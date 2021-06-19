Düzenleme ve değerlendirme komitesi, DAG'da incelemelerde bulundu
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Düzenleme ve değerlendirme komitesi, DAG'da incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Düzenleme ve değerlendirme komitesi, DAG'da incelemelerde bulundu Türkiye'nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan ve Milli Uzay Programının da önemli hedeflerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemeviyle ilgili yapılan çalışmaları incelemek, değerlendirmek ve...

- Düzenleme ve değerlendirme komitesi, DAG'da incelemelerde bulundu

ERZURUM - Türkiye'nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan ve Milli Uzay Programının da önemli hedeflerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemeviyle ilgili yapılan çalışmaları incelemek, değerlendirmek ve gelecek planlamasını yapmak üzere; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı ve Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu, Atatürk Üniversitesinin misafiri oldu.

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında oluşturulan 6550 Düzenleme ve Değerlendirme Komitesi, Atatürk Üniversitesinde yapılan çalışmaları incelemek üzere Erzurum'a geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan ve bu doğrultuda incelemelerini sürdüren Düzenleme ve Değerlendirme Komitesi, şehrin mülki ve idari erkanını ziyaret ettikten sonra Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında yer alan ve en büyük temel bilim projesi olan Doğu Anadolu Gözlemevinde incelemelerde bulundu. Ziyarette heyete; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra, Rektör Yardımcıları ve Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak eşlik etti.

Rektör Çomaklı: "DAG, Büyük Atılımların Yapılmasına Fırsat Tanıyacak"

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından DAG ve OPAL Ar-Ge altyapılarının tamamlanması ve hızlanması için hem idari ve mali hem de bilimsel ve teknik süreçlerin başarıyla yürütüldüğüne dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin belirlendiği Milli Uzay Programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmaların sona yaklaştığını söyledi.

DAG'ın gerek kendisinin sahip olduğu özellikler ve teknolojilerle, gerek getirdiği yenilikler ve farklılıklarla, gerekse de bulunduğu konumu itibariyle sadece uzay bilimlerinde değil uzay teknolojilerinde ve atmosfer bilimlerinde de büyük atılımlar yapılmasına fırsat sağlayacağına inandığını belirten Rektör Çomaklı DAG'ın ayrıca, uzay bilimleri ile birlikte farklı disiplinlerle yürütülen projeler kapsamında çalışan ve aynı zamanda akademik kariyer yaparak uzmanlaşan yetişmiş insan gücüne de katkı sağladığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Kacır: "Gereken Desteği Vermeye Devam Edeceğiz"

Doğu Anadolu Gözlemevinin ülkemizin hem bilimsel çalışmalarına hem de savunma gücüne önemli katkı sağlayacağını aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, DAG'ın, dünyadaki önemli bir gözlemsel boşluğu dolduracağını belirterek: "Bakanlık olarak ülkemizin bilimsel ve teknolojik çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda devletimiz; gerek mali ve idari, gerekse ekip-ekipman ve altyapısal olarak Atatürk Üniversitesi de gereken desteği, projenin başladığı yıldan itibaren kesintisiz bir şekilde vermeye devam ediyor. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek, hatta bir adım öne geçmek için Doğu Anadolu Gözlemevi büyük önem taşıyor. Bu vesileyle, birlik ve bütünlük içerisinde çalışmalara devam ederek en kısa zamanda ilk ışığı alacağız" şeklinde konuştu.

DAG'ın ardından, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret eden heyet, ATA Teknokent'e geçerek TEKNOFEST 2021'e katılacak öğrencilerin çalışmalarından oluşturdukları sunumlarına yoğun ilgi gösterdi. Ziyaret, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile son buldu.

Düzenleme ve değerlendirme komitesi, DAG'da incelemelerde bulundu
Düzenleme ve değerlendirme komitesi, DAG'da incelemelerde bulundu
Düzenleme ve değerlendirme komitesi, DAG'da incelemelerde bulundu
Düzenleme ve değerlendirme komitesi, DAG'da incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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