
2
yanıtYanıtla
Mücahit Kılıç:

Asılsiz dediklerine gore gerçek

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Asım Pars neden intihar etti? Asım Pars kimdir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman? ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar ve Recep ayı başlangıcı ne zaman 2025? Şeyda Yılmaz neden öldü? Şehit Polis Şeyda Yılmaz kim öldür ve nasıl vefat etti? Galatasaray- PAOK maçı ne zaman? Galatasaray- PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Az önce deprem mi oldu? 23 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });