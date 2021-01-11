EBA TV 11 Ocak 2021 Pazartesi ilkokul, ortaokul ve lise ders programı! EBA günlük ve haftalık ders konuları ve saatleri

Eba TV 11 Ocak 2021 Pazartesi günü ders programı merak ediliyor. Öğrenciler bugün online olarak EBA TV'den derslere girecek. EBA TV'de ilkokul, ortaokul ve lise için ders programı açıklandı. Haberimizden EBA ders programına ulaşabilirsiniz.

Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağıdır. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı! TRT EBA TV canlı izle! EBA giriş! EBA ders programı! Günlük ve haftalık EBA TV ders programı nedir?

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme erişebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden öğretmenlere özel EBA kullanım simülasyonlarını da video ve görsellerle yayınlandı. Sisteme girecek öğretmenler, bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu videolardan ulaşabilecekler.

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EBA TV 11 OCAK PAZARTESİ İLKOKUL DERS PROGRAMI

08.00 : OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı : Beslenme (Fen, Matematik, Müzik ve Türkçe Etkinlikleri)

09.00 : TÜRKÇE-4 : Bilim ve Teknoloji (Bağlaç olan de/da ve ki' nin Yazılışı)

09.30 : MATEMATİK-4 : Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişki)

10.00 : TÜRKÇE-3 : Millî Kültürümüz (Güzel Yurdum)

10.30 : MATEMATİK-3 : Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi)

11.00 : TÜRKÇE-2 : Millî Kültürümüz (Noktalama İşaretleri-3)

11.30 : MATEMATİK-2 : Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Şekiller)

12.00 : OKUYORUM YAZIYORUM : Sesleri Tanıyoruz (G, g )

12.30 : TÜRKÇE-1 : Okuyorum Yazıyorum (G Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )

13.00 : MATEMATİK-1 : Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-7)

13.30 : TÜRKÇE : V Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma

14.00 : MATEMATİK : İki İşlem Gerektiren Problemleri Çözme

14.30 : 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE : Sofrada, Evde, Sokakta- Nezaket İfadeleri, Dikte Çalışması

15.00 : TÜRKÇE-4 (Tekrar) : Bilim ve Teknoloji (Bağlaç olan de/da ve ki' nin Yazılışı)

15.30 : MATEMATİK-4 (Tekrar) : Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişki)

16.00 : TÜRKÇE-3 (Tekrar) : Millî Kültürümüz (Güzel Yurdum)

16.30 : MATEMATİK-3 (Tekrar) : Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi)

17.00 : TÜRKÇE-2 (Tekrar) : Millî Kültürümüz (Noktalama İşaretleri-3)

17.30 : MATEMATİK-2 (Tekrar) : Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Şekiller)

18.00 : OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) : Sesleri Tanıyoruz (G, g )

18.30 : TÜRKÇE-1 (Tekrar) : Okuyorum Yazıyorum (G Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )

19.00 : MATEMATİK-1 (Tekrar) : Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-7)

19.30 : OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) : Beslenme (Fen, Matematik, Müzik ve Türkçe Etkinlikleri)

20.30 : VELİ KUŞAĞI - BİZDEN : Seda ÖĞRETİR

21.00 : TÜRKÇE (Tekrar) : V Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma

21.30 : MATEMATİK (Tekrar) : İki İşlem Gerektiren Problemleri Çözme

22.00 : 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) : Sofrada, Evde, Sokakta- Nezaket İfadeleri, Dikte Çalışması

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI VE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ...

EBA TV 11 OCAK PAZARTESİ ORTAOKUL DERS PROGRAMI

09.00 : TÜRKÇE-5 : Soru Çözümü

09.30 : MATEMATİK-5 : Ondalık Gösterim/ Yazılışı - Okunuşu ve Para Birimlerine Uyarlanışı

10.00 : TÜRKÇE-6 : Metinler Arası Karşılaştırma

10.30 : MATEMATİK-6 : Ondalık Gösterim/ Çarpma İşlemi

11.00 : TÜRKÇE-7 : Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar

11.30 : MATEMATİK-7 : Eşitlik ve Denklem/ Soru Çözümü

12.00 : TÜRKÇE-8 : Yazım Kuralları

12.30 : MATEMATİK-8 : Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler/ Çarpma İşlemi ve Modellemesi

