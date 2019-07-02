Eğitim Bir-Sen'den Madımak ve Başbağlar mesajı

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şubesi Başkanı Ramazan Acar, Madımak ve Başbağlar katliamlarının yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

24 Mayıs 1993 yılında 33 silahsız erin Bingöl-Elazığ yolunda şehit edildiğini, 2 Temmuz 1993 yılında Madımak'ta 33 insanın katledildiğini ve 4 Temmuz 1993 yılında Başbağlar'da yine 33 insanının katledildiğini belirten Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şubesi Başkanı Ramazan Acar, "Türkiye'nin alaca karanlık kuşağından geçtiği doksanlı yıllar, aynı zamanda terör ve örtülü darbelerin yoğun bir şekilde yaşandığı yıllardır. Yukarıda tarihlerini verdiğim üç olay, özellikle örtülü darbe zemini için nasıl kanlı bir çalışma yapıldığını göstermesi bakımından önem arz ediyor. Hedef bellidir. Hedef, Türkiye'nin en büyük gücü olan bin yıllık birlikte yaşama iradesini etnik ve inanç farklılıkları üzerinden parçalamaktır. Hedef, topyekün Anadolu insanıdır" ifadelerini kullandı.

Her üç olayı tam anlamıyla tahlil edebilmek için, o dönemde "yeni dünya sistemi" olarak anılan ve halen etkisini yoğun bir şekilde sürdüren sosyal mühendislik projesini ve buna karşı Türkiye'nin tarihinden kaynaklanan imkanlarını iyi anlamak gerektiğini belirten Acar, söz konusu projenin en büyük stratejik ayağının şok doktrini olduğunu söyledi. Ramazan Acar, "Yeni dünya düzeninin en büyük hedefi, toplumları parçalayıp toza dönüştürerek, itiraz kudretinden yoksun bir yığın haline getirmektir. Türkiye gibi, geçmişi ve kültürüyle bu sisteme karşı alternatif oluşturabilecek ülkelerin de en basit haliyle kontrol altına alınması için, yukarıda bahsettiğimiz olaylara benzer birçok hadise yaşadığına hep birlikte şahit olduk. 2016 yılı içinde yaşadığımız 15 Temmuz işgal teşebbüsünün öncesi ve sonrasındaki terör olaylarını da bu perspektiften değerlendirmek gerekir. Eğer vaziyetin bu minval üzerinde seyrettiğine ilişkin bir mutabakat sağlamışsak, sorunun çözümü üzerinde de o günden bugüne oluşturulmak istenilen ve bizce sun'i bir zeminde seyreden sosyolojik hesaplaşmayı da sonlandırmış oluruz" dedi.

İnsanın ve insanlığın teferruata indirgenerek uygulamaya sokulan sosyal mühendislik projesinin hazin sonuçlarından olan Madımak ve Başbağlar katliamları başta olmak üzere yaşanılan bütün olayların temelinde Türkiye'nin birlik iradesine karşı yapılmış saldırılara safları sıklaştırarak karşı koyulabileceğini belirten Başkan Acar, Madımak ve Başbağlar katliamları ile ilgili yayınladığı mesajı şu sözlerle sonlandırdı:

"Eğer hak ve hakikat noktasında birliğimizi korursak, bugün hala vicdanlarımızı kanatan ve fakat bir şekilde üzeri örtülmeye çalışan olayların gerçek yüzüne de vakıf olur, toplumsal tesanüdümüzü de güçlendirmiş oluruz. Biz biliyoruz ki, bir yerlerde pişirilen ve sözde bilim adı altında yapılan bazı araştırmalar, özellikle istatistiki araştırma teknikleriyle süslenerek etnik ve inanç bazlı önümüze konulan ayrıştırma projeleri, baştan bu tarafa anlatageldiğimiz olayları beslemek niyeti taşıyor. Büyük Eğitim Bir-Sen ailesi olarak, o günden bugüne acısı hiç sönmeyen Madımak ve Başbağlar'ın insanlarımızın nezdinde oluşmuş "arkadaki failler aynı" kanaatinden hareketle, hukuki perspektiften de olayın aydınlatılması ve milletimizle paylaşılmasını istiyoruz. Bu vesileyle de diyoruz ki, her iki acı da hepimizin. Hiç kimse, bu acıları ayrıştırarak, kendi ideolojik hanesine yazmasın." - BURSA

Kaynak: İHA