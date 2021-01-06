EFT saatleri kalktı mı? EFT Fast sistemi nedir? EFT saatleri 7/24 oldu mu? EFT FAST nasıl yapılır?

Cumartesi günü göreve gelen TCMB'nin yeni Başkanı Naci Ağbal, icraatlara 'hızlı' başladı. Ödeme sistemi FAST (Hızlı EFT) hizmete giriyor. EFT Fast nedir? EFT saatleri 7/24 oldu mu? EFT FAST nasıl yapılır? 7/24 hızlı EFT nasıl yapılır? EFT saatleri değişiyor mu, 7/24 oldu mu? Hangi bankalar EFT Fast'i kullanacak? EFT Fast ile ne kadar para yollanır?

Bankalar arası para transferi (EFT) için mesai saatlerini beklemeye son. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. EFT Fast olarak adlandırılan yeni hızlı sistem hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

EFT FAST SİSTEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

TCMB'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği vurgulandı.

FAST Sisteminin, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmasının ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir." denildi.

18 Aralık'ta pilot uygulamayla hizmete girecek uygulama 8 Ocak itibariyle devreye alınacak. Yeni ödeme sistemi ile EFT'de mesai sınırı kalkacak, 7/24 para transferi dönemi başlayacak.

EFT SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

FAST sistemi ile havale ve EFT arasındaki fark ortadan kalkıyor. EFT'de saat 17.00 sınırı ortadan kalkacak ve vatandaşlar 7/24 para transferi yapabilecek.

FAST sisteminin 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde kullanıma açılması planlanıyor.

EFT SAATLERİ KALKTI MI?

EFT saatleri henüz7/24sisteme geçmedi.

Akbank EFT saati: Hesabınızdan başka bir banka hesabına para göndermek için EFT işlemini Şubelerimizden 16:30'a kadar, Akbank İntenet kanalından saat 17.15'e kadar gerçekleştirmeniz mümkün.

Garanti Bankası EFT saati: 08:00-17:15

Türkiye İş Bakası EFT saati: Bireysel müşterilerce 08.30-17.00 Ticari müşterilerce tekli EFT işlemlerinde 08.30-17.00, çoklu para aktarma ile EFT işlemlerinde 08.30-16.30. Yarım günlerde 08.30-11.45 saatleri arasında yapılabilmektedir.

Vakıfbank EFT saati: EFT işlemlerinizi 17:15'e kadar gerçekleştirebilirsiniz. EFT işlemleri için Şubeye gitmenize gerek yok. İsterseniz Düzenli EFT Talimatı verebilirsiniz.

EFT FAST SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Anlık ödeme sistemi olan FAST(Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde 'Kolay Adres' ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu numarası, e-posta veya TCKN gibi bilgileri kullanarak para transferlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlıyor.

FAST sisteminde kullanılacak olan 'Kolay Adres' tanımlamaları ise 2 Kasım tarihinden itibaren İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden yapılabilmeye başlandı.

Verilen bilgiye göre, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi ile para gönderiminde IBAN kullanmadan, 'Kolay Adres' kullanılması durumunda öncelikle e-posta, cep telefonu, TCKN, VKN bilgilerinin hesapla eşleştirilmesi gerekiyor.

Eşleştirmenin ardından, sadece cep telefonu, e-posta vb. bilgilerle müşterinin hesabına saniyeler içerisinde para aktarılması mümkün hale geliyor.

Yurtiçinde 7/24 para aktarımı yapmaya imkan sağlayan FAST ile para transferlerinde yeni bir dönem başlamış olacak.

HANGİ BANKALAR EFT FAST KULLANACAK?

Türkiye İş Bankası, TCMB'nin 18 Aralık 2020'den itibaren pilot uygulama olarak başlatacağı anlık ödeme sistemi olan FAST sisteminde "Kolay Adres" ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu numarası, e-posta veya TCKN gibi bilgileri kullanarak para transferlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlayacağını duyurdu.

EFT FAST İLE NE KADAR PARA YOLLANIR?

1.000 TL'ye kadar para transferleri İşCep ve İnternet Şubesi kanalıyla yapılabilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek konuya ilişkin açıklamasında; "Artık dileyen herkes, hesabına cep telefonu, e-posta veya TCKN gibi bilgileri tanımlayan müşterilerimize, IBAN yerine Kolay Adres sistemine kaydedilen bu kolay bilgileri kullanarak Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yapısı üzerinden çok daha kısa sürede para transferi gerçekleştirebilecek'' dedi.

Para transferindeki bu kolaylığın uzun IBAN numarasının eklenmesi, ezberlenmesi veya hesap numarasının girilmesi gibi zorunlulukları ortadan kaldıracak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracağını belirten ''Şimşek Banka dışına yapılacak para transferleri de, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi sayesinde 7/24 dijital kanallarımızdan gerçekleştirilebilecek. Bireysel müşterilerimiz 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren İşCep ve İnternet Şubemiz üzerinden cep telefonu ve e-posta gibi Kolay Adres bilgilerini tanımlayabilmeye başladılar, yakın zamanda ticari müşterilerimiz de bu uygulamayı kullanabilecekler. Kolay Adres ile para transferleri ise Fonların Anlık ve Sürekli Transferi'nin hayata geçmesi ile başlayacak." diye konuştu.