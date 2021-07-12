Düzce kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Düzce kurban pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Düzce oldu. Peki, Düzce kurban kesim yerleri nerededir? Düzce kurban satış noktaları belli oldu mu? Düzce'de kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Düzce kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Düzce kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Düzcekurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Düzce, Gölyaka, Gümüşova, Çilimli, Merkez, Kaynaşlı, Akçakoca kurban kesim yerleri 2021! Düzce kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

DÜZCE KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Düzce kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

BELEDİYE HAYVAN MEZBAHANESİ - YENİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ - 0350 5142690

AVNİ AY - AYDINPINAR KÖYÜ - 0507 4694123

BİLAL KIRÇIOĞLU - AYDINPINAR KÖYÜ - 05347776749

BÜNYAMİN KAPLANOĞLU - AYDINPINAR KÖYÜ - 0 544 285 65 04

İBRAHİM DEMİREL - AYDINPINAR KÖYÜ - 0 543 405 98 26

RIDVAN ŞAHİN - AYDINPINAR KÖYÜ - 0554 374 03 35

ENGİN KUŞÇUOĞLU - BALLICA KÖYÜ - 0 507 3385983

MURAT IŞIK - BEYCİLER MAHALLESİ - 0 535 2520618

ABDULLAH İBİLOĞLU - ÇAKIRLAR MAHALLESİ - 0 541 7418181

HASAN ALİ KÖSE - ÇAKIRLAR MAHALLESİ - 0 539 7916813

İSMAİL KOCABIYIK - ÇAKIRLAR MAHALLESİ - 0546 4834470

MEHMET BİRİNİCİ - ÇAKIRLAR MAHALLESİ - 0 543 3321934

İRFAN İPEK - ÇAMKÖY MAHALLESİ - 0530 8916981

MERAL KÜTÜK - ÇAMKÖY MAHALLESİ - 0 530 3294616

YAKUP SALİHOĞLU - ÇAMKÖY MAHALLESİ - 0 532 5064277

HAMDİ ÇAVUŞOĞLU - ÇAVUŞLAR MAHALLESİ - 0 536 4122575

MEHMET VELİ - ÇAVUŞLAR MAHALLESİ - 0531 777 3075

MENSUR BEŞEL - ÇAVUŞLAR MAHALLESİ - 0532 304 4844

NAZIM ÇARŞAMBALIOĞLU - ÇAVUŞLAR MAHALLESİ - 0535 7048230

SEDAT ÇARŞAMBALIOĞLU - ÇAVUŞLAR MAHALLESİ - 0 542 6799268

SELÇUK ÇARŞAMBALIOĞLU - ÇAVUŞLAR MAHALLESİ - 0 539 9472261

ZEKİ ZİNİCR - ÇAVUŞLAR MAHALLESİ - 0 546 6013364

AHMET KÜRTOĞLU - ÇINARLI KÖYÜ - 0 532 6261475

AYHAN ÇARIKÇIOĞLU - ÇİFTLİK MAHALLESİ - 0 535 824 5289

