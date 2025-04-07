Edirne okullar tatil mi SON DAKİKA? Edirne okul yok mu (Edirne Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Edirne'deki okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Edirne Valiliği'nden henüz bir tatil açıklaması yapılmadı. 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren ülkemizin soğuk ve yağışlı hava etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Edirne okullar tatil mi SON DAKİKA? 8 Nisan Salı Edirne okul yok mu (Edirne Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

8 NİSAN SALI EDİRNE OKULLAR TATİL Mİ?

8 Nisan Salı günü için Edirne Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi

METEOROLOJİ UYARDI

Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Azalarak, Mevsim Normalleri Altına İnecek!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemizin 07 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere zamanla yurdumuz genelinde azalarak batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın, Ülkemizin batı kesimlerinde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olması beklenmektedir.

Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir.

Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunmaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Güneydoğu Kesimlerde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

08.04.2025 Salı günü, güneydoğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın Batısı, İzmir, Manisa'nın Doğusu ve Aydın'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale'de, 07.04.2025 Pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren Balıkesir, Bursa'nın Batısı, İzmir, Manisa'nın doğusu ve zamanla Aydın'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

EDİRNE HAVA DURUMU