e-SIM nedir? e-SIM Türkiye'de ne zaman kullanılacak? e-Sim destekli telefonlar ve akıllı saat modelleri: e-Sim testi, Turkcell, Vodafone, Turk Telekom

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, e-Sim hakkında yeni bilgiler verdi. Peki, E-sim nedir? E-sim neden kullanılır? e-sim ne zaman Türkiye'ye gelecek? e-SİM, Akıllı Telefonlarda Neleri Değiştirecek? eSIM Apple Watch ile entegre mi? E-SIM IOT teknolojisini olumlu etkileyecek. ESIM'in avantajları

Türkiye'de yakında hayata geçecek olan E-sim hakkında merak edilenleri sizler için derledik. eSim nedir? Esim testi, Turkcell, Vodafone, Turk Telekom nasıl yapılır?

E-SİM NEDİR?

Bir mobil ağa bağlanmak için gereken tüm bilgileri saklayan teknolojiye e-SIM adı verilir.

Telefon görüşmeleri yapmak, kısa mesaj göndermek ve internete erişmek için kullandığımız tüm mobil cihazlar, hücre ağına erişmelidir. Bunun için kimlik doğrulama anahtarlarının, kimlik numaralarının, ülke kodlarının da yer aldığı kimlik bilgileri kullanılmaktadır.

Bir kullanıcı, bir SIM yani abone kimlik modülü kartı şeklinde olan mobil servis şirketine kaydolduğunda erişim sağlanır. SIM kart telefon içerisine yerleştirilir.

E-SIM TÜRKİYE'DE NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK'nın gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdiğini ve eSIM'in 2021 itibariyle ülkemizde hayata geçeceğini duyurdu.

"Tamamen Türk mühendislerince geliştirilmiş olan ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak #eSIM, yakın zamanda ülkemizde hayata geçecek." diyen Sayan, geçtiğimiz ocak ayında GSM birliğinden sertifikasyon alındığını ve bu sertifika ile Türkiye'nin eSIM teknolojisini üreten 4 ülkeden biri olduğunu ifade etti.

e-SIM NASIL ÇALIŞIR?

e-SIM ise SIM kartlarının aksine bir cihazın devre kartı üzerine gömülü bir entegre devre yüzeyidir. e-SIM kart (gömülü-SIM) yeni jenerasyon SIM kart özelliklerini uzaktan kullanmayı sağlayan GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) tarafından piyasaya sürülen bir araçtır. Cihazdan cihaza (M2M) bağlantıya uzaktan hazırlanmak ve bağlantıyı yönetmenin ihtiyaçlarını karşılamak için GSMA cep telefonu hizmet ağı operatörlerini dünya çapında temsil eden bir kuruluştur. Telefonların ekosisteminde, telefon üreticilerinin ve diğer hissedarların sesi olabilmek için oluşturulmuştur.

E-SİM DESTEKLEYEN TELEFONLAR NELER?

Apple iPhone XR, iPhone XS ve XS Max'ten itibaren çift SIM desteğini sunuyor. Bunu da hem fiziksel SIM kart yuvası hem de eSIM desteğini barındırarak yapıyor. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini de bu desteğe sahip olan Apple telefonları. Ayrıca Apple Watch Series 3, Watch Series 4, Watch Series 5, Watch Series 6 ve Watch SE'nin Türkiye'de satılmayan LTE destekli modellerinde de elektronik SIM desteği mevcut. iPad Pro'nun hücresel modelleri de bu destekle satılıyor.

Google da Pixel 2'den itibaren bu desteği sunuyor. Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL bu desteği sunan telefonlar arasında yer alıyor. Samsung ise Galaxy S20, S20+, S20 Ultra modellerinde ve aynı zamanda Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'da destek sunuyor.

Bu arada Windows 10 da eSIM desteğine sahip. Türkiye'de kullanılmasa da, Qualcomm Snapdragon işlemcili bazı PC'lerde, geleneksel microSIM kart yuvasına bir alternatif olarak kullanılabiliyor.

eSIM'in AVANTAJLARI

Fiziksel SİM'e göre pek çok avantajı olan e-SIM'in farkı;

E-SIM CİHAZLARDA NELERİ DEĞİŞTİRECEK? E-SIM IOT TEKNOLOJİSİNE ETKİSİ

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "eSIM'lerle artık yeni bir dünya bizi bekliyor. eSIM mimarisi, hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşlarımızın günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacak." diyen Sayan, eSIM'in avantajları hakkında ise "Üretim süreçlerinin çevreye olumsuz etkileri minimuma düşecek. Kartların; bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetleri ortadan kalkacak." şeklinde belirtti.

"Yakın zamanda eSIM'in uygulama örneklerini, bir çok alanda ve sektörde görmeye başlayacağız." diyen Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) eSIM ile ilgili gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdiğini de açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, eSIM teknolojisinin daha iyi anlaşılması için birtakım öğretici görseller de paylaştı.