Ebru Polat kimdir? Kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne, boyu ve kilosu kaç?
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Ebru Polat kimdir? Kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne, boyu ve kilosu kaç?

Türkiye'nin en önemli pop şarkıcılarından birisi olan Ebru Polat hakkında tüm merak edilenler, kimdir, nerelidir, kaç yaşında, burcu nedir, boy-kilosu kaçtır gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ebru Polat kimdir? Kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne, boyu ve kilosu kaç?
22.07.2020 12:04 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:09

Türkiye'nin en çok konuşulan pop şarkıcılarından olan Ebru Polat'ın biyografisini, kimdir, nerelidir vb. gibi bilgilerini bu yazımızdan okuyabilirsiniz.

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat 30 Haziran 1983 İzmir doğumlu Türk pop müzik şarkıcısıdır.

Ülkemizde sık sık ismi konuşulan, gündeme gelen bir şarkıcıdır. Ebru Polat'ın gerçek mesleği avukatlıktır. Avukat Ebru Polat 2007 yılında ilk albümünü çıkartmış ve böylece pop şarkıcılık kariyerine başlamıştır.

Ebru Polat doğum tarihi : 30 Haziran 1983

Ebru Polat kaç yaşında : 37 yaşında

Ebru Polat nerelidir : İzmir

Ebru Polat burcu nedir : Yengeç

Ebru Polat gerçek ismi nedir : Filiz Sarıkaya

Ebru Polat asıl mesleği nedir : Avukat (Şarkıcı olmadan önce avukat idi)

Ebru Polat boyu kaçtır : 1.70 m (170 cm)

Ebru Polat kilosu kaçtır : 58 kg

EBRU POLAT GERÇEK ADI NEDİR?

Şarkıcı Ebru Polat'ın gerçek doğum adı "Filiz Sarıkaya" 'dır. Sonrasında sahne adı olarak Ebru Polat'ı kullanmıştır. Ama dediğimiz gibi gerçek ismi Filiz Sarıkaya'dır.

EBRU POLAT HAYATI VE KARİYERİ HAKKINDA BİLGİLER

1983 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ebru Polat küçük yaşlarda bale eğitimi almıştır. Ardından yine ilkokul yaşlarında müzik eğitimi alan Ebru Polat sonrasında karar değiştirerek hukuk alanında okumaya karar vermiştir. 2005 tarihinde hukuk fakültesinden mezun olmuş ve ardından yine müzik hayatına dönmek istemiştir.

İlk albümü 2007 yılında çıkmıştır. Böylelikle müzik kariyerini başlatan Ebru Polat birçok müzik şirketiyle çalışmış, birçok ünlü şarkıcı ile çalışma ve düet yapmıştır.

2009 yılında "Kalp Ayazı" albümünü yayınlayan Ebru Polat'ın albümünün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkıları yer almaktadır. Başarılı şarkıcı, 2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımlamıştır. 2015 yılında ise "9 Hit" albümünü yayınlamıştır. Ebru Polat'ın birçok single parçası ve düeti bulunuyor. Zaman zaman müzik alanında gündeme gelen Ebru Polat, magazin haberlerinde de gündeme gelmektedir.

EBRU POLAT'IN TÜM ALBÜMLERİ VE PARÇALARI

Ebru Polat'ın Albümleri:

Kalp Ayazı (2009)

Dinle 2011 (2011)

9 Hit (2015)

Ebru Polat'ın EP'leri:

Çok Geç (2008)

Çetin Ceviz (2007)

Ebru Polat'ın Single'ları:

Olanlar Oldu (2011)

Kaçın Kurasıyım (2012)

Günaha Davet (2013)

Hediyem Olsun (2014)

İnat (İlkan Günüç ile birlikte) (2014)

Çilli Bom (2015)

Dokun Bana (2016)

Hava Çok Sıcak (2017)

Hazmedemeyenlere Soda (2018)

Akşam Sendeyiz Kraliçe (2018)

Madam (2019)

Anlayacaksın (2019)

Çıngıraklı (2020)

Ebru Polat'ın Düetleri:

5 Karat (Selin Ciğerci ile birlikte) (2018)

Haydi Şimdi Gel (Halil Vergin ile birlikte) (2019)

Tren (Evren Adam ile birlikte) (2020)

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