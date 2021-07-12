Düzce kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Düzce kurban pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!
Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Düzce oldu. Peki, Düzce kurban kesim yerleri nerededir? Düzce kurban satış noktaları belli oldu mu? Düzce'de kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Düzce kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?
Düzce kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Düzcekurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Düzce, Gölyaka, Gümüşova, Çilimli, Merkez, Kaynaşlı, Akçakoca kurban kesim yerleri 2021! Düzce kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...
DÜZCE KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ
Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Düzce kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.
- BELEDİYE HAYVAN MEZBAHANESİ - YENİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ - 0350 5142690
- AVNİ AY - AYDINPINAR KÖYÜ - 0507 4694123
- BİLAL KIRÇIOĞLU - AYDINPINAR KÖYÜ - 05347776749
- BÜNYAMİN KAPLANOĞLU - AYDINPINAR KÖYÜ - 0 544 285 65 04
- İBRAHİM DEMİREL - AYDINPINAR KÖYÜ - 0 543 405 98 26
- RIDVAN ŞAHİN - AYDINPINAR KÖYÜ - 0554 374 03 35
- ENGİN KUŞÇUOĞLU - BALLICA KÖYÜ - 0 507 3385983
- MURAT IŞIK - BEYCİLER MAHALLESİ - 0 535 2520618
- ABDULLAH İBİLOĞLU - ÇAKIRLAR MAHALLESİ - 0 541 7418181
- HASAN ALİ KÖSE - ÇAKIRLAR MAHALLESİ - 0 539 7916813
- İSMAİL KOCABIYIK - ÇAKIRLAR MAHALLESİ - 0546 4834470
- MEHMET BİRİNİCİ - ÇAKIRLAR MAHALLESİ - 0 543 3321934
- İRFAN İPEK - ÇAMKÖY MAHALLESİ - 0530 8916981
- MERAL KÜTÜK - ÇAMKÖY MAHALLESİ - 0 530 3294616
- YAKUP SALİHOĞLU - ÇAMKÖY MAHALLESİ - 0 532 5064277
- HAMDİ ÇAVUŞOĞLU - ÇAVUŞLAR MAHALLESİ - 0 536 4122575
- MEHMET VELİ - ÇAVUŞLAR MAHALLESİ - 0531 777 3075
- MENSUR BEŞEL - ÇAVUŞLAR MAHALLESİ - 0532 304 4844
- NAZIM ÇARŞAMBALIOĞLU - ÇAVUŞLAR MAHALLESİ - 0535 7048230
- SEDAT ÇARŞAMBALIOĞLU - ÇAVUŞLAR MAHALLESİ - 0 542 6799268
- SELÇUK ÇARŞAMBALIOĞLU - ÇAVUŞLAR MAHALLESİ - 0 539 9472261
- ZEKİ ZİNİCR - ÇAVUŞLAR MAHALLESİ - 0 546 6013364
- AHMET KÜRTOĞLU - ÇINARLI KÖYÜ - 0 532 6261475
- AYHAN ÇARIKÇIOĞLU - ÇİFTLİK MAHALLESİ - 0 535 824 5289
- FATİH ABAT - DARICI MAHALLESİ - 0535 7168935
- RIDVAN BAYRAKTAR - DARICI MAHALLESİ - 0 542 2806338
- HALİM ÜSTÜNEL - DERELİ TÜTÜNCÜ MAHALLESİ - 0 5327755693
- ÖMER YILMAZ - DÜZKÖY - 0 5325277888
- AFER YAMAN - ESENTEPE KÖYÜ - 0 5444602568
