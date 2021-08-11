Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, saçlarından sonra bu sefer de mor bikinisiyle çok konuşuldu. Seçkin, art arda verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı Ece Seçkin, ilginç şekillerde hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Daha önce saçlarını kızıldan mora döndüren Seçkin, bu sefer de mor bikinisiyle ayna karşısına geçti.

30 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Bir hayli iddialı pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Ece Seçkin'in bu hali, takipçilerinden tam not aldı. 2 milyona yakın takipçisi olan Seçkin'in paylaşımları 30 dakikada 30 binden fazla beğenildi.

İşte Seçkin'in sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar: