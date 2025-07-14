Eczaneler bugün açık mı? 15 Temmuz Salı günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resmi tatil kapsamına giren 15 Temmuz Salı günü sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar, "15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı?", "Bugün eczaneler saat kaça kadar hizmet veriyor?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 15 Temmuz Salı günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar? Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte, detaylar...

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? (15 TEMMUZ)

Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 15 Temmuz 2025 Salı tüm eczaneler kapalı olurken, yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü de eczaneler kapalı olacak; ancak her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler, acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecek.

15 Temmuz Salı günü eczaneler çalışıyor mu

Nöbetçi eczaneler 24 saat esasına göre çalışıyor. Vatandaşlar, bulundukları bölgedeki nöbetçi eczanelerin güncel listesini eczacı odalarının resmi internet sitelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.

Öte yandan, tüm eczaneler 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla yeniden normal mesai saatlerine dönecek. Bu tarihten itibaren tüm eczaneler rutin hizmet akışına devam edecek.