- İBRAHİM ÜNSAL - ESENTEPE KÖYÜ - 0 5327857722
- ÖZLEM YILMAZ - ESENTEPE KÖYÜ - 0 5446588100
- İBRAHİM CEYLAN - HACI AHMETLER KÖYÜ - 0536 7277028
- MUHAMER SELÇUK - HACI AHMETLER KÖYÜ - 0 5357499714
- VEDAT CAN - HACI AHMETLER KÖYÜ - 05388509746
- SAHTİYANCI HAYVANCILIK - KADIOĞLU KÖYÜ - 0 5327642535
- SAFFET BAKAÇ - KİREMİT OCAĞI MAHALLESİ - 0 532 7613244
- BASRİ SOYLU - KONURALP MAHALLESİ - 0 535 7673604
- EKREM ÖZCANIM - KONURALP/ÇİFTEPINARLAR MAHALLESİ - 0 532 363 9788
- DOĞAN VURUŞ - KÖPRÜBAŞI ÖMER EFENDİ KÖYÜ - 0 5325960079
- SEYMEN TAŞKIN - KURTSUYU KÖYÜ - 0 535 7116714
- HİKMET DURSUN - KUŞAÇMASI KÖYÜ - 0532 4085704
- ARİF YILMAZ - MUSABABA KÖYÜ - 0536 9262383
- OSMAN KURNAZ - MUSABABA KÖYÜ - 0 530 6137789
- İBRAHİM TURAN - NUHLAR KÖYÜ - 05356791289
- TEYFİK KURU - OZANLAR KÖYÜ - 05355477243
- SERKAN DEMİROĞLU - SALLAR MAHALLESİ - 0537 70096268
- KAZİM IŞIK - SARAYYERİ MAHALLESİ - 0 532 7259436
- MEHMET ÖZDEMİR - SARAYYERİ MAHALLESİ - 0 538 3918180
- MURAT GÜRGEN - SARAYYERİ MAHALLESİ - 0 536 436551
- YUSUF AKGÜN - SARAYYERİ MAHALLESİ - 0 539 2092156
- MEHMET YALÇIN - SİNİRCİ MAHALLESİ - 0 541 5248290
- İBRAHİM BAKKALOĞLU - Y. YAHYALAR MAHALLESİ - 0 505 9489260
- RABİYE DENİZOĞLU - Y. YAHYALAR MAHALLESİ - 0 531 8681081
- RECEP DENİZOĞLU - Y.YAHYALAR MAHALLESİ - 0 538 7811208
- ZEKİ YILDIRIMOĞLU - Y.YAHYALAR MAHALLESİ - 05324971073
- SAİM NEBİOĞLU - YAHYALAR MAHALLESİ - 0 532 0511998
- YILMAZ DURMAZOĞLU - YAHYALAR MAHALLESİ - 0532 2137945
- ÖMER KOÇ - YAYAKBAŞI KÖYÜ - 0 530 905 6181
- ELİF BETÜL ÇELEBİ - YENİ KARAKÖY - 0 553 3032345
- HASAN YÖRÜK - YENİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ - 0 537 4957846
- MUSTAFA SÖNMEZ - YENİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ - 0535 3399049
- SALİM MUTLU - YENİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ - 0546 4419741
- ÜMİT AYGÜN - YANİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ - 0 538 9892423
- FİKRET KÜRTOĞLU - AYDINPINAR KÖYÜ - 05315820051
- SERDAR CİĞERİM - AYDINPINAR KÖYÜ - 05357246254
- DENİZ DEMİR - BALLICA KÖYÜ - 05330180095
- KUDRET AYDIN - BALLICA KÖYÜ - 05321005254
- SALİH KOCAMAN - ÇINARDÜZÜ KÖYÜ - 05326261475
- MAHMUT KÜÇÜKİLHAN - ÇİFTLİK KÖYÜ - 05355407387
- ABDÜSSELAM YILMAZ - FINDIKLIAKSU KÖYÜ - 05053101823
- KEMAL YILDIZ - GÜNBAŞI KÖYÜ - 05365789285
- AHMET ZEKİ BİRİNCİ - GÜNDOLAMASI KÖYÜ - 05415780381
- HASAN GÜLER - HACI AHMETLER KÖYÜ - 05352313334
- MUSTAFA YAMAK - KADIOĞLU KÖYÜ - 05444025273
- MUSA SEBETÇİ - KALEDİBİ KÖYÜ - 05072769571
- İSMAİL ERTÜRK - KEMER KASIM KÖYÜ - 05332412935
