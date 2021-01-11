EBA TV 11 Ocak 2021 Pazartesi ilkokul, ortaokul ve lise ders programı! EBA günlük ve haftalık ders konuları ve saatleri
Eba TV 11 Ocak 2021 Pazartesi günü ders programı merak ediliyor. Öğrenciler bugün online olarak EBA TV'den derslere girecek. EBA TV'de ilkokul, ortaokul ve lise için ders programı açıklandı. Haberimizden EBA ders programına ulaşabilirsiniz.
Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağıdır. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı! TRT EBA TV canlı izle! EBA giriş! EBA ders programı! Günlük ve haftalık EBA TV ders programı nedir?
EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme erişebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden öğretmenlere özel EBA kullanım simülasyonlarını da video ve görsellerle yayınlandı. Sisteme girecek öğretmenler, bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu videolardan ulaşabilecekler.
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EBA TV 11 OCAK PAZARTESİ İLKOKUL DERS PROGRAMI
08.00 : OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı : Beslenme (Fen, Matematik, Müzik ve Türkçe Etkinlikleri)
09.00 : TÜRKÇE-4 : Bilim ve Teknoloji (Bağlaç olan de/da ve ki' nin Yazılışı)
09.30 : MATEMATİK-4 : Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişki)
10.00 : TÜRKÇE-3 : Millî Kültürümüz (Güzel Yurdum)
10.30 : MATEMATİK-3 : Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi)
11.00 : TÜRKÇE-2 : Millî Kültürümüz (Noktalama İşaretleri-3)
11.30 : MATEMATİK-2 : Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Şekiller)
12.00 : OKUYORUM YAZIYORUM : Sesleri Tanıyoruz (G, g )
12.30 : TÜRKÇE-1 : Okuyorum Yazıyorum (G Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
13.00 : MATEMATİK-1 : Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-7)
13.30 : TÜRKÇE : V Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
14.00 : MATEMATİK : İki İşlem Gerektiren Problemleri Çözme
14.30 : 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE : Sofrada, Evde, Sokakta- Nezaket İfadeleri, Dikte Çalışması
15.00 : TÜRKÇE-4 (Tekrar) : Bilim ve Teknoloji (Bağlaç olan de/da ve ki' nin Yazılışı)
15.30 : MATEMATİK-4 (Tekrar) : Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişki)
16.00 : TÜRKÇE-3 (Tekrar) : Millî Kültürümüz (Güzel Yurdum)
16.30 : MATEMATİK-3 (Tekrar) : Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi)
17.00 : TÜRKÇE-2 (Tekrar) : Millî Kültürümüz (Noktalama İşaretleri-3)
17.30 : MATEMATİK-2 (Tekrar) : Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Şekiller)
18.00 : OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) : Sesleri Tanıyoruz (G, g )
18.30 : TÜRKÇE-1 (Tekrar) : Okuyorum Yazıyorum (G Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
19.00 : MATEMATİK-1 (Tekrar) : Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-7)
19.30 : OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) : Beslenme (Fen, Matematik, Müzik ve Türkçe Etkinlikleri)
20.30 : VELİ KUŞAĞI - BİZDEN : Seda ÖĞRETİR
21.00 : TÜRKÇE (Tekrar) : V Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
21.30 : MATEMATİK (Tekrar) : İki İşlem Gerektiren Problemleri Çözme
22.00 : 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) : Sofrada, Evde, Sokakta- Nezaket İfadeleri, Dikte Çalışması
EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI VE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ...
