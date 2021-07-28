Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Ege Üniversitesi taban puanları! Ege Üni bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Ege Üniversitesi oldu. Peki, Ege Üniversitesi taban puanları kaçtır? Ege Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Ege Üniversitesi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre İzmir'deki Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Ege Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Ege Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Ege taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Ege Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Birgivi İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler
|SÖZ
|60
|61
|312,03575
|361,05550
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Çeşme Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği
|EA
|80
|82
|244,50939
|285,35374
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Çeşme Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği
|DİL
|55
|57
|366,15826
|414,56874
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|150
|150
|491,45747
|519,92448
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi
|SAY
|120
|120
|473,02946
|509,87302
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
|DİL
|60
|62
|381,34254
|443,98871
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Almanca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|60
|62
|405,15477
|466,33791
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|60
|60
|418,94715
|441,78761
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya
|SÖZ
|70
|70
|340,06544
|434,74098
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe
|EA
|70
|72
|283,15039
|383,35896
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (KKTC Uyruklu)
|EA
|1
|1
|254,56240
|254,56240
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|80
|80
|432,40622
|481,20319
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|70
|70
|451,83956
|498,29952
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Klasik Arkeoloji
|EA
|70
|72
|250,62962
|368,98047
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
|EA
|70
|72
|231,42560
|335,78304
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji
|EA
|100
|100
|421,49633
|466,72061
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi
|SÖZ
|70
|72
|316,97259
|430,30797
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|70
|70
|326,36811
|374,96798
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|80
|82
|356,98745
|422,25952
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80
|81
|355,10354
|419,27959
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|20
|11
|283,48620
|331,88600
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50
|50
|344,36193
|387,73385
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|408,16482
|432,85880
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|420,66933
|469,59277
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80
|80
|392,81085
|441,13149
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|60
|382,69622
|419,61189
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|61
|366,95490
|400,76762
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|408,44134
|449,77049
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Astronomi ve Uzay Bilimleri
|SAY
|50
|52
|270,98525
|329,25796
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyokimya
|SAY
|60
|60
|312,94433
|400,67823
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyokimya (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|1
|356,21345
|356,21345
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|120
|122
|281,50704
|373,78950
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik
|SAY
|50
|52
|272,92053
|394,68740
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/İstatistik
|SAY
|80
|82
|279,30371
|318,15936
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya
|SAY
|80
|80
|289,22033
|362,25666
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik
|SAY
|100
|100
|325,81764
|450,62552
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik (İÖ)
|SAY
|90
|92
|294,94272
|323,87059
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı
|SÖZ
|60
|60
|366,80553
|435,01217
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|280
|280
|390,06824
|460,65680
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|100
|100
|319,84087
|382,45082
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ)
|EA
|90
|93
|295,06748
|323,26316
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|95
|95
|330,96746
|367,00158
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler
|EA
|90
|91
|347,68518
|395,81478
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ)
|EA
|60
|62
|326,96018
|349,81637
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik
|SÖZ
|80
|82
|340,68884
|430,71899
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80
|81
|351,98880
|419,01237
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|80
|80
|362,67984
|422,02126
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Reklamcılık
|SÖZ
|80
|82
|349,50972
|433,80749
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi
|EA
|55
|55
|326,28269
|369,26519
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Moda ve Tasarım Yüksekokulu/Moda Tasarımı
|EA
|40
|40
|279,96182
|353,60801
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|100
|100
|482,84066
|528,53449
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomühendislik
|SAY
|60
|60
|395,33668
|445,92184
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Deri Mühendisliği
|SAY
|25
|26
|287,79502
|417,78696
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|80
|457,16887
|479,44600
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği
|SAY
|120
|123
|336,40766
|400,25544
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|386,19379
|421,80458
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80
|80
|421,60582
|443,40605
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|80
|80
|444,38825
|476,35476
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği
|SAY
|80
|82
|319,43201
|411,35330
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|70
|70
|434,15928
|468,55780
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik
|SAY
|100
|100
|332,53210
|401,99139
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|60
|60
|384,26630
|468,24816
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|50
|52
|246,92813
|297,73282
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|1
|219,42425
|219,42425
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|310
|310
|525,87804
|550,08937
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri
|SAY
|40
|40
|290,26819
|379,61928
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma
|SAY
|40
|40
|326,63309
|427,30725
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|0
|---
|---
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|65
|65
|284,77831
|374,22935
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Süt Teknolojisi
|SAY
|30
|31
|227,43668
|264,70278
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi
|EA
|40
|40
|288,28923
|329,13609
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAY
|30
|30
|272,92023
|298,82597
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama
|SAY
|30
|30
|248,33729
|280,92531
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|0
|---
|---
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri
|SAY
|50
|52
|272,33338
|334,87915
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|35
|36
|265,12627
|329,72967
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Zootekni
|SAY
|35
|36
|268,12090
|325,63690
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Zootekni (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2
|0
|---
|---
Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.