- CAHİT AYDIN - KONAKLI KÖYÜ - 05324141453
- AHMET DURSUN - KUŞAÇMA KÖYÜ - 05324088704
- FURKAN SUSAR - MUNCURLU KÖYÜ - 05393031200
- İLYAS YERLİ - MUNCURLU KÖYÜ - 05396949586
- ZEKERİYA KURNAZ - MUSABABA KÖYÜ - 05354323642
- KENAN ÜSTÜNEL - NALBANTOĞLU KÖYÜ - 05349725634
- HÜMEYRA ÇİÇEK - OZANLAR KÖYÜ - 05385031330
- HİDAYET SEVİKOĞLU - SALLAR MAHALLESİ - 05363946753
- REMZİ YILDIRIMOĞLU - SALLAR MAHALLESİ - 05448508181
- MURAT ÇOLAKOĞLU - SARAYYERİ MAHALLESİ - 05419725231
- RAMAZAN ÖZTÜRK - SARAYYERİ MAHALLESİ - 05326473859
- SEVDA TURAN - SİNİNİRCİ MAHALLESİ - 05427486314
- AHMET DURMAZOĞLU - YAHYALAR MAHALLESİ - 05363788443
- EYÜP GEMİCİOĞLU - YAHYALAR MAHALLESİ - 05352327460
- HİDAYET AR - YEŞİLÇİMEN KÖYÜ - 05553433529
- ÖMER SARIGÜZEL - YAZLIK - 5465785266
- BELEDİYE MEZBAHANESİ - YENİ MAHALLE AKÇAKOCA/DÜZCE - 03806114002
- DEMMAR BESİ ÇİFTLİĞİ - KOÇAR KÖYÜ AKÇAKOCA/DÜZCE - 03806113511
- TURGUT TOMAKİN - ORTA MAHALLE ATATÜRK BULVARI CUMAYERİ/DÜZCE - 05427896255
- HASAN KOZ - AVLAYAN KÖYÜ CUMAYERİ/DÜZCE - 5365517651
- DURSUN ÖZ - DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ CUMAYERİ/DÜZCE - 05333243622
- HÜLYA ÖZDEMİR - IĞDIR KÖYÜ CUMAYERİ/DÜZCE - 05384881182
- HÜSEYİN YILDIRIM - YENİTEPE KÖYÜ CUMAYERİ - 5339226490
- M. ALİ YÜKSEL - YENİTEPE KÖYÜ CUMAYERİ - 5392908541
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DİYANET 2021 KUBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...
DÜZCE KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021
- BELEDİYE HAYVAN PAZARI - YENİ TAŞKÖORÜ MEVKİİ - 0350 5142690
- BELEDİYE HAYVAN PAZARI - YENİ MAHALLE AKÇAKOCA/DÜZCE - 03806114002
- DEMMAR BESİ ÇİFTLİĞİ - KOÇAR KÖYÜ AKÇAKOCA/DÜZCE - 03806113511
- MEHMET POLAT - YAKA MAHALLESİ CUMAYERİ - 05386735107
- HAMDİ SARI - O.KARADERE KÖYÜ CUMAYERİ - 05358148655
- TURGUT TOMAKİN - ORTA MAHALLE ATATÜRK BULVARI CUMAYERİ/DÜZCE - 05427896255
- SEYFETTİN KOZ - AVLAYAN KÖYÜ CUMAYERİ/DÜZCE - 05365517651
- HAKKI ÖZYURT - ESENTEPE KÖYÜ CUMAYERİ - 05346717278
- HÜLYA ÖZDEMİR - IĞDIR KÖYÜ CUMAYERİ - 05384881182
- DURSUN ÖZ - DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ CUMAYERİ/DÜZCE - 05333243622
- GÖLYAKA BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI - İMAMLAR MAHALLESİ GÖLYAKA/DÜZCE - 0380 711 42 34
- DÜZCE GÜMÜŞOVA - İLÇEMİZDE SATIŞ YERİ BULUNMAMAKTADIR. - 0380 731 29 78
- YIĞILCA BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ - ORHANGAZİ MH. ORHANGAZİ SK. NO:16 DÜZCE/YIĞILCA - 3806514007
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KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.