EBA TV 11 OCAK PAZARTESİ ORTAOKUL DERS PROGRAMI
09.00 : TÜRKÇE-5 : Soru Çözümü
09.30 : MATEMATİK-5 : Ondalık Gösterim/ Yazılışı - Okunuşu ve Para Birimlerine Uyarlanışı
10.00 : TÜRKÇE-6 : Metinler Arası Karşılaştırma
10.30 : MATEMATİK-6 : Ondalık Gösterim/ Çarpma İşlemi
11.00 : TÜRKÇE-7 : Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar
11.30 : MATEMATİK-7 : Eşitlik ve Denklem/ Soru Çözümü
12.00 : TÜRKÇE-8 : Yazım Kuralları
12.30 : MATEMATİK-8 : Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler/ Çarpma İşlemi ve Modellemesi
13.00 : ARAPÇA-5 : Vedalaşma 1
13.30 : TÜRKÇE : Fiillerin Anlam Özelliklerini Fark Etme
14.00 : MATEMATİK : Şekillerin Çevre Uzunluğunu Hesaplama
14.30 : 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE : Sipariş-Yemek Tarifi, Okuma-Anlama Çalışması
15.00 : TÜRKÇE-5 (Tekrar) : Soru Çözümü
15.30 : MATEMATİK-5 (Tekrar) : Ondalık Gösterim/ Yazılışı - Okunuşu ve Para Birimlerine Uyarlanışı
16.00 : TÜRKÇE-6 (Tekrar) : Metinler Arası Karşılaştırma
16.30 : MATEMATİK-6 (Tekrar) : Ondalık Gösterim/ Çarpma İşlemi
17.00 : TÜRKÇE-7 (Tekrar) : Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar
17.30 : MATEMATİK-7 (Tekrar) : Eşitlik ve Denklem/ Soru Çözümü
18.00 : TÜRKÇE-8 (Tekrar) : Yazım Kuralları
18.30 : MATEMATİK-8 (Tekrar) : Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler/ Çarpma İşlemi ve Modellemesi
19.00 : ARAPÇA-5 (Tekrar) : Vedalaşma 1
19.30 : TÜRKÇE (Tekrar) : Fiillerin Anlam Özelliklerini Fark Etme
20.00 : MATEMATİK (Tekrar) : Şekillerin Çevre Uzunluğunu Hesaplama
20.30 : 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) : Sipariş-Yemek Tarifi, Okuma-Anlama Çalışması
21.00 : YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN : Seda ÖĞRETİR
EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI VE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ...
EBA TV 11 OCAK PAZARTESİ LİSE DERS PROGRAMI
09.00 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 : Divan Edebiyatında Fabl
09.30 : MATEMATİK-9 : Üslü İfadeler ve Denklemler
10.00 : DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 : İslam'da İbadetin Amacı ve Önemi
10.30 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 : İsim Tamlamaları
11.00 : MATEMATİK-10 : Polinomların Çarpanlara Ayrılması
11.30 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 : Sohbet ve Fıkranın Özellikleri
12.00 : MATEMATİK-11 : İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
12.30 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 : Kelimede Anlam
13.00 : MATEMATİK-12 : Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
13.30 : 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE : Sipariş-Yemek Tarifi, Okuma-Anlama Çalışması
14.00 : KUR'AN-I KERİM : İklab
14.30 : ARAPÇA-9 : Tekno Markette 1
15.00 : TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 : İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi, İslam Ahlakının Kaynakları
15.30 : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 : Duygu ve Davranış Bozuklukları- 2
16.00 : MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 : Satış Üzerinden Verilen Orana Göre Kâr Zarar Tutarını Hesaplama
16.30 : MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 : Açısal (Döndürülmüş) Kesit
17.00 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) : Divan Edebiyatında Fabl
17.30 : MATEMATİK-9 (Tekrar) : Üslü İfadeler ve Denklemler
18.00 : DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) : İslam'da İbadetin Amacı ve Önemi
18.30 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) : İsim Tamlamaları
19.00 : MATEMATİK-10 (Tekrar) : Polinomların Çarpanlara Ayrılması
19.30 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) : Sohbet ve Fıkranın Özellikleri
20.00 : MATEMATİK-11 (Tekrar) : İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
20.30 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) : Kelimede Anlam
21.00 : MATEMATİK-12 (Tekrar) : Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
21.30 : 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) : Sipariş-Yemek Tarifi, Okuma-Anlama Çalışması
22.00 : KUR'AN-I KERİM (Tekrar) : İklab
22.30 : ARAPÇA-9 (Tekrar) : Tekno Markette 1
23.00 : TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) : İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi, İslam Ahlakının Kaynakları
23.30 : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) : Duygu ve Davranış Bozuklukları- 2