Düzce Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Düzce Üniversitesi taban puanları! Düzce Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Düzce Üniversitesi oldu. Peki, Düzce Üniversitesi taban puanları kaçtır? Düzce Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Düzce Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Düzce Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Düzce Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Düzce Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Düzce Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Düzce taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Düzce Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi/İktisat EA 40 41 226,85676 263,27324 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 62 243,64253 290,91478 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 30 31 239,39082 325,62759 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 60 62 231,64191 295,73989 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40 40 331,92053 352,83028 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği EA 40 27 190,31180 268,23326 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30 31 289,45398 343,53671 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 403,05574 425,34031 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60 60 401,03423 407,70129 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 378,61506 396,22582 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 60 392,81257 412,11953 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 80 361,68756 439,40241 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 62 353,31288 373,33679 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 50 373,70877 399,75184 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 20 21 210,92626 330,38482 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 21 252,28781 263,65730 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çerkez Dili ve Kültürü SÖZ 30 31 211,53865 417,26107 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 30 31 219,27159 295,02175 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Gürcü Dili ve Edebiyatı SÖZ 20 21 210,35888 263,12773 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya SAY 20 21 259,71441 278,94627 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 50 52 268,05738 287,19423 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 60 62 233,30485 320,35144 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 70 72 262,10606 343,48841 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 82 279,95858 354,21096 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 122 315,96261 434,62951 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 82 294,53404 349,41408 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme EA 50 52 231,82916 299,05761 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Sağlık Yönetimi EA 70 72 258,96348 320,82683 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 60 62 237,10558 334,52562 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik EA 60 62 244,61918 300,55291 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (İÖ) EA 30 31 227,39298 282,91507 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70 72 231,27870 290,79797 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60 61 306,58511 357,23301 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40 41 287,33676 303,87328 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 80 367,11304 434,50402 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70 72 334,96213 364,81369 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 294,10847 294,10847 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği SAY 60 15 284,15677 352,27300 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 82 314,84928 348,15084 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70 72 289,24783 314,66685 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 60 61 313,58141 387,71522 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 50 6 285,32379 306,41449 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 40 0 --- --- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 70 72 300,87071 364,41108 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60 41 283,30122 306,56535 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 60 62 298,69334 337,50393 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 20 21 224,88159 254,66745 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 20 21 244,70375 276,72249 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği SAY 30 31 256,53033 351,02247 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı SAY 50 52 244,47036 281,00939 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 170 170 334,30249 410,39457 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 80 80 288,97283 342,62974 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 90 93 307,47086 423,44410 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70 72 273,51362 340,25461 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZ 40 41 252,28650 352,94975 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 130 130 497,56049 504,76848 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 30 31 257,44018 298,28366 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği SAY 30 31 244,24042 281,40697 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 20 21 232,37591 251,01172

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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