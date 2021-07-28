Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Ege Üniversitesi taban puanları! Ege Üni bölümleri puanları!
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Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Ege Üniversitesi taban puanları! Ege Üni bölümleri puanları!

Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Ege Üniversitesi taban puanları! Ege Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Ege Üniversitesi oldu. Peki, Ege Üniversitesi taban puanları kaçtır? Ege Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Ege Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Ege Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Ege Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Ege taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Ege Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Birgivi İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimlerSÖZ6061312,03575361,05550
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Çeşme Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliğiEA8082244,50939285,35374
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Çeşme Turizm Fakültesi/Turizm RehberliğiDİL5557366,15826414,56874
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği FakültesiSAY150150491,45747519,92448
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık FakültesiSAY120120473,02946509,87302
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)DİL6062381,34254443,98871
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Almanca Mütercim ve TercümanlıkDİL6062405,15477466,33791
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)DİL6060418,94715441,78761
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/CoğrafyaSÖZ7070340,06544434,74098
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/FelsefeEA7072283,15039383,35896
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (KKTC Uyruklu)EA11254,56240254,56240
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)DİL8080432,40622481,20319
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL7070451,83956498,29952
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Klasik ArkeolojiEA7072250,62962368,98047
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Protohistorya ve Ön Asya ArkeolojisiEA7072231,42560335,78304
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/PsikolojiEA100100421,49633466,72061
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat TarihiSÖZ7072316,97259430,30797
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/SosyolojiEA7070326,36811374,96798
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/TarihSÖZ8082356,98745422,25952
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ8081355,10354419,27959
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY2011283,48620331,88600
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY5050344,36193387,73385
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ6060408,16482432,85880
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ6060420,66933469,59277
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8080392,81085441,13149
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA6060382,69622419,61189
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ6061366,95490400,76762
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ6060408,44134449,77049
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Astronomi ve Uzay BilimleriSAY5052270,98525329,25796
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/BiyokimyaSAY6060312,94433400,67823
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyokimya (KKTC Uyruklu)SAY11356,21345356,21345
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/BiyolojiSAY120122281,50704373,78950
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/FizikSAY5052272,92053394,68740
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/İstatistikSAY8082279,30371318,15936
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/KimyaSAY8080289,22033362,25666
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/MatematikSAY100100325,81764450,62552
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik (İÖ)SAY9092294,94272323,87059
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim TasarımıSÖZ6060366,80553435,01217
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/HemşirelikSAY280280390,06824460,65680
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA100100319,84087382,45082
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ)EA9093295,06748323,26316
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletmeEA9595330,96746367,00158
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkilerEA9091347,68518395,81478
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ)EA6062326,96018349,81637
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/GazetecilikSÖZ8082340,68884430,71899
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ8081351,98880419,01237
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ8080362,67984422,02126
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/ReklamcılıkSÖZ8082349,50972433,80749
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu/Çocuk GelişimiEA5555326,28269369,26519
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Moda ve Tasarım Yüksekokulu/Moda TasarımıEA4040279,96182353,60801
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar MühendisliğiSAY100100482,84066528,53449
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/BiyomühendislikSAY6060395,33668445,92184
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Deri MühendisliğiSAY2526287,79502417,78696
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY8080457,16887479,44600
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda MühendisliğiSAY120123336,40766400,25544
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY7070386,19379421,80458
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)SAY8080421,60582443,40605
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY8080444,38825476,35476
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil MühendisliğiSAY8082319,43201411,35330
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve DiyetetikSAY7070434,15928468,55780
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/EbelikSAY100100332,53210401,99139
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY6060384,26630468,24816
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri MühendisliğiSAY5052246,92813297,73282
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY11219,42425219,42425
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp FakültesiSAY310310525,87804550,08937
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe BitkileriSAY4040290,26819379,61928
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki KorumaSAY4040326,63309427,30725
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma (KKTC Uyruklu)SAY10------
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Peyzaj MimarlığıSAY6565284,77831374,22935
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Süt TeknolojisiSAY3031227,43668264,70278
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım EkonomisiEA4040288,28923329,13609
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSAY3030272,92023298,82597
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve SulamaSAY3030248,33729280,92531
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu)SAY10------
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla BitkileriSAY5052272,33338334,87915
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSAY3536265,12627329,72967
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/ZootekniSAY3536268,12090325,63690
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Zootekni (KKTC Uyruklu)SAY20------

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Ege Üniversitesi taban puanları! Ege Üni bölümleri puanları! - Haberler
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