FATİH ABAT - DARICI MAHALLESİ - 0535 7168935

RIDVAN BAYRAKTAR - DARICI MAHALLESİ - 0 542 2806338

HALİM ÜSTÜNEL - DERELİ TÜTÜNCÜ MAHALLESİ - 0 5327755693

ÖMER YILMAZ - DÜZKÖY - 0 5325277888

AFER YAMAN - ESENTEPE KÖYÜ - 0 5444602568

İBRAHİM ÜNSAL - ESENTEPE KÖYÜ - 0 5327857722

ÖZLEM YILMAZ - ESENTEPE KÖYÜ - 0 5446588100

İBRAHİM CEYLAN - HACI AHMETLER KÖYÜ - 0536 7277028

MUHAMER SELÇUK - HACI AHMETLER KÖYÜ - 0 5357499714

VEDAT CAN - HACI AHMETLER KÖYÜ - 05388509746

SAHTİYANCI HAYVANCILIK - KADIOĞLU KÖYÜ - 0 5327642535

SAFFET BAKAÇ - KİREMİT OCAĞI MAHALLESİ - 0 532 7613244

BASRİ SOYLU - KONURALP MAHALLESİ - 0 535 7673604

EKREM ÖZCANIM - KONURALP/ÇİFTEPINARLAR MAHALLESİ - 0 532 363 9788

DOĞAN VURUŞ - KÖPRÜBAŞI ÖMER EFENDİ KÖYÜ - 0 5325960079

SEYMEN TAŞKIN - KURTSUYU KÖYÜ - 0 535 7116714

HİKMET DURSUN - KUŞAÇMASI KÖYÜ - 0532 4085704

ARİF YILMAZ - MUSABABA KÖYÜ - 0536 9262383

OSMAN KURNAZ - MUSABABA KÖYÜ - 0 530 6137789

İBRAHİM TURAN - NUHLAR KÖYÜ - 05356791289

TEYFİK KURU - OZANLAR KÖYÜ - 05355477243

SERKAN DEMİROĞLU - SALLAR MAHALLESİ - 0537 70096268

KAZİM IŞIK - SARAYYERİ MAHALLESİ - 0 532 7259436

MEHMET ÖZDEMİR - SARAYYERİ MAHALLESİ - 0 538 3918180

MURAT GÜRGEN - SARAYYERİ MAHALLESİ - 0 536 436551

YUSUF AKGÜN - SARAYYERİ MAHALLESİ - 0 539 2092156

MEHMET YALÇIN - SİNİRCİ MAHALLESİ - 0 541 5248290

İBRAHİM BAKKALOĞLU - Y. YAHYALAR MAHALLESİ - 0 505 9489260

RABİYE DENİZOĞLU - Y. YAHYALAR MAHALLESİ - 0 531 8681081

RECEP DENİZOĞLU - Y.YAHYALAR MAHALLESİ - 0 538 7811208

ZEKİ YILDIRIMOĞLU - Y.YAHYALAR MAHALLESİ - 05324971073

SAİM NEBİOĞLU - YAHYALAR MAHALLESİ - 0 532 0511998

YILMAZ DURMAZOĞLU - YAHYALAR MAHALLESİ - 0532 2137945

ÖMER KOÇ - YAYAKBAŞI KÖYÜ - 0 530 905 6181

ELİF BETÜL ÇELEBİ - YENİ KARAKÖY - 0 553 3032345

HASAN YÖRÜK - YENİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ - 0 537 4957846

MUSTAFA SÖNMEZ - YENİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ - 0535 3399049

SALİM MUTLU - YENİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ - 0546 4419741

ÜMİT AYGÜN - YANİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ - 0 538 9892423

