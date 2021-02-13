Ege kimdir? İbo Show konuğu Ege kaç yaşında, nereli? Ege gerçek adı nedir?

Yıllar sonra ekrana geri dönen İbo Show, birbirinden değerli konuklarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. 13 Şubat akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Ege. Peki, İbo Show konuğu Ege kimdir? Ege kaç yaşında, nereli?

EGE KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Aralık 1968

Kaç yaşında: 52yaşında

1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ege, asıl adıyla Levent Ak, önce klavyeli sazlar eğitimi alarak müziğe ilk adımını attı. Daha sonra hayranı olduğu ünlü sanatçı Maria Rita Epik'le tanıştı. Hayatında bir kilometre taşı olduğunu söylediği Epik'ten uzun süre gitar ve bestecilik dersleri aldı. Kendi bestelerini yapmaya başladığı zaman albüm düşüncesi de kendiliğinden doğmuş oldu. Herhalde, albümü olmadan önce müziğiyle popüler olan ve ünlenen nadir sanatçılardandır Ege.

Henüz İzmir'de yaşadığı 1994 senesinde 'Yaz Aşkım' adlı şarkısının demosunu yeni yeni ortaya çıkan yerel radyolara göndermesi ve parçanın dinleyiciler tarafından çok beğenilerek sürekli istek alması, Ege'nin profesyonel müzik yaşamındaki en önemli merhale oldu. Müzik dünyasındaki gözlerin üzerine çevrilmesiyle birlikte İstanbul'a gelerek albüm çalışmalarına başladı.

1995 yılında ilk albümü 'Senden Uzak'la büyük beğeni topladı. Yıllar boyunca kazandığı birikimle şarkılarının söz ve müziğini kendisi yazan sanatçı sadece 'yorumcu' olmadığını da gösterdi. 'Senden Uzak' adlı çalışmasında, dokuz şarkının söz ve müziğinin altına imzasını attı. 'Delice Bir Sevda', 'Yaz Aşkım', 'Aşktan Söz Et' ve 'Senden Uzak' adlı şarkıları klasikler arasındaki yerini aldı.

1997 yılında 'Sevildiğini Bil Yeter' ismini verdiği albümüyle ilk albümündeki başarısını tekrarladı. Albümün ilk hiti 'Karanlıktan Aydınlığa'nın yanında on iki parçanın on biri yine kendi elinden çıktı. Ancak bu sefer arkasında daha usta bir kadro yer aldı. Parçaların düzenlemelerinde Ozan Doğulu, İskender Paydaş, Özkan Turgay, Sarp Özdemiroğlu gibi işinin ehli isimler yer alırken Deniz Seki, Aylin gibi isimler vokalleriyle albümü süslediler.

Kendine has tarzı ve mütevazi kişiliğiyle kendini kabul ettiren Ege, 1999 Temmuz'unda 'Sevdanın Denizinde' adlı albümüyle yeniden müzik gündemine bomba gibi düştü. 12 parçadan oluşan ikinci albümde Ozan Doğulu ve İskender Paydaş'la oluşan uyumlu birliktelik bu çalışmada da sürdü ve 'Hurma Gözlüm' albümün ilk hiti oldu. Biri dışında tüm şarkıların söz ve müziğini yazan sanatçı albüm üzerine duygularını söyle dile getiriyor: "Farkında mısın...Ne de çok benzer sevdayla deniz birbirine... İkisi de derin... Görebilene, başka bir dünya, başka zenginlikler sunar. Bir tek biz kirletiriz sevgiyi de .. Denizi de...Sırf kederden keyif, hüzünden sevinç çalabilmek için yelken açtım sevdanın denizinde/ Her limana uğradım sıcak iklimlerin gönül penceresinde ve sen/ Sevda denizcisinin notlarını bulacaksın bu albümde".

Bugüne kadar üç yüze yakın eseri bulunan Ege; yine Akdeniz aşığı ünlü edebiyatçı Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir)'nin dediği gibi "Derinliğine kadar inilemeyen aşk ve hayat uçurumu Akdeniz'in sıcak ama bir o kadar da gönülleri ferahlatan nağmelerini üzerimize serpmeye devam ediyor."

2001'de "Aşkların En Güzeline" isimli albümünü yayınladı. 2003'te "Sonsuza Kadar" albümü çıktı. Haziran 2006'da "Bir İzmirli'nin Not Defterinden" isimli albümü dinleyiciyle buluştu. 28 Mayıs 2008'de Seyhan Müzik etiketiyle "Karnaval" isimli stüdyo albümü yayınlandı.