13.00 : ARAPÇA-5 : Vedalaşma 1

13.30 : TÜRKÇE : Fiillerin Anlam Özelliklerini Fark Etme

14.00 : MATEMATİK : Şekillerin Çevre Uzunluğunu Hesaplama

14.30 : 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE : Sipariş-Yemek Tarifi, Okuma-Anlama Çalışması

15.00 : TÜRKÇE-5 (Tekrar) : Soru Çözümü

15.30 : MATEMATİK-5 (Tekrar) : Ondalık Gösterim/ Yazılışı - Okunuşu ve Para Birimlerine Uyarlanışı

16.00 : TÜRKÇE-6 (Tekrar) : Metinler Arası Karşılaştırma

16.30 : MATEMATİK-6 (Tekrar) : Ondalık Gösterim/ Çarpma İşlemi

17.00 : TÜRKÇE-7 (Tekrar) : Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar

17.30 : MATEMATİK-7 (Tekrar) : Eşitlik ve Denklem/ Soru Çözümü

18.00 : TÜRKÇE-8 (Tekrar) : Yazım Kuralları

18.30 : MATEMATİK-8 (Tekrar) : Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler/ Çarpma İşlemi ve Modellemesi

19.00 : ARAPÇA-5 (Tekrar) : Vedalaşma 1

19.30 : TÜRKÇE (Tekrar) : Fiillerin Anlam Özelliklerini Fark Etme

20.00 : MATEMATİK (Tekrar) : Şekillerin Çevre Uzunluğunu Hesaplama

20.30 : 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) : Sipariş-Yemek Tarifi, Okuma-Anlama Çalışması

21.00 : YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN : Seda ÖĞRETİR

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI VE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ...

EBA TV 11 OCAK PAZARTESİ LİSE DERS PROGRAMI

09.00 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 : Divan Edebiyatında Fabl

09.30 : MATEMATİK-9 : Üslü İfadeler ve Denklemler

10.00 : DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 : İslam'da İbadetin Amacı ve Önemi

10.30 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 : İsim Tamlamaları

11.00 : MATEMATİK-10 : Polinomların Çarpanlara Ayrılması

11.30 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 : Sohbet ve Fıkranın Özellikleri

12.00 : MATEMATİK-11 : İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

12.30 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 : Kelimede Anlam

13.00 : MATEMATİK-12 : Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

13.30 : 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE : Sipariş-Yemek Tarifi, Okuma-Anlama Çalışması

14.00 : KUR'AN-I KERİM : İklab

14.30 : ARAPÇA-9 : Tekno Markette 1

15.00 : TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 : İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi, İslam Ahlakının Kaynakları

15.30 : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 : Duygu ve Davranış Bozuklukları- 2

16.00 : MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 : Satış Üzerinden Verilen Orana Göre Kâr Zarar Tutarını Hesaplama

16.30 : MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 : Açısal (Döndürülmüş) Kesit

17.00 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) : Divan Edebiyatında Fabl

17.30 : MATEMATİK-9 (Tekrar) : Üslü İfadeler ve Denklemler

18.00 : DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) : İslam'da İbadetin Amacı ve Önemi

18.30 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) : İsim Tamlamaları

19.00 : MATEMATİK-10 (Tekrar) : Polinomların Çarpanlara Ayrılması

19.30 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) : Sohbet ve Fıkranın Özellikleri

20.00 : MATEMATİK-11 (Tekrar) : İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

20.30 : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) : Kelimede Anlam

21.00 : MATEMATİK-12 (Tekrar) : Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

21.30 : 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) : Sipariş-Yemek Tarifi, Okuma-Anlama Çalışması

22.00 : KUR'AN-I KERİM (Tekrar) : İklab

22.30 : ARAPÇA-9 (Tekrar) : Tekno Markette 1

23.00 : TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) : İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi, İslam Ahlakının Kaynakları

23.30 : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) : Duygu ve Davranış Bozuklukları- 2

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