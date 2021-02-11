Evlerine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kişinin tedavisi sürüyor
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Evlerine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kişinin tedavisi sürüyor

11.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:52

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde evlerine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan İsmail Yılmazoğulları'nın (18) tedavisi hastanede sürüyor.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde evlerine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan İsmail Yılmazoğulları'nın (18) tedavisi hastanede sürüyor.

Hafta başında kentte sağanak etkili oldu. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış gök gürültülü şekilde gerçekleşti, bazı alanlara yer yer yıldırım isabet etti.

Yıldırımlardan biri de Yılmazoğulları'nın oturduğu eve isabet etti.

Yıldırım düştüğü sırada odasında prizde şarj olan cep telefonu elinde, kulaklığı takılı halde oyun oynayan İsmail Yılmazoğlu, kulak, el ve göğsünden yaralandı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve buradaki ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yılmazoğulları'nın tedavisi sürüyor.

"Kulağından kan geldi"

Annesi Binnaz Yılmazoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatmak için hazırlık yaptıkları sırada evlerine yıldırım isabet ettiğini anlattı.

Oğullarının bağırması üzerine yaralandığını gördüklerini ifade eden Yılmazoğulları, "Beni yıldırım çarptı koşun, bana dokunmayın.' diye bağırdı. Koştuk yanına, hemen kaldığı odadan evin salonuna getirdik. Elinin üzeri, kulağı zarar gördü, kulağından kan geldi. Telefonla oynuyordu o sırada patlamış, kulağında da kulaklık vardı." dedi.

Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Yılmazoğulları, "Elinde yanıklar var, tedavisi oluyor. Daha kötü bir şey olmadı çok şükür. Vücudunda bir iki yerde de yara var. Böyle havalarda telefon kullanmamak gerek. Çocuk işte söyledik anlamıyor." ifadesini kullandı.

Yaralanan gencin amcası Seyit Yılmazoğulları ise "Yan komşusuyuz kardeşimin. Sesi duyar duymaz hemen evlerine koştuk. İsmail'in kulağından kan geliyordu, gömleği yanmıştı. Ambulansla hastaneye götürdüler. Şimdi Kocaeli'nde 3 gündür tedavi oluyor." diye konuştu.

Evlerine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kişinin tedavisi sürüyor
Evlerine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kişinin tedavisi sürüyor
Evlerine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kişinin tedavisi sürüyor
Evlerine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kişinin tedavisi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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