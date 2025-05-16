Edi Rama kimdir? Edi Rama kaç yaşında, nereli?

Edi Rama kimdir? Edi Rama kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edi Rama kimdir? sorusu, Arnavutluk siyasetinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan bu liderin yaşamı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek isteyen kullanıcılar tarafından sıkça araştırılıyor.

Sanatçı kökenli bir siyasetçi olan Edi Rama, hem iç politikada hem de Avrupa ile ilişkilerde aktif rol oynayan bir figür olarak öne çıkıyor. Edi Rama'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Edi Rama kaç yaşında ve nereli? İşte Edi Rama hakkında merak edilen tüm detaylar…

EDİ RAMA KİMDİR?

Arnavut siyasetçi ve ressamdır. 2005 yılından beri Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin lideridir. 1998-2000 yılları arası Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı ve 2000-2011 yılları arası başkent Tiran'ın Belediye Başkanı oldu. Rama 23 Haziran 2013 tarihinde, görevdeki Başbakan Sali Berişa'yı yenerek, 2013 seçimlerini kazandı. Yeni Arnavutluk parlamentosunun açılmasının ardından başbakan olarak hükûmeti kurmakla görevlendirildi.

21 Ocak 2011 tarihinde, dört kişinin öldüğü ve 150 kişinin yaralandığı 2011 yılı Arnavut muhalefet gösterilerinde yer aldı. Son zamanlarda, genel olarak seçmenleri ve başkalarıyla iletişim kurmak için bu tür Twitter ve Facebook gibi sosyal medya araçlarını kullanmaya başlamıştır.

Tiran Belediye Başkanı'yken yaşadıklarını anlattığı "Kurban" adlı kitap Türkçeye de çevrilmiş, İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

Edi Rama kimdir? Edi Rama kaç yaşında, nereli?

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI KİMDİR?

Günümüzdeki başbakan 15 Eylül 2013 tarihinden itibaren Edi Rama'dır.

Edi Rama kimdir? Edi Rama kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Dünya
İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız

İstanbul görüşmesinde barış umudu! Taraflardan biri koşul sunmadı
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
Çiftçilere 5,1 milyar lira destek ödemesi yapılacak

5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.