FİKRET KÜRTOĞLU - AYDINPINAR KÖYÜ - 05315820051

SERDAR CİĞERİM - AYDINPINAR KÖYÜ - 05357246254

DENİZ DEMİR - BALLICA KÖYÜ - 05330180095

KUDRET AYDIN - BALLICA KÖYÜ - 05321005254

SALİH KOCAMAN - ÇINARDÜZÜ KÖYÜ - 05326261475

MAHMUT KÜÇÜKİLHAN - ÇİFTLİK KÖYÜ - 05355407387

ABDÜSSELAM YILMAZ - FINDIKLIAKSU KÖYÜ - 05053101823

KEMAL YILDIZ - GÜNBAŞI KÖYÜ - 05365789285

AHMET ZEKİ BİRİNCİ - GÜNDOLAMASI KÖYÜ - 05415780381

HASAN GÜLER - HACI AHMETLER KÖYÜ - 05352313334

MUSTAFA YAMAK - KADIOĞLU KÖYÜ - 05444025273

MUSA SEBETÇİ - KALEDİBİ KÖYÜ - 05072769571

İSMAİL ERTÜRK - KEMER KASIM KÖYÜ - 05332412935

CAHİT AYDIN - KONAKLI KÖYÜ - 05324141453

AHMET DURSUN - KUŞAÇMA KÖYÜ - 05324088704

FURKAN SUSAR - MUNCURLU KÖYÜ - 05393031200

İLYAS YERLİ - MUNCURLU KÖYÜ - 05396949586

ZEKERİYA KURNAZ - MUSABABA KÖYÜ - 05354323642

KENAN ÜSTÜNEL - NALBANTOĞLU KÖYÜ - 05349725634

HÜMEYRA ÇİÇEK - OZANLAR KÖYÜ - 05385031330

HİDAYET SEVİKOĞLU - SALLAR MAHALLESİ - 05363946753

REMZİ YILDIRIMOĞLU - SALLAR MAHALLESİ - 05448508181

MURAT ÇOLAKOĞLU - SARAYYERİ MAHALLESİ - 05419725231

RAMAZAN ÖZTÜRK - SARAYYERİ MAHALLESİ - 05326473859

SEVDA TURAN - SİNİNİRCİ MAHALLESİ - 05427486314

AHMET DURMAZOĞLU - YAHYALAR MAHALLESİ - 05363788443

EYÜP GEMİCİOĞLU - YAHYALAR MAHALLESİ - 05352327460

HİDAYET AR - YEŞİLÇİMEN KÖYÜ - 05553433529

ÖMER SARIGÜZEL - YAZLIK - 5465785266

BELEDİYE MEZBAHANESİ - YENİ MAHALLE AKÇAKOCA/DÜZCE - 03806114002

DEMMAR BESİ ÇİFTLİĞİ - KOÇAR KÖYÜ AKÇAKOCA/DÜZCE - 03806113511

TURGUT TOMAKİN - ORTA MAHALLE ATATÜRK BULVARI CUMAYERİ/DÜZCE - 05427896255

HASAN KOZ - AVLAYAN KÖYÜ CUMAYERİ/DÜZCE - 5365517651

DURSUN ÖZ - DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ CUMAYERİ/DÜZCE - 05333243622

HÜLYA ÖZDEMİR - IĞDIR KÖYÜ CUMAYERİ/DÜZCE - 05384881182

HÜSEYİN YILDIRIM - YENİTEPE KÖYÜ CUMAYERİ - 5339226490

M. ALİ YÜKSEL - YENİTEPE KÖYÜ CUMAYERİ - 5392908541

Devamı için Diyanet'in sitesine bakabilirsiniz...

DİYANET 2021 KUBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DÜZCE KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - YENİ TAŞKÖORÜ MEVKİİ - 0350 5142690

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - YENİ MAHALLE AKÇAKOCA/DÜZCE - 03806114002

DEMMAR BESİ ÇİFTLİĞİ - KOÇAR KÖYÜ AKÇAKOCA/DÜZCE - 03806113511

MEHMET POLAT - YAKA MAHALLESİ CUMAYERİ - 05386735107

HAMDİ SARI - O.KARADERE KÖYÜ CUMAYERİ - 05358148655

TURGUT TOMAKİN - ORTA MAHALLE ATATÜRK BULVARI CUMAYERİ/DÜZCE - 05427896255

SEYFETTİN KOZ - AVLAYAN KÖYÜ CUMAYERİ/DÜZCE - 05365517651

HAKKI ÖZYURT - ESENTEPE KÖYÜ CUMAYERİ - 05346717278

HÜLYA ÖZDEMİR - IĞDIR KÖYÜ CUMAYERİ - 05384881182

DURSUN ÖZ - DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ CUMAYERİ/DÜZCE - 05333243622

GÖLYAKA BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI - İMAMLAR MAHALLESİ GÖLYAKA/DÜZCE - 0380 711 42 34

DÜZCE GÜMÜŞOVA - İLÇEMİZDE SATIŞ YERİ BULUNMAMAKTADIR. - 0380 731 29 78

YIĞILCA BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ - ORHANGAZİ MH. ORHANGAZİ SK. NO:16 DÜZCE/YIĞILCA - 3806514007

Devamı için Diyanet'in resmi sitesine bakabilirsiniz...

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.