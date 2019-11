Egeliler, Aydın'ın ev sahipliğinde Ankara'daki fuarda buluştu

29.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:45

Ege illerinin tanıtımı amacıyla bu yıl 12.'si düzenlenen Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri, Aydın'ın ev sahipliğinde Ankara'da devam ediyor.



Ankara'da faaliyet gösteren Ege'deki Aydın başta olmak üzere, Kütahya, Manisa, Uşak, İzmir, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar'da kurulu vakıf ve derneklerin bir araya gelerek kurduğu Egem Platformu tarafından tanıtım amacıyla düzenlediği "12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri" başladı. Ankara ANFA Altınpark Fuar Merkezinde dün başlayan etkinliklerin açılış törenine kendisi de bir Aydınlı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cengiz Altınkaya, eski bakanlardan Bülent Arınç, Egeli milletvekilleri, belediye başkanları, oda ve borsaların yöneticileri, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Ev sahibi olan Aydın'dan büyük katılımın gözlendiği tanıtım günlerine Nazilli Belediyesi, Nazilli Ticaret Odası ve ÖR-KOOP, açtıkları stantlarla Ankara'da yaşayan hemşerilerine ev sahipliği yaptı. Birbirinden ilginç yöresel ürünlerin yanısıra kültürel değerlerin de yaşatıldığı tanıtım günlerinde Aydın Valiliğince açılan stant ta büyük ilgi gördü. Aydın'ın diğer ilçelerinin de yer aldığı stantlarda yerel ve kültürel ürünler tanıtıldı.



Ege'deki illerden gelen ekiplerin sahne gösterilerinin ardından Açılış töreninde konuşan Aydınlılar Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği Genel Başkanı Halil Apaydın, Egem Platformunun amacının bölge kültürünü yaşamak ve tanıtmak, Ege Bölgesini oluşturan iller arasında iş birliği, güç birliği ve dayanışmayı sağlayarak birlik ve beraberlik anlayışı içinde Ege'ye ve Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu ifade etti. Apaydın, "Platformumuz, kuruluşumuzdan itibaren geçen 14 yıllık süre içinde pek çok etkinlik gerçekleştirerek bölgemizin her yönüyle tanıtımına, Egeliler arasındaki birlik ve beraberliğin artmasına, hemşerilerimiz arasında "Egeliyim" kavramının oluşmasına katkı sağladığı gibi Egelilerin Ankara'da büyük bir büyük güç olduğunu da göstermiştir. Platformumuz, ilk kez 2007 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç'un büyük katkı ve desteği gerçekleştirdiği Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günlerinin bugün 12.'sini düzenlemenin onurunu ve gururunu yaşamaktadır. Platformumuz, gerçekleştirmiş olduğu Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri ile bölgemizin; tarihi, turizmi, kültürü, folkloru, yöresel yemekleri, sanayi ve ticaret potansiyeli ile doğal kaynaklar ve el sanatları yönünden, tanıtılmasına katkıda bulunulmaktadır. 4 gün sürecek olan 12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günlerinde etkinlik süresince hemşerilerimizi yanımızda görmek bizlere moral ve güç verecektir. Egem Platformu olarak bizler bu etkinliklerle doğduğumuz topraklara bir vefa borcumuzu ödediğimizi, doyduğumuz kente de değer kattığımıza inanıyoruz."



Etkinliğe destek veren herkese teşekkür eden Başkan Apaydın, "Bugün 12'cisini düzenlediğimiz Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günlerini, gerçekleşmesinde bölgemizdeki kurum ve kuruluşların, milletvekillerimizin, Bakanlarımızın büyük katkı ve destekleri olmuştur. Bu vesile ile 12 kez gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimizin gerçekleşmesinde bizlere katkı ve destek olan Bakanlarımıza, bölge illerimizin Valilerine, Milletvekillerimize, Büyükşehir, Merkez ve İlçe Belediye Başkanlarımıza, Rektörlerimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlerimize, Esnaf, Ticaret, Sanayi Oda ve Borsaların Başkan ve Yöneticilerine, Kooperatiflerimizin Başkan ve Yöneticilerine, esnafımıza, yerel basın mensuplarına şahsım ve platformum adına derin saygılarımı sunarım. Ayrıca bu etkinliklerde kültürümüzü tanıtmada bizlere destek olan, sanatçılarımıza, yazarlarımıza, halk oyunları ekiplerine, mehter takımlarımıza, yaren gruplarına, zanaatkarlarımıza da teşekkürü bir borç bilirim."



"Ege Bölgesi; yer altı ve yer üstü kaynakları ile yetişmiş insan potansiyeli açısından Türkiye'miz için önemli bir bölgedir" diyen Apaydın, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Ege insanı; milli mücadelede vardır, Cumhuriyetimizin kuruluşunda vardır, devlet yönetiminde vardır. Ege insanı cumhuriyetimizin çimentosudur. Bu nedenle cumhuriyetimizin kazanımlarını sahip çıkmak, yaşatmak, birlik ve beraberlik anlayışı içinde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda ülkemizi çağdaş ülkelerle yarışır duruma getirmek ve daha ileriye taşımak, milli mücadelede tüm zorlukları yaşamış her Egelinin görevi ve sorumluluğudur. Bu anlayışla bölgemizi ve ülkemizi daha ileriye taşımak, her platformda daha güçlü bir şekilde temsil etmek istiyorsak Ege insanı olarak her platformda bir olmamız, birlikte olmamız ve güçlü olmamız ve güçlü kalmamız gerekmektedir"



Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından stantlar gezildi. Geçtiğimiz Cuma günü açılışı gerçekleştirilen tanıtım günleri Pazar akşamı sona erecek. - AYDIN

Kaynak: İHA