Düzce Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Düzce Üniversitesi taban puanları! Düzce Üni bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Düzce Üniversitesi oldu. Peki, Düzce Üniversitesi taban puanları kaçtır? Düzce Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Düzce Üniversitesi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre İzmir'deki Düzce Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Düzce Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Düzce Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Düzce Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Düzce taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Düzce Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi/İktisat
|EA
|40
|41
|226,85676
|263,27324
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60
|62
|243,64253
|290,91478
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
|EA
|30
|31
|239,39082
|325,62759
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler
|EA
|60
|62
|231,64191
|295,73989
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|40
|40
|331,92053
|352,83028
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği
|EA
|40
|27
|190,31180
|268,23326
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|30
|31
|289,45398
|343,53671
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60
|60
|403,05574
|425,34031
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|DİL
|60
|60
|401,03423
|407,70129
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|378,61506
|396,22582
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|392,81257
|412,11953
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80
|80
|361,68756
|439,40241
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|62
|353,31288
|373,33679
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|50
|373,70877
|399,75184
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji
|EA
|20
|21
|210,92626
|330,38482
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|20
|21
|252,28781
|263,65730
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çerkez Dili ve Kültürü
|SÖZ
|30
|31
|211,53865
|417,26107
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe
|EA
|30
|31
|219,27159
|295,02175
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Gürcü Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|20
|21
|210,35888
|263,12773
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya
|SAY
|20
|21
|259,71441
|278,94627
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik
|SAY
|50
|52
|268,05738
|287,19423
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|60
|62
|233,30485
|320,35144
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|70
|72
|262,10606
|343,48841
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80
|82
|279,95858
|354,21096
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat
|SÖZ
|120
|122
|315,96261
|434,62951
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)
|SÖZ
|80
|82
|294,53404
|349,41408
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme
|EA
|50
|52
|231,82916
|299,05761
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Sağlık Yönetimi
|EA
|70
|72
|258,96348
|320,82683
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Sağlık Yönetimi (İÖ)
|EA
|60
|62
|237,10558
|334,52562
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
|EA
|60
|62
|244,61918
|300,55291
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (İÖ)
|EA
|30
|31
|227,39298
|282,91507
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman
|EA
|70
|72
|231,27870
|290,79797
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri
|EA
|60
|61
|306,58511
|357,23301
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
|EA
|40
|41
|287,33676
|303,87328
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|80
|80
|367,11304
|434,50402
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|70
|72
|334,96213
|364,81369
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|1
|294,10847
|294,10847
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|60
|15
|284,15677
|352,27300
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|82
|314,84928
|348,15084
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|70
|72
|289,24783
|314,66685
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60
|61
|313,58141
|387,71522
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|50
|6
|285,32379
|306,41449
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|40
|0
|---
|---
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|70
|72
|300,87071
|364,41108
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|41
|283,30122
|306,56535
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|298,69334
|337,50393
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
|SAY
|20
|21
|224,88159
|254,66745
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Orman Endüstrisi Mühendisliği
|SAY
|20
|21
|244,70375
|276,72249
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği
|SAY
|30
|31
|256,53033
|351,02247
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|50
|52
|244,47036
|281,00939
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|170
|170
|334,30249
|410,39457
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet
|EA
|80
|80
|288,97283
|342,62974
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|90
|93
|307,47086
|423,44410
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|70
|72
|273,51362
|340,25461
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
|SÖZ
|40
|41
|252,28650
|352,94975
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|130
|130
|497,56049
|504,76848
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma
|SAY
|30
|31
|257,44018
|298,28366
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği
|SAY
|30
|31
|244,24042
|281,40697
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri
|SAY
|20
|21
|232,37591
|251,01172
Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.