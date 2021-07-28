Düzce Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Düzce Üniversitesi taban puanları! Düzce Üni bölümleri puanları!
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Düzce Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Düzce Üniversitesi taban puanları! Düzce Üni bölümleri puanları!

Düzce Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Düzce Üniversitesi taban puanları! Düzce Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Düzce Üniversitesi oldu. Peki, Düzce Üniversitesi taban puanları kaçtır? Düzce Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Düzce Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Düzce Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Düzce Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Düzce Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Düzce Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Düzce taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Düzce Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi/İktisatEA4041226,85676263,27324
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA6062243,64253290,91478
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)EA3031239,39082325,62759
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkilerEA6062231,64191295,73989
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ4040331,92053352,83028
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliğiEA4027190,31180268,23326
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY3031289,45398343,53671
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY6060403,05574425,34031
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)DİL6060401,03423407,70129
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ6060378,61506396,22582
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ6060392,81257412,11953
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8080361,68756439,40241
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA6062353,31288373,33679
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ5050373,70877399,75184
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/ArkeolojiEA2021210,92626330,38482
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/BiyolojiSAY2021252,28781263,65730
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çerkez Dili ve KültürüSÖZ3031211,53865417,26107
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/FelsefeEA3031219,27159295,02175
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Gürcü Dili ve EdebiyatıSÖZ2021210,35888263,12773
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/KimyaSAY2021259,71441278,94627
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/MatematikSAY5052268,05738287,19423
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/SosyolojiEA6062233,30485320,35144
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/TarihSÖZ7072262,10606343,48841
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ8082279,95858354,21096
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyatSÖZ120122315,96261434,62951
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)SÖZ8082294,53404349,41408
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletmeEA5052231,82916299,05761
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Sağlık YönetimiEA7072258,96348320,82683
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Sağlık Yönetimi (İÖ)EA6062237,10558334,52562
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Sigortacılık ve Sosyal GüvenlikEA6062244,61918300,55291
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (İÖ)EA3031227,39298282,91507
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA7072231,27870290,79797
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim SistemleriEA6061306,58511357,23301
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)EA4041287,33676303,87328
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar MühendisliğiSAY8080367,11304434,50402
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY7072334,96213364,81369
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY11294,10847294,10847
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal MühendisliğiSAY6015284,15677352,27300
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY8082314,84928348,15084
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY7072289,24783314,66685
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri MühendisliğiSAY6061313,58141387,71522
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY506285,32379306,41449
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY400------
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY7072300,87071364,41108
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)SAY6041283,30122306,56535
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik MühendisliğiSAY6062298,69334337,50393
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Ağaç İşleri Endüstri MühendisliğiSAY2021224,88159254,66745
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Orman Endüstrisi MühendisliğiSAY2021244,70375276,72249
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Orman MühendisliğiSAY3031256,53033351,02247
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Peyzaj MimarlığıSAY5052244,47036281,00939
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemşirelikSAY170170334,30249410,39457
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal HizmetEA8080288,97283342,62974
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/MimarlıkSAY9093307,47086423,44410
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ7072273,51362340,25461
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Tiyatro Eleştirmenliği ve DramaturjiSÖZ4041252,28650352,94975
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp FakültesiSAY130130497,56049504,76848
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki KorumaSAY3031257,44018298,28366
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Biyosistem MühendisliğiSAY3031244,24042281,40697
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla BitkileriSAY2021232,37591251,01172

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

DÜZCE ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Düzce Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Düzce Üniversitesi taban puanları! Düzce Üni bölümleri puanları! - Haberler
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