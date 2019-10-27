Edirne, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında

27.10.2019 22:15

Bulgaristan halkı bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına giderken, seçimlere katılımın düşük olduğu gözlendi. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 4 parti de seçimlere katılırken, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Bulgaristan'da Türk ve Müslüman temsilcisi olarak yaklaşık 40 belediyemiz var. Belediyelerin toplamında yüzde 15'i bizler tarafından temsil ediliyor. Bu seçimlerde de 90 belediyede adayımızı koyduk. Onlarla bu seçimlere çıkıyoruz dedi.

Bulgaristan'da bugün belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar olmak üzere 36 bin 251 aday yerel yöneticilerin seçilme için sandık başına gidildi. 6 milyon 217 bin 606 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da, öğle saatlerine kadar seçimlere katılımın düşük olduğu gözlendi. Bulgaristan'da siyasilerin güven kaybına uğraması, işsizlik, sosyal adaletsizlik, gençlere istihdam eksikliği ve iş göçü gibi nedenlerden dolayı vatandaşların seçimlere ilgisinin az olmasına neden olarak gösterildi. İki turda yapılan seçimlerde ilk turda yüzde 50'den fazla elenirken, ilk iki sıradaki adaylar için 3 Kasım'da yeniden sandık başına gidilecek.

1989 yılında demokratik değişimlerden sonra kurulan ve üyelerin çoğunluğunun Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH), etkili olduğu bölgelerdeki gücünü koruması bekleniyor. Kırcaali'ye bağlı 7 ilçenin belediye başkanlıklarını bu seçimlerde de kazanmasına kesin gözle bakılan HÖH, ülke genelinde ise üçüncü büyük parti konumunu korumaya çalışacak. Ülkede toplam 263 ilçeden 44'ü HÖH belediye başkanları tarafından yönetiliyor.

Yerel seçimlerde Türk ve Müslümanların oyları için yarışacak diğer partiler ise, Lütvi Mestan başkanlığındaki DOST Partisi, Kasım Dal liderliğindeki Hürriyet ve Şeref Halk Partisi ve Güner Tahir'in başkanlık yaptığı Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi. Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali'de de bu seçimlerde 8 aday yarışıyor. Dört dönemdir Belediye Başkanı olan HÖH adayı Hasan Aziz'den başka bir Türk ismi de DOST adayı Mehmet Hoca oldu.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Bulgaristan'da Türk ve Müslüman temsilcisi olarak yaklaşık 40 belediyemiz var. Belediyelerin toplamında yüzde 15'i bizler tarafından temsil ediliyor. Bu seçimlerde de 90 belediyede adayımızı koyduk. Onlarla bu seçimlere çıkıyoruz. Ayrıca 150 belediyede belediye meclis üyesi ve muhtar adaylarımız var. Bulgaristan'da ana sorunlardan biri iş sağlamak, yatırımlarla ilgili hem Bulgaristan hem Avrupa ile bağlantı kurmak, aynı zamanda sosyal yardımları sağlamak. Bulgaristan halkı maalesef yaşlanmaktadır. Gençler daha fazla Türkiye ve Avrupa'ya göç ediyor. O yüzden hem devlet, hem yerel yönetim olarak sosyal politikalarımızı daha fazla genişletmek istiyoruz dedi.

Yerel seçimlerde oy kullanacak seçmenin en az altı ay bir adreste kesintisiz konaklamış olması şartı nedeniyle, Türkiye'de yaşayan ve çifte vatandaşlığa sahip soydaşlar ve seçimlerde oy kullanmadı.

Kaynak: DHA