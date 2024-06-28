AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlarından Betül Sayan Kaya'nın oğlu Ahmet Âkif Kaya, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında Türkiye 1'incisi oldu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya, X'teki sosyal medya hesabından oğlunun Lgs'de derece yaptığını duyurdu.

"OĞLUM LGS'DE TÜRKİYE 1'İNCİSİ OLDU"

Oğlu Ahmet Akif ile fotoğrafını paylaşan Kaya, "Oğlum Ahmet Âkif, Lgs'de Türkiye 1'incisi oldu. Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız." dedi.

Kaya, paylaşımının devamında, "Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "https://www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 352 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.