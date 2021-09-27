Ebubekir Hazım Tepeyran'ın 150 yıllık koltuğu kent müzesinde sergilenecek

NİĞDE (DHA) - OSMANLI döneminde İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet döneminde ise 3 dönem Niğde milletvekilliği yapan, Türk edebiyatının ikinci gerçek köy romanı Küçük Paşa'nın yazarı Ebubekir Hazım Tepeyran'ın 150 yıllık koltuğu, kent müzesinde sergilenmek üzere Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Göncü'ye teslim edildi.

Ebubekir Hazım Tepeyran'ın torunu olan gazeteci ve yazar Oktay Akbal'a miras kalan 150 yıllık koltuk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Göncü'ye teslim edildi. Alper Göncü, hediye edilen asırlık koltuğu İstanbul'daki evinde bir süre sakladıktan sonra, inşa edilen kent müzesinde sergilemek üzere Niğde'ye getirdi.

"Osmanlı döneminde İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet döneminde ise 3 dönem Niğde Milletvekilliği yapan, Türk edebiyatının ikinci gerçek köy romanı Küçük Paşa'nın yazarı Hazım Tepeyran, ayrıca Türkiye'ye fotoğraf makinesini getiren ilk kişilerden birisidir. Görev yaptığı yerlerde kendi yaptığı karanlık odalarda tab ettiği fotoğrafları da sergiliyordu arada sırada. Bunun bir örneğini de Beyrut'ta görebiliyoruz. Beyrut'ta valilik yaptığı esnada İtalyanlar'ın Beyrut Limanı'nı bombaladığı esnada ilk anda Hazım Tepeyran kendi makinesi ile fotoğraflar çekip, banyoladıktan sonra İstanbul Hükümeti'ne gönderiyor. Padişahın da takdirini kazanıyor. Böylesine kıymetli bir şahsiyet. Kendisinin romanları var. Özellikle de ilk köy romanlarından sayılan 'Küçük Paşa' romanı önemlidir. Hatıralarını da kendisi yazıp 44'üncü yılında ölmeden önce bastırmıştır. 1947 yılında da vefat etmiştir. Böyle büyük bir insanımızı da Niğdeli hemşerilerimize tanıtmış olmaktan dolayı heyecan duyacağım."