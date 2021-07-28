Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Ege Üniversitesi taban puanları! Ege Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Ege Üniversitesi oldu. Peki, Ege Üniversitesi taban puanları kaçtır? Ege Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Ege Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Ege Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Ege Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Ege taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Ege Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Birgivi İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler SÖZ 60 61 312,03575 361,05550 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Çeşme Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 80 82 244,50939 285,35374 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Çeşme Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği DİL 55 57 366,15826 414,56874 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 150 150 491,45747 519,92448 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi SAY 120 120 473,02946 509,87302 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 60 62 381,34254 443,98871 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60 62 405,15477 466,33791 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 60 418,94715 441,78761 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 70 70 340,06544 434,74098 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 70 72 283,15039 383,35896 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (KKTC Uyruklu) EA 1 1 254,56240 254,56240 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80 80 432,40622 481,20319 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 70 70 451,83956 498,29952 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Klasik Arkeoloji EA 70 72 250,62962 368,98047 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 70 72 231,42560 335,78304 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji EA 100 100 421,49633 466,72061 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi SÖZ 70 72 316,97259 430,30797 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 70 70 326,36811 374,96798 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 82 356,98745 422,25952 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 81 355,10354 419,27959 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20 11 283,48620 331,88600 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 50 344,36193 387,73385 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 408,16482 432,85880 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 60 420,66933 469,59277 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 80 392,81085 441,13149 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 382,69622 419,61189 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 61 366,95490 400,76762 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 408,44134 449,77049 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 50 52 270,98525 329,25796 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyokimya SAY 60 60 312,94433 400,67823 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyokimya (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 356,21345 356,21345 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 120 122 281,50704 373,78950 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik SAY 50 52 272,92053 394,68740 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/İstatistik SAY 80 82 279,30371 318,15936 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya SAY 80 80 289,22033 362,25666 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik SAY 100 100 325,81764 450,62552 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik (İÖ) SAY 90 92 294,94272 323,87059 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60 60 366,80553 435,01217 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 280 280 390,06824 460,65680 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 100 100 319,84087 382,45082 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) EA 90 93 295,06748 323,26316 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 95 95 330,96746 367,00158 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 90 91 347,68518 395,81478 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 60 62 326,96018 349,81637 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 80 82 340,68884 430,71899 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 81 351,98880 419,01237 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80 80 362,67984 422,02126 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Reklamcılık SÖZ 80 82 349,50972 433,80749 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi EA 55 55 326,28269 369,26519 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Moda ve Tasarım Yüksekokulu/Moda Tasarımı EA 40 40 279,96182 353,60801 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 100 100 482,84066 528,53449 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomühendislik SAY 60 60 395,33668 445,92184 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Deri Mühendisliği SAY 25 26 287,79502 417,78696 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 80 457,16887 479,44600 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 120 123 336,40766 400,25544 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 70 70 386,19379 421,80458 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 80 421,60582 443,40605 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 80 80 444,38825 476,35476 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği SAY 80 82 319,43201 411,35330 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik SAY 70 70 434,15928 468,55780 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik SAY 100 100 332,53210 401,99139 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60 60 384,26630 468,24816 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği SAY 50 52 246,92813 297,73282 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 219,42425 219,42425 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 310 310 525,87804 550,08937 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri SAY 40 40 290,26819 379,61928 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 40 40 326,63309 427,30725 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 --- --- EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı SAY 65 65 284,77831 374,22935 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Süt Teknolojisi SAY 30 31 227,43668 264,70278 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi EA 40 40 288,28923 329,13609 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30 30 272,92023 298,82597 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 30 30 248,33729 280,92531 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 --- --- EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 50 52 272,33338 334,87915 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 35 36 265,12627 329,72967 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Zootekni SAY 35 36 268,12090 325,63690 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Zootekni (KKTC Uyruklu) SAY 2 0 --- ---

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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