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Düzce heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Düzce heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce'den Ankara'ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için giden heyet Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek Düzce ve köylerinde yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

ANKARA (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'den Ankara'ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için giden heyet Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek Düzce ve köylerinde yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce ve köylerinde yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili olarak oluşturulan heyet Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Heyette yer alan Ak Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal, Bakan Kurum'a yapılacak çalışmalar ile ilgili bir özet dosya hazırlayarak teslim etti. Talep ve isteklerde bulunarak Bakan Kurum'dan destek isteyen Düzce heyetine Bakan Kurum gerekli desteklerin verilmesi için çalışma yapılacağını belirtti. Düzce Heyeti ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek, Düzce'ye davet etti. - DÜZCE

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Haber: Düzce heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret - Haberler
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