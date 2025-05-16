Edi Rama kimdir? Edi Rama kaç yaşında, nereli?

Sanatçı kökenli bir siyasetçi olan Edi Rama, hem iç politikada hem de Avrupa ile ilişkilerde aktif rol oynayan bir figür olarak öne çıkıyor. Edi Rama'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Edi Rama kaç yaşında ve nereli? İşte Edi Rama hakkında merak edilen tüm detaylar…

EDİ RAMA KİMDİR?

Arnavut siyasetçi ve ressamdır. 2005 yılından beri Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin lideridir. 1998-2000 yılları arası Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı ve 2000-2011 yılları arası başkent Tiran'ın Belediye Başkanı oldu. Rama 23 Haziran 2013 tarihinde, görevdeki Başbakan Sali Berişa'yı yenerek, 2013 seçimlerini kazandı. Yeni Arnavutluk parlamentosunun açılmasının ardından başbakan olarak hükûmeti kurmakla görevlendirildi.

21 Ocak 2011 tarihinde, dört kişinin öldüğü ve 150 kişinin yaralandığı 2011 yılı Arnavut muhalefet gösterilerinde yer aldı. Son zamanlarda, genel olarak seçmenleri ve başkalarıyla iletişim kurmak için bu tür Twitter ve Facebook gibi sosyal medya araçlarını kullanmaya başlamıştır.

Tiran Belediye Başkanı'yken yaşadıklarını anlattığı "Kurban" adlı kitap Türkçeye de çevrilmiş, İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI KİMDİR?

Günümüzdeki başbakan 15 Eylül 2013 tarihinden itibaren Edi Rama'dır.