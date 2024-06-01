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2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

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ÖSYM'nin Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu için geri sayım sürüyor. Nisan ayında gerçekleştirilen EKPSS'nin sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Şimdi gözler, ÖSYM'nin yapacağı tercih dönemi duyurusuna çevrildi. Tercih kılavuzu, adayların uygun kadrolara başvurabilmesi için önemli bir rehber olacak. Kılavuzda, tercih yapılabilecek pozisyonlar, başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylı bilgiler yer alacak.

Ekpss tercih kılavuzu, adayların uygun kadrolara başvurabilmesi için önemli bir rehber olacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan kılavuzda, tercih yapılabilecek pozisyonlar, başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylı bilgiler yer alacak. Adaylar, kılavuzun yayınlanmasının ardından belirlenen tarihler arasında tercihlerini yapabilecek.

2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

2024 EKPSS TERCİH KILAVUZUNDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Tercih döneminde adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, kılavuzda belirtilen kriterlere uygun pozisyonları seçmek. Başvuru sürecinin sorunsuz ilerleyebilmesi için ÖSYM'nin duyurularını yakından takip etmek ve belirtilen tarihler içinde başvuruları tamamlamak büyük önem taşıyor.

2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

TERCİH KILAVUZU BAŞLADI MI?

ÖSYM'nin Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Ekpss ) tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı ve resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, tercihlerin ne zaman başlayacağı kesin olarak bilinmiyor. Genellikle eski sınavlarda yayınlanan tercih kılavuzlarına göre EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde tercih dönemi başlıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan EKPSS sonuçlarının ardından, tercihlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde başlaması bekleniyor. Adayların bu süre zarfında ÖSYM'nin resmi web sitesinden bakmaları düzenli olarak takip etmeleri ve güncel duyurulara dikkat etmeleri önem taşıyor. Engelli adaylar, tercih sürecinde yayınlanacak olan kılavuza https://www.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

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