Şarkıcı Ege, 2010 Temmuz ayında (12.07.2010 tarihinde) çıkan sekizinci albümü "Suya Düşen Sesler"le, iki yıl aradan sonra tekrar sevenleriyle buluştu. Seyhan Müzik etiketiyle çıkan albüm, 10 şarkıdan oluşuyor. 90'lı yılların müzikal masumiyetini yansıtan bu albümden sonra ise 2014 yılında "Yalan" isimli teklisini piyasaya sundu. Söz ve müziği İzmirli müzisyen Kaan Kara'ya ait olan "Yalan" adlı şarkının aranjörlüğünü Erol Temizel yaptı. Klibi New York ve İstanbul'da çekilen şarkının yönetmenliğini Mete Özeren üstlendi. "Yalan"ın klibine Star Akademi ve Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız oyuncu ve şarkıcı Pınar Aydın eşlik etti.

Aynı yıl, vokalde kendisine Deniz Seki'nin eşlik ettiği 'Beteri Var' isimli yeni teklisini sevenleriyle buluşturdu ve Bodrum'da Hasan Sessiz yönetmenliğinde bir klip çekti.

Ardından, Altın güfte ödüllü, Yaşar Güvenir'in klasikleşmiş "Sensiz Saadet Neymiş" eserini günümüzün modern ritmi ile yeniden aranje ederek, yorumladı. Ege, Yaşar Güvenir'in hayatında bir dönüm noktası olan bu tango eseri, yeniden yorumlayarak şarkıya yeni bir pop kimlik kazandırdı.

2017 yılına geldiğimizde Ege, edebiyat dünyasına hızlı bir giriş yaparak "İsyan" isimli ilk romanını okurlarla buluşturdu ve büyük övgü aldı. Romanın yazım sürecinde bestelediği şarkıları ise "İsyan Şarkıları" isimli albümü ile sevenleriyle paylaştı. Bu albümün ilk klibi ise "Kalbimde ki Aşkı Sen Çal" şarkısına çekildi. Şarkı için, "Bir aşkı uzun zamandır bu kadar naif ve umut dolu anlatmamıştım…" diye belirten Ege, Şarkının klibinde gerçek gelin ve damatlara yer verdi. Ege, "Kalbimdeki Aşkı Sen Çal" şarkısını ilk kez yakın arkadaşlarının düğününde söyledikten sonra, "Bu şarkı yaşlı, genç her aşığın masum duygularına sesleniyor." diyerek gelin ve damada şarkıyı hediye etti.

Müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ege, 2018 yılında "Kurtuluş Savaşı Destanı" bestelemeye başladı. 10 bölümden oluşacak destanın, ilk parçası olanı; "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz"', 2018'de yayınladı ve marşın tüm gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı. 2019, yılında ikinci bölümü, "Ey Bandırma" ve 2020 yılında ise üçüncü bölümü "Kiraz Ağacı"nı sevenleriyle paylaştı.

Bir yandan yazarlık kariyerini devam ettiren Ege, 2019'da ikinci romanı "Asil Dede'nin Düğünü"'nü okurlarla buluşturdu. Büyük ilgi gören roman, ikinci ayda 4. Baskıya geçti.

2020 yılının Haziran ayında ise, "Sen Var Ya" isimli parçası Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının klibini, Damla Bolulu çekti.

25 yıllık müzik kariyerine 8 albüm, 30'dan fazla ülkede konser, şarkıları 10 farklı dilde yorumlanmış bir besteci olma kimliği, "Yaz Aşkım, Delice Bir Sevda, Sevildiğini Bil Yeter, Hurma Gözlüm" gibi daima hatırlanacak olan şarkılara imza atmış bir sanatçı olmayı sığdıran Ege, farklı ses rengi ve şarkı tarzı ile Türkiye'deki Akdeniz müziğinin mimarı oldu.

Albümleri

• 15 Ağustos 1995 - Senden Uzak (Topkapı Müzik),

• 1997 - Sevildiğini Bil Yeter (Raks Müzik),

• 1999 - Sevdanın Denizinde (Universal Müzik),

• 2001 - Aşkların En Güzeline (Universal Müzik),

• 2003 - Sonsuza Kadar(DSM),

• 2006 - Bir İzmirli'nin Not Defterinden (Seyhan Müzik),

• 2008 - Karnaval(Seyhan Müzik),

• 2010 - Suya Düşen Sesler(Seyhan Müzik)

• 2014 - Yalan

• 2014 - Beteri Var

• 2018 - İsyan Şarkıları (Seyhan Müzik)

• 2018 - Mustafa Kemal'in Askerleriyiz (Seyhan Müzik)

• 2019 - Ey Bandırma (Seyhan Müzik)

• 2020 - Kiraz Ağacı (Seyhan Müzik)

• 2020 - Sen Var Ya (Seyhan Müzik)